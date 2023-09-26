«Вильярреал» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примера чемпионата Испании «Вильярреал» – «Жирона», который состоится 27 сентября 2023 года

«Вильяреал»

«Вильяреал» занимает четырнадцатое место после шести сыгранных туров в Примере. Такой неудачный стартовый отрезок чемпионата сказывается и на игре в еврокубках, где «желтая-субмарина» в первом туре Лиги Европы уступила греческому «Панатинайкосу» (0:2). Важным фактором, который даст возможность «Вильяреалу» регулярно набирать очки, это работа в обороне. Одиннадцать пропущенных мячей после шести туров — результат не для команды уровня еврокубков. К атаке подопечных Пачеты претензий меньше, три забитых гола дома в ворота «Барселоны» — хороший результат, но этого было мало, и клуб проиграл со счетом 3:4.

В шестом туре «Вильяреал» сыграл на выезде с командой «Райо Вальекано» (1:1).

«Жирона»

«Жирона» продолжает радовать своих болельщиков отличными результатами. Второе место после шести сыгранных туров — закономерный результат при такой качественной игре. «Жирондинцы» разделяют первенство чемпионата с «Барселоной», уступая только за счет разницы мячей. Команда Митчала за два последних тура забила в ворота соперников девять мячей. В пятом туре на выезде был обыгран клуб «Гранада» со счетом 4:2.

В рамках последнего тура дома была повержена «Мальорка» (5:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.20

Ничья – 3.70

Победит «Жирона» – 3.15

Победит «Жирона» с форой 0 – 2.31

Обе забьют — нет – 2.51

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38

Статистика

«Вильярреал» в пяти последних играх против «Жироны» в Примере имеет три победы при двух поражениях.

«Вильярреал» на домашней арене последний раз в рамках Примеры не забивал в ворота соперника в феврале текущего года.

«Жирона» забила в этом сезоне шестнадцать голов в шести играх чемпионата.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничью в матче с коэффициентом 3.70. «Жирондинцы», несмотря на идеальную игру в атаке, имеют определенные проблемы в обороне. Ставка на ничейный исход выглядит многообещающей, учитывая фактор домашнего поля для «жёлтой-субмарины».