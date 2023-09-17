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Главная проблема МЮ – огромные деньги. Тен Хаг и футболисты уничтожили великий клуб

вчера, 12:46
Тен Хаг

Мешают ошибки и капризы высокомерных миллионеров.

«Брайтон» собрал 10 игроков основы за 11 млн евро

Тен Хаг заявил, что «чайки» тоже много тратят. Забавная фраза, ведь вчера в основе «Брайтона» были Уэлбек, Лаллана, Данк, Дахуд и Стил, за трансферы которых не платили. За переход Вельтмана отдали 1 миллион евро. Японец Митома обошелся в 2.5 млн, а теперь его можно передать в другой клуб за шестьдесят. Немец Гросс пришел за 4 млн евро. Сейчас Паскаль приблизился к Джеррарду и Салаху по голам МЮ в чемпионате на «Олд Траффорд».

У немца четвертый точный удар, а у легенд «Ливерпуля» по пять, и это рекорд в АПЛ. За молодого ганца Лемпти «Брайтон» заплатил всего 1.2 млн евро, а за защитника Ван Хеке отдали 2 миллиона. За десять игроков основы «Брайтона», который обыграл МЮ в гостях, отдали 11 млн евро. Вот где эффективность работы клуба. Когда тен Хаг говорит, что «Брайтон» сложно обыграть, поскольку тоже тратят много, то обманывает.

В основе Де Дзебри был один условно дорогой игрок – вингер Адингра за 10 млн евро. Кроме расходов на трансферы, которые у МЮ значительно выше, есть также разница в зарплатах. «Дьяволы» тратят на оклады игроков без бонусов больше всех в АПЛ, около 232 млн евро, а «Брайтон» на пятнадцатом месте, их расходы 55 млн евро. Получается очень удобное сравнение и показательный результаты очного матча, чтобы понять масштаб беды.

У большинства проблем МЮ ноги растут из невероятного богатства. Денег у клуба благодаря золотой эпохе Фергюсона настолько много, что на десять лет забыли о футболе. МЮ из чемпиона превратился в новый «Тоттенхэм», что заметил не только ворчливый Рой Кин. Генеральная задача команды – соперничать с «Манчестер Сити» в АПЛ и набрать высоту полуфинала Лиги чемпионов. Ничего этого не будет после трёх поражений в 5 турах АПЛ.

Тренер тен Хаг не отрабатывает 10.5 млн евро зарплаты

Часто в футболе вспоминают трансферные суммы и зарплаты, если футболист сразу не заиграл. Все в курсе, что за Мудрика в «Челси» переплатили. В МЮ часто напоминали всем зарплату Де Хеа или Погба, словно Давид и Поль заставляли Вудворда предлагать им безумные деньги. В МЮ сами виноваты, что неадекватно оценивают действительность. Магуайр не приставлял пистолет к виску директорам МЮ, заставляя отдать «Лестеру» 87 млн евро.

В мире переоценивают умственные способности неприлично богатых людей. Если человек миллиардер, то это не говорим о нем персонально почти ничего. Они разные. Среди миллиардеров, вроде братьев Глейзеров – владельцев МЮ, есть люди без самообразования, интеллекта и базовых моральных ценностей. Можно быть сказочно богатым и сказочно глупым. Например, 86-летний владелец «Тоттенхэма» годами обманывал биржу Нью-Йорка.

Дед раздавал инсайды о будущем компаний с акциями первым встречным. Забирал долю от результатов незаконной торговли. Причем мистер Льюис не нуждался в деньгах, а развлекался, заводил любовниц и собутыльников, вовлекая в криминал. Вот и МЮ не повезло с владельцами. Малкольм Глейзер умер девять лет назад. Возможно, американский бизнесмен разбирался в спортивной индустрии, но его сыновья могут быть профанами.

Они родились миллиардерами, а не заработали деньги, что требует хотя бы везучести и работоспособности в большинстве случаев. Ставка Глейзеров на тен Хага была попыткой отдать клуб в руки менеджера. Многим тренерам до Эрика не давали столько свободы. Тен Хагу дали игроков, которых просил – от Мартинеса до Антони и Онаны. Но тренер не отрабатывает 10.5 млн евро зарплаты в год, хотя ведет себя как человек с таким доходом.

Миллионеры из МЮ потеряли страх, совесть и миллиарды

Выбрасывают по 700-800 млн евро за год, а получают поражения. Также есть урон репутации из-за Гринвуда и Антони. Все хулиганы из МЮ считают себя неприкасаемыми. Также у команды нет футбольного лица. Хорошие игроки, вроде Фернандеша, порой не в своей тарелке. Каземиро обиделся на Зинченко, когда тот выбрал Партея в разговоре об опорниках АПЛ. Александр подчеркнул, что считает бразильца великим игроком, но не стоит забывать о возрасте и форме.

Каземиро шикарно дебютировал, а дальше случались слабые отрезки и ужасные матчи. У МЮ почти весь состав в категории «нестабильные». Также не исключено, что тен Хаг потерял раздевалку. Футболисты МЮ считают, что диктаторские методы Эрика не отвечают классу тренера? Была попытка вернуть Гринвуда, которую никто не понял. Теперь конфликт с Джейдоном Санчо. Тренер требует извинений, но вингер отказался. А сильные игроки отказываются идти в МЮ.

Райс выбрал «Арсенал». Юный форвард «Брайтона» Фергюсон не спешит к тен Хагу. Кейн в «Баварии», а Осимхен остался в «Наполи». А самое ужасное, что будущие дорогие трансферы тоже не гарантируют результаты. За семь сезонов МЮ потратил 1.19 миллиарда евро на новичков. Сумма впритык с расходами чемпиона «Манчестер Сити».

Но сравните уровень двух команд. Деньги могут навредить в спорте, если нет привязки богатства клуба к результатам. И когда говорят, что продажа МЮ сэру Рэтклиффу или каким-то шейхам всё мгновенно изменит к лучшему, то рекомендуем посмотреть на ПСЖ. У парижан хватает неудач, хотя Лига 1 слабее, чем АПЛ. Беда не в том, что Глейзеры мало тратили. Трагедия в том, что они не разбираются в футболе. Причем даже на уровне базовых вещей.

Безумные доходы не делают «Юнайтед» командой чемпионов

В клубе потеряли понимание футбола. Эвра – легенда МЮ, рассказал, что после ухода Тевеса в «Сити» пошел с аргентинцем в ресторан. На следующий день Патрис был в кабинете у Фергюсона. Сэр Алекс сказал французу, что если еще раз увидит с Тевесом на публике, то сразу разорвет контракт. Дома близкие друзья могут встречаться. Но поскольку у МЮ есть гордость, то надо уважать фанатов, а не веселиться с перебежчиком в ресторане.

В старом МЮ хватало грехов и скелетов в шкафах. Но Фергюсон осознавал то, чего не чувствуют директора «красных дьяволов». Богатство команды и игроков не индульгенция на поле и за его пределами. Санчо, Антони и Гринвуд не ценили, что стали частью великого клуба. Де Хеа и Погба задержались лишь из-за неадекватной зарплаты. У «красных дьяволов» все проблемы уходят корнями в бюджет. Тен Хаг никогда не ищет умные трансферы.

Проще вывалить за юного Хёйлунда 75 млн евро, а за Маунта, которому нет места на поле, 64 миллиона. Если «Бавария» повторит с МЮ в среду примерно то, что «Ливерпуль» сделал, когда выиграл 7:0, то у Глейзеров может лопнуть терпение. Вот только проблема не в одном тен Хаге. Любой наставник, оказавшись в МЮ, не демонстрирует мудрость, а наоборот выпячивает худшие качества. И «дьяволы» редко раскрывают потенциал футболистов.

В прошлом англичанам стоило пригласить Симеоне, а ван дер Сара директором. Могли создать чемпионскую команду с лидером Гризманном. Тот поезд ушел, а МЮ как Магуайр. В шутках фигурируют чаще, чем в разговорах о прекрасном футболе. Большие деньги бывают основной проблемой известного клуба. Особенно когда доходы не результат борьбы и труда, а остаточный эффект из-за базы фанатов и былой репутации вечного чемпиона.

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вчера в 18:46
надо пожелать болельщикам огромного терпения ... история продолжается
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:31
Тренер конечно тоже виноват. Но больше виноваты игроки, играют в полноги, столько ошибок, нет отдачи. Игроки Брайтона трудяги и бойцы, не думаю что у Де Дзерби получилось бы что нибудь с этим балаганом МЮ. Даже Каземиро отбывает номер , столько ошибок, не отрабатывает в защите не помогает им. Не знаю может уже начинают сливать ЭТХ. Вчера МЮ играл без правого фланга. Эриксен старается, но видать уже не те годы, Мартинес тоже не плох, но есть еще косяки. Вчера вышел Межбри, он и то пахал больше чем эти зажравшиеся миллионеры.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Дело скорее всего не в личных проблемах игроков.
Даже если вернётся Антони МЮ не будет на вершине, так было до этого когда он играл.
Даже когда у Санчо не было проблем с тренером, МЮ не боролся за медали АПЛ и ЛЧ.
Даже когда Роналду играл в составе МЮ, результаты у МЮ не только не улучшились, команда не попала в ЛЧ.
Назначение Мойеса в МЮ и результаты "до" при Фергюсоне показывают что проблема может быть в тренере. Мойесу вообще досталась чемпионская команда, где прикопаться не к чему по составу.
Из этой команды можно выжать 4 место в АПЛ, но есть ощущение что Тен Хаг не сможет это сделать в силу плохой игры, даже если будут все игроки в строю. Команда не может быстро перестраиваться между линиями.
Я как-то смотрел мастер класс от Бенитеса как он рассказывал как обыграл Реал в 2009 со счётом 4-0 в ЛЧ. Там он рассказывает как Ливерпуль быстро перестраивался в линиях, не давая сопернику созидать в атаке и постоянно нагнетать давление на ворота соперника. Вот такое и не хватает МЮ чтобы показать силу в матчах.
Максимум у Тен Хага это прессинг действия от матча к матчу без учёта особенностей соперника.
Мне кажется нужен топ тренер который видит картину в целом, а не только ее часть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:27
Не все ситуации можно предвидеть.. Если с Санчо всё понятно - ему был дан шанс, а он стал вторым Авейру - то с Антони предусмотреть кому он там и где чистит одни места у женского пола невозможно. Но это тоже влияет на ситуацию. Её надо пережить и всё наладится. А на рупора Авейру господина Моргана не нужно обращать внимания. Они только этого и ждут для своей рекламы. Душ Сантуш своё получил. Сполна. ТХ только один раз косвенно после его ухода красиво поставил на место Авейру. И звучало это примерно так : Если кто-то и может постоянно быть в старте и ходить пешком по полю - то это только Месси.. Красиво и вовремя это было сказано.. А самое главное - это правда.. 👍..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 15:52, ред.
Видите Тен Хагу нужно было искать более молодых и перспективных игроков за небольшую сумму. Понятное дело он не сможет собрать команду покупая по 60-100 миллионов игроков. Да и состав не сказать что плохой, но он тренер который отвечает за результат, а значит он должен предвидеть ту или иную ситуацию в команде, ведь в конечном итоге с него и будет спрос, а ни с игроков и ни с руководства клуба которые возлагали надежды на тренера. Если ему дают на трансферы бюджет в 200 млн на сезон, то он должен был закрыть не 3 позиции к примеру, а 6 или 7 позиций, так как тренеру виднее чтобы потом он не жаловался на травмы. А купив игроков по 60-100 миллионов он должен показать более качественный футбол и результаты в ближайшие 2 сезона. Так как он покупал не ноунеймов которых нужно обкатать. Из этого выходит нестыковка, а тренер в большей мере виноват что довёл ситуацию до этого.
Нужно сказать что руководство МЮ могло быть виновато когда тренер сильно не хотел переходить в МЮ, а клуб настаивал. Наверное тут все проще, если тренер не хочет значит он в чём-то не уверен, это не набивание цены, а просто отказ, а отказы нужно принимать, это часть футбола.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:28
Симеоне пока не поздно пригласить, но проблема в том, что он пойдёт сейчас в МЮ. Нужно оставить фундамент для него, чтобы он смог продолжить тренерскую карьеру в МЮ. Вариант с Симеоне в целом хороший, но сможет он выиграть ЛЧ, в этом есть сомнения, по крайней мере в ближайшие годы, а АПЛ возможно Симеоне выиграет.
Могли бы рассмотреть вариант с Бенитесом, лет 5-7 он сможет потренировать команду на высоком уровне, как раз за этот период МЮ возможно выиграет ЛЧ и Рафа соберёт команду и оставит уже готовую команду Симеоне.
Учитывая что Рафа выиграл в первый сезон ЛЧ с английской командой делает его уникальным тренером, никто так не смог после него. В скобки можно взять Ди Маттео и Тухеля, но это исключение. Да и Тухеля пробовали манкунианцы взять, но получили отказ. А у Ди Маттео не было успешных результатов после Челси.
Вероятность победы в ЛЧ у Бенитеса выше, чем у других, учитывая опыт тренера и смекалку.
Помимо этого был успех в Валенсии в первый сезон в Ла Лиге. Учитывая статус клуба были трофеи с Наполи в первый сезон.
Но думать манкунианцам надо быстрее ведь Бенитес не будет вечно тренировать, после 70 лет скорее всего он завершит карьеру.
Потом кандидатов будет уже меньше.
Но нельзя забывать, что не только манкунианцы переосилят себя, если возьмут Бенитеса, но и Бенитесу придётся перосилить себя из-за Ливерпуля. Потому что если Рафа выиграет АПЛ с МЮ он будет идолом для манкунианцев, а в Ливерпуле к нему чувства остынут. Но так будет 5-7 сезонов, так как Клопп будет тренировать Ливерпуль скорее всего дольше и может наверстать.
Мне просто хотелось бы пожелать удачи Рафе, какую бы команду он не тренировал и завершил карьеру с трофеем ЛЧ.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:23
Никого ТХ, как и любой тренер не покупает. Он говорит, что мне нужен тот и тот игрок. Покупает владелец клуба.. И именно владелец клуба решает с игроком конкретно какая будет у него зарплата. Тен Хага просто ставят в известность, что чтобы купить такого-то игрока нужно расстаться с другим.. Чтобы соответствовать ФФП. Тен Хаг был бы рад при всех покупках оставить и Фреда и Элангу.. Но тогда был бы раздут штат и зарплатная ведомость, которую тренер не контролирует. Так что уход Фреда и Элангу это не прихоть ТХ. О чём я и говорю. Не можете подписать игрока за большую сумму и большой зарплатой без ухода других - не подписывайте.. ТХ заложник глупой политики менеджеров МЮ. Но ему всё -равно нужно что-то менять.. Что он и делает. Незыблемым остаётся одно - дисциплина и главенство тренера..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 14:53
Все это взаимосвязано, если цена трансфера высока, то соответственно и зарплата не может быть маленькой.
Тен Хаг не думал когда покупал Антони за 100 миллионов, Маунта за 64 миллионов, Каземиро за 60 миллионов, что при недостатке игроков ротация состава будет сложной.
А он тренер который отвечает за результат. Может он думал, что в МЮ снова по головке погладят и дадут ещё 200 миллионов на трансферы, а возможно он думает что он протянет и клуб купят шейхи, которых можно развести на деньги.
Его никто не заставлял брать игроков по 60-100 миллионов, мог взять по 20-30 миллионов и собрать команду, если он топ тренер как уверяют. Но бюджет дают в МЮ главное распорядись так как надо, но каждый тренер этого не хочет делать. Потому что они до сих пор не понимают какие результаты от них ждут.
Дисциплина от Тен Хага это хорошо, но кроме Роналду который сам скорее всего хотел уйти (без ЛЧ), чем его выкурили из клуба, Тен Хаг убрал таких игроков как Фред и Эланга, а они сейчас могли пригодиться. Некоторые решения получились необдуманными у тренера, а тренер отвечает за результат. Помимо этого сама игра не блещет, обычная контратакующая игра без доминации, иногда с неэффективным прессингом и этого недостаточно чтобы стать чемпионами.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:44, ред.
Деньги. Деньги. Деньги. Они портят всех. От переизбытка этих бумажек в кармане разрушается психика. Время лишь усугубляет это. Противостоять этой деградации может только разум. Но в массе своей футболистов не назвать высоко эрудированными людьми, поэтому проблема усугубляется.

Тен Хаг виноват лишь в том, что не хватило силы духа отказаться возглавить МЮ, ведь всем понятно, что клуб выйдет из кризиса только после смены руководства, а до тех пор, возможно, даже Тоттенхэм будет успешнее.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:00
Тен Хаг не виноват
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:51
Фергюсон в начале пути тоже не радовал результатом
Будем надеяться что Тен Хааг преодолеет все эти преграды
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:46
Не согласен. Развращают футболистов не деньги, за которые они куплены, а зарплаты, которые у них написаны в контрактах. И вот к ним то Тен Хаг отношения не имеет. Не ТХ виноват, что у футболистов сносит крышу от бабла в кармане.. А дисциплина, которую прививает ТХ правильная, но она идёт в разрез с материальным состоянием игроков. В контрактах должна быть написана сдельная зарплата, зависящая от результатов, с минимальным базовым окладом. Тогда бы игроки задумывались с кем заводить "романтические" отношения и "отжимались" бы по полной на тренировках. Кто не хочет этого делать, кто качает права, кто ставит себя выше всех и не уважает тренера - вон из МЮ.. Авейру знает.. Морган "напоминает". ТХ на верном, но нелёгком пути.. Удачи ему..
амурец
амурец
вчера в 13:13
По ходу не тянет Тен Хаг в великом клубе, может ему бы клуб попроще
Def_hN
Def_hN
вчера в 13:05
автор я не знаю насколько плотно ты следишь за мю, не Тен Хаг и футболисты развалили МЮ, а ублюдки Глейзеры
Гость
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