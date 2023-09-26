«Вильярреал» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примера чемпионата Испании «Вильярреал» – «Жирона», который состоится 27 сентября 2023 года
«Вильяреал»
«Вильяреал» занимает четырнадцатое место после шести сыгранных туров в Примере. Такой неудачный стартовый отрезок чемпионата сказывается и на игре в еврокубках, где «желтая-субмарина» в первом туре Лиги Европы уступила греческому «Панатинайкосу» (0:2). Важным фактором, который даст возможность «Вильяреалу» регулярно набирать очки, это работа в обороне. Одиннадцать пропущенных мячей после шести туров — результат не для команды уровня еврокубков. К атаке подопечных Пачеты претензий меньше, три забитых гола дома в ворота «Барселоны» — хороший результат, но этого было мало, и клуб проиграл со счетом 3:4.
В шестом туре «Вильяреал» сыграл на выезде с командой «Райо Вальекано» (1:1).
«Жирона»
«Жирона» продолжает радовать своих болельщиков отличными результатами. Второе место после шести сыгранных туров — закономерный результат при такой качественной игре. «Жирондинцы» разделяют первенство чемпионата с «Барселоной», уступая только за счет разницы мячей. Команда Митчала за два последних тура забила в ворота соперников девять мячей. В пятом туре на выезде был обыгран клуб «Гранада» со счетом 4:2.
В рамках последнего тура дома была повержена «Мальорка» (5:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.20
- Ничья – 3.70
- Победит «Жирона» – 3.15
- Победит «Жирона» с форой 0 – 2.31
- Обе забьют — нет – 2.51
- Обе забьют — да – 1.53
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38
Статистика
- «Вильярреал» в пяти последних играх против «Жироны» в Примере имеет три победы при двух поражениях.
- «Вильярреал» на домашней арене последний раз в рамках Примеры не забивал в ворота соперника в феврале текущего года.
- «Жирона» забила в этом сезоне шестнадцать голов в шести играх чемпионата.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничью в матче с коэффициентом 3.70. «Жирондинцы», несмотря на идеальную игру в атаке, имеют определенные проблемы в обороне. Ставка на ничейный исход выглядит многообещающей, учитывая фактор домашнего поля для «жёлтой-субмарины».