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БАТЭ – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:58
БАТЭ – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси БАТЭ – «Белшина», который состоится 22 сентября 2023 года

БАТЭ

«Батоны» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». В финале квалификации Лиги конференций УЕФА БАТЭ проиграл с общим счётом 2:4 по сумме двух встреч косовской команде «Балканы». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «батоны» взяли верх над брестским «Динамо» в рамках матча 20-го тура Высшей лиги.

На прошлых выходных со счётом 2:1 БАТЭ в гостях взял верх над командой «Сморгонь»/

«Белшина»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «резиновых» за последнее время. В рамках матча 19-го тура чемпионата «Шина» проиграла дома команде «Ислочь» (0:2). «Славия-Мозырь» одержала победу на своём поле над «Белшиной» с большим счётом (4:1).

16 сентября в матче 21-го тура чемпионата «Белшина» разошлась миром с командой «Слуцк» (1:1)/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит БАТЭ – 1.18
  • Ничья – 7.40
  • Победит «Белшина» – 13.00
  • Победит БАТЭ с форой -1.5 – 1.54
  • Обе забьют — нет – 1.69
  • Обе забьют — да – 2.13
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.70

Статистика

  • Четыре очных матча из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Только одну побед одержали «резиновые» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «батоны» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз

В трёх крайних личных матчах «Белшина» не забила ни одного мяча в ворота БАТЭ, а пропустила тринадцать голов. Компания Pinnacle предлагает на победу БАТЭ с коэффициентом -1.5 гола коэффициент 1.54.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк батэ
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:06
БАТЭ хоть уже абсолютно не тот чтобы раньше, но сейчас команда старается хоть как-то исправить свое турнирное положение, и взобраться хотя бы на третью ступень пьедестала. Получается это у них неплохо, и четыре победы подряд БАТЭ уже добыл. Вот собственно и пятая виктория кряду явно за борисовчанами останется. Свой выбор остановлю тут на варианте ставки: Фора(-1,5) на БАТЭ.
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