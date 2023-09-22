БАТЭ – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси БАТЭ – «Белшина», который состоится 22 сентября 2023 года

БАТЭ

«Батоны» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». В финале квалификации Лиги конференций УЕФА БАТЭ проиграл с общим счётом 2:4 по сумме двух встреч косовской команде «Балканы». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «батоны» взяли верх над брестским «Динамо» в рамках матча 20-го тура Высшей лиги.

На прошлых выходных со счётом 2:1 БАТЭ в гостях взял верх над командой «Сморгонь»/

«Белшина»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «резиновых» за последнее время. В рамках матча 19-го тура чемпионата «Шина» проиграла дома команде «Ислочь» (0:2). «Славия-Мозырь» одержала победу на своём поле над «Белшиной» с большим счётом (4:1).

16 сентября в матче 21-го тура чемпионата «Белшина» разошлась миром с командой «Слуцк» (1:1)/

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 1.18

– 1.18 Ничья – 7.40

Победит «Белшина» – 13.00

Победит БАТЭ с форой -1.5 – 1.54

с форой -1.5 – 1.54 Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.70

Статистика

Четыре очных матча из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Только одну побед одержали «резиновые» в пяти крайних матчах

За такой же период «батоны» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз