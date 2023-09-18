У Дзюбы, Акинфеева и Зобнина сложный старт сезона. Участники ЧМ-2018 в кризисе

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вчера, 11:05

В РПЛ уходит целая футбольная эпоха.

Артём Дзюба

Дзюба настолько плох, что тренер Галактионов попросил боссов «Локомотива» подписать ему не одного, а двух сменщиков разного формата. В команде появился Сарвели, Владислав может сыграть не только на острие. Дальше искали рослого иностранца, но сорвался трансфер нападающего сборной Гаити. Пришлось перейти к внутреннему варианту. Тренер Галактионов позвонил бывшему подопечному из «Пари НН» Сулейманову. Для «Локомотива» плохая форма Дзюбы, который принес заметную пользу только против новичка – «Балтики», является большой проблемой. У москвичей молодая команда, им нужен вожак в атаке. Его нет – следуют поражения, как против «Оренбурга». В свежем матче у Дзюбы ни одного удара по воротам, хотя провел на поле полтора часа.

Игорь Акинфеев

У голкипера ЦСКА статус неприкасаемого в российском футболе. Появился он благодаря сэйвам на ЧМ -2018 и ключевому действию вратаря в серии пенальти против Испании в плей-офф. До этого Акинфеева часто критиковали, досталось за грехи обороны ЦСКА с братьями Березуцкими и Игнашевичем в Лиге чемпионов. Теперь Акинфеева чаще уважает публика, и это заслуженно. Игорь помог ЦСКА выиграть долгожданный трофей – весенний Кубок, но в новом сезоне ему мешали не только травмы. У Акинфеева спад, это точно не лучший голкипер РПЛ прямо сейчас. Если объяснять на языке статистики, то у Игоря каждый третий удар в створ приводит к пропущенному мячу. Для сравнения, Сафонов тащит 91 % ударов в створ. Вынужденные перестановки в обороне ЦСКА , вроде появления Набабкина вместо травмированного Дивеева, мешают Игорю, но также фиксируем не лучшие действия самого голкипера.

Роман Зобнин

Особенность списка в том, что перед вами безусловные лидеры знаменитых клубов, исходя из опыта и мастерства. Зобнин должен был помогать Джикии и Промесу тащить «Спартак» на чистое первое место после воодушевляющего старта. Вместо этого увидели серию из четырех неудачных для «красно-белых» матчей в РПЛ . И даже победу над нестабильным «Сочи» вырвали на последних секундах благодаря голу центрального защитника Бабича. Хавбек Зобнин даже близко не герой «Спартака» на старте сезона. Наоборот, Роман с напарником Мартинсом является частью проблемы. У московской команды нет опорной зоны, они глупо и часто пропускают по два и даже по три мяча. Дома случаются «сухари», но это большая редкость. Кроме плохой формы, Зобнину мешают старые болячки. Роман в матче с «Сочи» попросил замену в перерыве, почувствовал боль.

Федор Смолов

Вот здесь важно не путать статистику – 4 гола и 1 ассист смотрятся вроде бы хорошо, и саму игру в футбол. В прошлом сезоне Смолова часто критиковали фанаты «Динамо». Тогда тренер Йоканович отправлял снайпера Федора, потерявшего скорость, в центр атаки, нередко оставляя на скамейке любимца публики Тюкавина. Новый наставник «Динамо» Личка поступил хитрее. Смолов теперь «десятка» по позиции, а не только по номеру на спине. Вот только после стартовых матчей сезона стало понятно, что нападающий настолько медленный, что в глубине поля его должны страховать Фомин и Лаксальт – Смолов не отрабатывает в защите, хотя схема «4-2-3-1» уязвимая, ведь сразу четыре человека работают на атаку. Также Федор, хотя у него есть умные передачи, на новой позиции не демонстрирует результативность Дзюбы времен игры в оттяжке за «Зенит». Не сказать также, что у Смолова и Тюкавина такая «химия», какая была у Артёма и Азмуна. Конечно, Федор на опыте забьет с пенальти, но 33-летний форвард может потерять место в основе, если заиграет бразилец Битело, самый дорогой новичок лета в РПЛ . Также в центр часто ходит Нгамалё, так как Смолов очевидно потерял скорость.

Марио Фернандес

Конечно, на фоне незаметного Дзюбы, Акинфеева, у которого есть парочка явных ошибок, или Зобнина, оставляющего гектары свободного пространства в центре поля «Спартака», дебют Фернандеса за «Зенит» смотрится неплохо. Но что значит «неплохо» по меркам Марио? Не самый старый 32-летний игрок выглядит вялым и уставшим. Семак нахваливает новичка, рассказывая, как усердно тот тренируется, но бразильский россиянин не показал невероятный футбол в «Зените». У Фернандеса есть класс, но нет грамотности в защите, даже после того, как команда перешла на тройку центральных беков. В атаке Марио тоже не такой настырный, как Дуглас Сантос. Не исключено, что Караваев после мелких травм Фернандеса сможет отвоевать себе место на фланге. Тогда получится история Бакаева, когда «Зенит» забрал игрока у московского клуба для коллекции, чтобы врагу не достался. Фернандес мог стать важным для ЦСКА , но и «армейцам» не стоит горевать. Быть может, новичок Кельвен покажет в этом сезоне игру лучше, чем у Марио.

Многие участники ЧМ -2018 не в лучшей форме

Когда опытные люди, вроде бывшего хавбека «Зенита» Денисова, говорят о падении уровня РПЛ , а затем их вывод подтверждает тренер национальной сборной Карпин, то глупо не соглашаться. Но одна из причин, кроме оттока ценных кадров, – физическое старение поколения ЧМ -2018. Игнашевич, Самедов, Смольников и Жирков на пенсии. В ближайшее время к ним присоединятся многие участники турнира. Кутепов, Газинский, Ерохин, Кудряшов и Семёнов не играют так сильно, как раньше. Дзагоев вообще без клуба.