«Ливерпуль» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити», который состоится 27 сентября 2023 года
«Ливерпуль»
На сегодняшний день «красные» в турнирной таблице АПЛ занимают второе место. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Шесть крайних матчей к ряду «Ливерпуль» обыгрывает своих оппонентов. С разницей в пару голов «красные» в гостях одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона в рамках матча 5-го тура Премьер-лиги. 21 сентября в гостях в матче первого тура группового раунда Лиги Европы «красные» обыграли австрийский клуб ЛАСК.
На прошлых выходных со счётом 3:1 «Ливерпуль» взял верх над «молотобойцами».
«Лестер Сити»
«Лисы» находятся на первой строчке Чемпионшипа после восьми туров текущего сезона. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «синих». С разницей в три гола «Лестер» на выезде взял верх над «Саутгемптоном». В сухую, поразив дважды ворота соперника, «лисы» в гостях выиграли у «канареек» из Норвича в рамках матча 7-го тура чемпионата.
23 сентября с минимальным счётом «Лестер» одержал победу над командой «Бристоль Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.46
- Ничья – 5.00
- Победит «Лестер Сити» – 6.40
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.13
- Обе забьют — нет – 2.25
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.68
Статистика
- Из пяти последних очных встреч в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет
- Только в одном матче из десяти крайних «Ливерпуль» выиграл
- За такой же период «синие» одержали одну победу.
Прогноз
«Красные» находятся в достаточно неплохой форме. Выигрышная серия «мерсисайдцев» продлится. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ливерпуля» коэффициент 1.46.