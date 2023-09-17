«Интер» пять раз за год победил «Милан». У Индзаги самая зрелая команда Италии

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вчера, 18:29

Впечатляющий разгром в миланском дерби.

За десять лет в дерби Милана четыре разгрома

Крупный счет в матчах «Интера» и «Милана» является редкостью. Разгром – повод вспомнить об участниках дерби делла Мадоннина. Индзаги собрал две крупные победы над Пиоли за год. Бывшие тренеры «Лацио» хорошие специалисты, пускай пока лишь у наставника «россонери» есть в коллекции Скудетто. Но если Индзаги будет работать так, как в 2023 году, когда его «Интер» прошел в финал Лиги чемпионов, где только промах Лукаку оставил без овертайма против фаворита «Манчестер Сити», то Симоне обязательно получит титул чемпиона Италии.

«Наполи» без Спаллетти вряд ли будет показывать впечатляющие результаты. Осимхену и Кварацхелии надо победить синдром второго сезона, который часто накрывает клубы, давно ждавшие чемпионство. Вспомните второй год Карреры в «Спартаке». «Милан» увидели вчера против «Интера». Вряд ли команда Пиоли готова к чемпионству прямо сейчас, хотя это сильный коллектив с приличным составом.

Следующим фаворитом Серии А является обозленный «Ювентус», но у Аллегри хватает проблем, помимо положительной пробы Погба на допинг. «Интер» не просто так обыграл «Милан» пять раз за год, начиная с финала Суперкубка Италии, когда разгромили «россонери» 3:0. Индзаги позже не обогнал «Наполи» в Серии А и не обставил «Манчестер Сити» в ЛЧ . Зато выиграл Кубок Италии у «Фиорентины», сохранив мотивацию на новый сезон.

«Интер» становится примером зрелости в Серии А

Прямыми символами зрелости команды являются ветераны. В воротах теперь швейцарец Зоммер. В обороне опытный Ачерби. В центре поля есть место Мхитаряну. В атаке теперь нет Джеко и Лукаку. Зато Лаутаро подвезли не по годам зрелого Тюрама. С сыном легенды «Ювентуса» у аргентинца устанавливается прекрасная связь на поле. А сам нападающий «альбиселесте» претендует на звание одного из самых недооцененных игроков мира.

Мартинес демонстрирует классный футбол годами, а его пока ни один гранд не выкупил. В принципе, понимаем опасения скаутов. Иногда у Лаутаро случаются «затмения», как на чемпионате мира, когда промахивался с невероятных позиций. Также Мартинесу важно найти правильного напарника в атаке, а не все команды играют в два форварда. Но Индзаги подходит футболист, которого тоже можно назвать зрелым. А в «Интере» довольны тренером.

Фаворит быстро забил в дерби, когда ветеран Мхитарян идеально выбрал позицию в штрафной площади. Индзаги ставил на командный футбол, агрессивную встречу соперников. «Милан» замешкался, грубо ошибался на флангах обороны. Навесы и прострелы проходили, а голкипера Меньяна сложно винить, что счет в дерби 5:1. Когда разрешаешь много атак сильным игрокам соперника, которые бегали в финале Лиги чемпионов, то легко получить поражение.

Заматеревший «Интер», где даже молодые Бастони и Барелла играют словно ветераны, ведь это весьма рациональные футболисты, четко разобрал соседей после перерыва. У «Милана» был шанс переломить матч при счете 1:0 в пользу «нерадзурри», но Тео Эрнандес не попал в дальний угол. Позже снова видели неплохие подходы «россонери», но Пиоли не хватило правильной работы центральных хавбеков, чтобы грамотно продвигать мяч вперед.

Маротта и Индзаги грамотно ведут «Интер» вперёд

Сезон не заканчивается в сентябре. Не стоит короновать миланский клуб раньше времени. В Серии А каждый год новый чемпион. Теперь кто-то выиграет во второй раз, «Наполи», «Ювентус», «Милан» или «Интер». Но если говорить о клубном управлении, то «нерадзурри» переиграют остальных. Маротта – бывший директор чемпионского «Ювентуса», вместо пенсии решил отомстить Аньелли, который отправил Беппе в отставку.

Директор вместе с тренером Конте снял с вершины туринский клуб. Только «Наполи» мог тягаться с «Интером» по уровню организации клубной работы. Но летом неаполитанцы потеряли тренера Спаллетти, а также спортивного директора Кристиано Джунтоли. Маротта получил контракт в «Интере» сразу на семь лет и за два оставшихся сезона может помочь Индзаги выиграть ещё несколько трофеев.

Тактически команда, играющая по схеме «3-5-2», является сложным оппонентом. Знаем, что у тренера Индзаги есть привычка неожиданно погружаться в пучину неудач – в прошлом году Симоне едва не уволили в середине сезона, ведь результаты и игра просели. Но оцените кризисный менеджмент от младшего в футбольной семье. «Милан» вчера пытался сыграть примитивно, использовал разрезающие передачи.

«Интер» пропустил первый гол сезона, но дождливое дерби продолжилось слезами на лицах фанатов «россонери». Разгром ещё приятнее, когда соперник достойно сопротивлялся. Но многочисленные голы «Интера» перевесили подходы к воротам Зоммера. «Интер» круто организован. Команда давно не такая скучная, как была иногда с тренером Конте. Тот этап остался позади, теперь надо развиваться и сохранять уровень.

Футболисты «Интера» награждены судьбой за то, что не разбежались. Китайские владельцы завели миланский клуб на грань финансовой пропасти. Миллиардера Чжана судят, задолжал сотни миллионов евро. «Интер» давно пытаются продать, но покупатели ждут низшую точку. Хотят скидку, зная о серьезных проблемах китайского богача. «Интеру» сильно повезло, что Индзаги не пошел в «Ювентус», а Маротта в сборную Италии.