Уход Карпина, продажа лидеров и поиски инсайдов. У «Ростова» впереди большие испытания

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вчера, 13:58

Наставник учитывает интересы семьи.

Карпин будет жить там, где дети пойдут в школу

У тренера молодая жена Дарья. Следовательно, появились маленькие дети в солидном для мужчины возрасте. Старшей дочери Дарьи и Валерия в начале сентября исполнилось пять лет, через год в школу. Как и Карпин, супруга родилась в Эстонии. Семья вряд ли задержится в Ростове-на-Дону. Любой человек, особенно если десятилетиями миллионер, хочет жить в комфорте. Работа у Карпина в РПЛ , но тренер делился мыслями о завершении карьеры. Также не скрывает, что в школу младшие дети пойдут в Эстонии:

Запланировано, что мой ребёнок в следующем году пойдет в школу в Эстонии. А где мы все будет через год – посмотрим.

Нет смысла жить на два города и две страны в 2024-м, если можно остаться наставником сборной России – работа непыльная, и воспитывать дочерей. Жена Дарья вряд ли влюблена в Ростов-на-Дону настолько, чтобы отказаться от прямых перелетов на курорты и шопинг в европейских столицах моды. Карпин жаловался, что еще пару месяцев вот так полетает и поездит поездами без семьи – может на всё плюнуть и уйти в отставку. И никто ему ничего плохого в «Ростове» не скажет, Валерий Георгиевич поднял уровень команды, уроненный после успехов под присмотром Бердыева.

Летом влияние наставника было особо заметно, ведь за игроками южан приходили самые богатые клубы РПЛ , но все остались. «Ростов» держится на Карпине, но хочется ли ему нести эту провинциальную ношу? Огромная разница в возрасте с женой заставляет мужчину быть в хорошей форме. Карпину не стоит оставлять Дарью на годы одну за две тысячи километров в Нарве, это может ухудшить отношения в паре. Если общее решение семьи жить в Эстонии, то «Ростов» точно потеряет тренера. И это не единственные неприятности, которые светят четвертой команде прошлого сезона РПЛ .

Глебову, Уткину и Осипенко нет смысла оставаться

«Ростов» не может стать самоокупаемым, ему нужны день из местного бюджета. Также видно по подписаниям – там свободные агенты и Мохеби за 600 тысяч евро, что заканчиваются средства от предыдущей серии расставаний. Глебов, Уткин и Осипенко не ушли. Остались Комличенко, Мелехин и Прохин. Но за многими футболистами «Ростова» обязательно придут покупатели. Достаточно юных исполнителей, в которых поверят богатые клубы. Даже капитану Глебову всего 23 года, не только «Спартак» присматривается к центральному полузащитнику.

Но заметно, что покупателей отпугнули весенние результаты «Ростова». Конкретно Глебов в плохой форме, до сих пор не отошел. Комличенко то с травмой, то не попадает в ворота, как раньше. Даже пенальти не зарабатывает, хотя мастер падений в штрафной площади. Осипенко только вернулся из лазарета, а на нем держалась игра. Карпину даже повезло, что у лидеров его команды сейчас проблемы. Благодаря этому все, включительно с мастером штрафных ударов и навесов на Комличенко – Уткиным, остались на время в составе скромного «Ростова».

И это последний танец, дальше будут продажи. Также нужны покупки. Песьякову 34 года, Медведев не навязал ему реальную конкуренцию, хотя в прошлом казалось, что у Никиты будет шанс. Надо искать вратаря под основу. Возрастные голкиперы иногда сбавляют резко, как Беленов, а набирают форму дольше. Если у Акинфеева непростой старт сезона, что сказать о Песьякове? У Сергея будут удачные матчи, но возраст дает о себе знать. А искать сильных новичков «Ростову» стало сложнее, как видим по Байрамяну и Ионову на флангах атаки.

Проблемы возникли во всех линиях и фазах игры

Есть ошибки в защите. Рубит очки плохая реализация моментов. Год назад забивали из ничего, а сейчас недобор голов, медленный выход в атаку и неграмотное возвращение к своим воротам. Полный набор изъянов предъявили в матче против ЦСКА , когда глупо потеряли шикарный шанс не просто победить «армейцев», а разгромить в первом тайме. Безумная ничья не порадовала ни Федотова, ни его коллегу Карпина.

Валерий Георгиевич не вернулся в «Спартак». Карпин не рвался в «Локомотив», где мог тренировать своего любимчика Дзюбу. ЦСКА и «Динамо» не пригласили опытного наставника, хотя выманить тренера из «Ростова» при желании всегда можно. Валерий Георгиевич справедливо хочет стать для младших детей лучшим отцом, чем был для старших дочерей из-за вечного отсутствия. И из-за этого пострадает тренер Карпин.

Психология в профессии менеджера важна, а «Ростов» на четвертом или двенадцатом местах в РПЛ будет чувствовать себя примерно одинаково. Главное, чтобы не обрезали финансирование, а покупатели платили хорошие деньги за футболистов. Не помешают также скаутские удачи, не хватает ценных иностранцев. «Ростов» устроен по особым правилам, но это сильный середняк, которому мешают мысли, как у футболистов «Ахмата» и «Сочи». Какой смысл рваться наверх в таблице, если нет еврокубков? Путь к премиальным УЕФА закрыт, а это значит вращение вокруг собственной оси.

Карпин тратит много нервов в футболе, а ему нужно быть здоровым, чтобы через 20 лет встретить косым взглядом женихов младших дочерей. Проблемы «Ростова» легко было предсказать. Но бардак в обороне можно прибрать ударным возвращением лидера защиты Осипенко. А зимой надо искать людей с пасом, нового Романа Еременко. Появится новый плеймейкер или заиграет хитрый Акбашев – Карпин доработает сезон. Пока больше говорят о роликах «Ростова» перед матчами, чем об успехах команды, ведь их пока нет – 2 победы в 9 турах и худший результат РПЛ по пропущенным мячам, 19 ошибок.

А парадокс в том, что самому Карпину надо помочь «Ростову» найти тренера, который не развалит клуб после его ухода. Расставание неизбежно, лучше к нему готовиться. Также важно искать мотивацию для тренера. Может показаться, что Валерий Георгиевич мыслями где-то далеко. Карпин орет с бровки, но с прошлого ноября «Ростов» играет словно по инерции.