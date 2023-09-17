Главная проблема МЮ – огромные деньги. Тен Хаг и футболисты уничтожили великий клуб

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вчера, 12:46

Мешают ошибки и капризы высокомерных миллионеров.

«Брайтон» собрал 10 игроков основы за 11 млн евро

Тен Хаг заявил, что «чайки» тоже много тратят. Забавная фраза, ведь вчера в основе «Брайтона» были Уэлбек, Лаллана, Данк, Дахуд и Стил, за трансферы которых не платили. За переход Вельтмана отдали 1 миллион евро. Японец Митома обошелся в 2.5 млн, а теперь его можно передать в другой клуб за шестьдесят. Немец Гросс пришел за 4 млн евро. Сейчас Паскаль приблизился к Джеррарду и Салаху по голам МЮ в чемпионате на «Олд Траффорд».

У немца четвертый точный удар, а у легенд «Ливерпуля» по пять, и это рекорд в АПЛ . За молодого ганца Лемпти «Брайтон» заплатил всего 1.2 млн евро, а за защитника Ван Хеке отдали 2 миллиона. За десять игроков основы «Брайтона», который обыграл МЮ в гостях, отдали 11 млн евро. Вот где эффективность работы клуба. Когда тен Хаг говорит, что «Брайтон» сложно обыграть, поскольку тоже тратят много, то обманывает.

В основе Де Дзебри был один условно дорогой игрок – вингер Адингра за 10 млн евро. Кроме расходов на трансферы, которые у МЮ значительно выше, есть также разница в зарплатах. «Дьяволы» тратят на оклады игроков без бонусов больше всех в АПЛ , около 232 млн евро, а «Брайтон» на пятнадцатом месте, их расходы 55 млн евро. Получается очень удобное сравнение и показательный результаты очного матча, чтобы понять масштаб беды.

У большинства проблем МЮ ноги растут из невероятного богатства. Денег у клуба благодаря золотой эпохе Фергюсона настолько много, что на десять лет забыли о футболе. МЮ из чемпиона превратился в новый «Тоттенхэм», что заметил не только ворчливый Рой Кин. Генеральная задача команды – соперничать с «Манчестер Сити» в АПЛ и набрать высоту полуфинала Лиги чемпионов. Ничего этого не будет после трёх поражений в 5 турах АПЛ .

Тренер тен Хаг не отрабатывает 10.5 млн евро зарплаты

Часто в футболе вспоминают трансферные суммы и зарплаты, если футболист сразу не заиграл. Все в курсе, что за Мудрика в «Челси» переплатили. В МЮ часто напоминали всем зарплату Де Хеа или Погба, словно Давид и Поль заставляли Вудворда предлагать им безумные деньги. В МЮ сами виноваты, что неадекватно оценивают действительность. Магуайр не приставлял пистолет к виску директорам МЮ , заставляя отдать «Лестеру» 87 млн евро.

В мире переоценивают умственные способности неприлично богатых людей. Если человек миллиардер, то это не говорим о нем персонально почти ничего. Они разные. Среди миллиардеров, вроде братьев Глейзеров – владельцев МЮ , есть люди без самообразования, интеллекта и базовых моральных ценностей. Можно быть сказочно богатым и сказочно глупым. Например, 86-летний владелец «Тоттенхэма» годами обманывал биржу Нью-Йорка.

Дед раздавал инсайды о будущем компаний с акциями первым встречным. Забирал долю от результатов незаконной торговли. Причем мистер Льюис не нуждался в деньгах, а развлекался, заводил любовниц и собутыльников, вовлекая в криминал. Вот и МЮ не повезло с владельцами. Малкольм Глейзер умер девять лет назад. Возможно, американский бизнесмен разбирался в спортивной индустрии, но его сыновья могут быть профанами.

Они родились миллиардерами, а не заработали деньги, что требует хотя бы везучести и работоспособности в большинстве случаев. Ставка Глейзеров на тен Хага была попыткой отдать клуб в руки менеджера. Многим тренерам до Эрика не давали столько свободы. Тен Хагу дали игроков, которых просил – от Мартинеса до Антони и Онаны. Но тренер не отрабатывает 10.5 млн евро зарплаты в год, хотя ведет себя как человек с таким доходом.

Миллионеры из МЮ потеряли страх, совесть и миллиарды

Выбрасывают по 700-800 млн евро за год, а получают поражения. Также есть урон репутации из-за Гринвуда и Антони. Все хулиганы из МЮ считают себя неприкасаемыми. Также у команды нет футбольного лица. Хорошие игроки, вроде Фернандеша, порой не в своей тарелке. Каземиро обиделся на Зинченко, когда тот выбрал Партея в разговоре об опорниках АПЛ . Александр подчеркнул, что считает бразильца великим игроком, но не стоит забывать о возрасте и форме.

Каземиро шикарно дебютировал, а дальше случались слабые отрезки и ужасные матчи. У МЮ почти весь состав в категории «нестабильные». Также не исключено, что тен Хаг потерял раздевалку. Футболисты МЮ считают, что диктаторские методы Эрика не отвечают классу тренера? Была попытка вернуть Гринвуда, которую никто не понял. Теперь конфликт с Джейдоном Санчо. Тренер требует извинений, но вингер отказался. А сильные игроки отказываются идти в МЮ .

Райс выбрал «Арсенал». Юный форвард «Брайтона» Фергюсон не спешит к тен Хагу. Кейн в «Баварии», а Осимхен остался в «Наполи». А самое ужасное, что будущие дорогие трансферы тоже не гарантируют результаты. За семь сезонов МЮ потратил 1.19 миллиарда евро на новичков. Сумма впритык с расходами чемпиона «Манчестер Сити».

Но сравните уровень двух команд. Деньги могут навредить в спорте, если нет привязки богатства клуба к результатам. И когда говорят, что продажа МЮ сэру Рэтклиффу или каким-то шейхам всё мгновенно изменит к лучшему, то рекомендуем посмотреть на ПСЖ . У парижан хватает неудач, хотя Лига 1 слабее, чем АПЛ . Беда не в том, что Глейзеры мало тратили. Трагедия в том, что они не разбираются в футболе. Причем даже на уровне базовых вещей.

Безумные доходы не делают «Юнайтед» командой чемпионов

В клубе потеряли понимание футбола. Эвра – легенда МЮ , рассказал, что после ухода Тевеса в «Сити» пошел с аргентинцем в ресторан. На следующий день Патрис был в кабинете у Фергюсона. Сэр Алекс сказал французу, что если еще раз увидит с Тевесом на публике, то сразу разорвет контракт. Дома близкие друзья могут встречаться. Но поскольку у МЮ есть гордость, то надо уважать фанатов, а не веселиться с перебежчиком в ресторане.

В старом МЮ хватало грехов и скелетов в шкафах. Но Фергюсон осознавал то, чего не чувствуют директора «красных дьяволов». Богатство команды и игроков не индульгенция на поле и за его пределами. Санчо, Антони и Гринвуд не ценили, что стали частью великого клуба. Де Хеа и Погба задержались лишь из-за неадекватной зарплаты. У «красных дьяволов» все проблемы уходят корнями в бюджет. Тен Хаг никогда не ищет умные трансферы.

Проще вывалить за юного Хёйлунда 75 млн евро, а за Маунта, которому нет места на поле, 64 миллиона. Если «Бавария» повторит с МЮ в среду примерно то, что «Ливерпуль» сделал, когда выиграл 7:0, то у Глейзеров может лопнуть терпение. Вот только проблема не в одном тен Хаге. Любой наставник, оказавшись в МЮ , не демонстрирует мудрость, а наоборот выпячивает худшие качества. И «дьяволы» редко раскрывают потенциал футболистов.