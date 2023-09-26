«Ливерпуль» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити», который состоится 27 сентября 2023 года

«Ливерпуль»

На сегодняшний день «красные» в турнирной таблице АПЛ занимают второе место. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Шесть крайних матчей к ряду «Ливерпуль» обыгрывает своих оппонентов. С разницей в пару голов «красные» в гостях одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона в рамках матча 5-го тура Премьер-лиги. 21 сентября в гостях в матче первого тура группового раунда Лиги Европы «красные» обыграли австрийский клуб ЛАСК .

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Ливерпуль» взял верх над «молотобойцами».

«Лестер Сити»

«Лисы» находятся на первой строчке Чемпионшипа после восьми туров текущего сезона. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «синих». С разницей в три гола «Лестер» на выезде взял верх над «Саутгемптоном». В сухую, поразив дважды ворота соперника, «лисы» в гостях выиграли у «канареек» из Норвича в рамках матча 7-го тура чемпионата.

23 сентября с минимальным счётом «Лестер» одержал победу над командой «Бристоль Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.46

Ничья – 5.00

Победит «Лестер Сити» – 6.40

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.13

Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.68

Статистика

Из пяти последних очных встреч в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет

Только в одном матче из десяти крайних «Ливерпуль» выиграл

За такой же период «синие» одержали одну победу.

Прогноз

«Красные» находятся в достаточно неплохой форме. Выигрышная серия «мерсисайдцев» продлится. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ливерпуля» коэффициент 1.46.