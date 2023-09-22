БАТЭ – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси БАТЭ – «Белшина», который состоится 22 сентября 2023 года
БАТЭ
«Батоны» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». В финале квалификации Лиги конференций УЕФА БАТЭ проиграл с общим счётом 2:4 по сумме двух встреч косовской команде «Балканы». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «батоны» взяли верх над брестским «Динамо» в рамках матча 20-го тура Высшей лиги.
На прошлых выходных со счётом 2:1 БАТЭ в гостях взял верх над командой «Сморгонь»/
«Белшина»
«Красно-чёрные» в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «резиновых» за последнее время. В рамках матча 19-го тура чемпионата «Шина» проиграла дома команде «Ислочь» (0:2). «Славия-Мозырь» одержала победу на своём поле над «Белшиной» с большим счётом (4:1).
16 сентября в матче 21-го тура чемпионата «Белшина» разошлась миром с командой «Слуцк» (1:1)/
Котировки БК Pinnacle
- Победит БАТЭ – 1.18
- Ничья – 7.40
- Победит «Белшина» – 13.00
- Победит БАТЭ с форой -1.5 – 1.54
- Обе забьют — нет – 1.69
- Обе забьют — да – 2.13
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.70
Статистика
- Четыре очных матча из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Только одну побед одержали «резиновые» в пяти крайних матчах
- За такой же период «батоны» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.
Прогноз
В трёх крайних личных матчах «Белшина» не забила ни одного мяча в ворота БАТЭ, а пропустила тринадцать голов. Компания Pinnacle предлагает на победу БАТЭ с коэффициентом -1.5 гола коэффициент 1.54.