Уход Карпина, продажа лидеров и поиски инсайдов. У «Ростова» впереди большие испытания

Наставник учитывает интересы семьи.
Карпин будет жить там, где дети пойдут в школу
У тренера молодая жена Дарья. Следовательно, появились маленькие дети в солидном для мужчины возрасте. Старшей дочери Дарьи и Валерия в начале сентября исполнилось пять лет, через год в школу. Как и Карпин, супруга родилась в Эстонии. Семья вряд ли задержится в Ростове-на-Дону. Любой человек, особенно если десятилетиями миллионер, хочет жить в комфорте. Работа у Карпина в РПЛ, но тренер делился мыслями о завершении карьеры. Также не скрывает, что в школу младшие дети пойдут в Эстонии:
Запланировано, что мой ребёнок в следующем году пойдет в школу в Эстонии. А где мы все будет через год – посмотрим.
Нет смысла жить на два города и две страны в 2024-м, если можно остаться наставником сборной России – работа непыльная, и воспитывать дочерей. Жена Дарья вряд ли влюблена в Ростов-на-Дону настолько, чтобы отказаться от прямых перелетов на курорты и шопинг в европейских столицах моды. Карпин жаловался, что еще пару месяцев вот так полетает и поездит поездами без семьи – может на всё плюнуть и уйти в отставку. И никто ему ничего плохого в «Ростове» не скажет, Валерий Георгиевич поднял уровень команды, уроненный после успехов под присмотром Бердыева.
Летом влияние наставника было особо заметно, ведь за игроками южан приходили самые богатые клубы РПЛ, но все остались. «Ростов» держится на Карпине, но хочется ли ему нести эту провинциальную ношу? Огромная разница в возрасте с женой заставляет мужчину быть в хорошей форме. Карпину не стоит оставлять Дарью на годы одну за две тысячи километров в Нарве, это может ухудшить отношения в паре. Если общее решение семьи жить в Эстонии, то «Ростов» точно потеряет тренера. И это не единственные неприятности, которые светят четвертой команде прошлого сезона РПЛ.
Глебову, Уткину и Осипенко нет смысла оставаться
«Ростов» не может стать самоокупаемым, ему нужны день из местного бюджета. Также видно по подписаниям – там свободные агенты и Мохеби за 600 тысяч евро, что заканчиваются средства от предыдущей серии расставаний. Глебов, Уткин и Осипенко не ушли. Остались Комличенко, Мелехин и Прохин. Но за многими футболистами «Ростова» обязательно придут покупатели. Достаточно юных исполнителей, в которых поверят богатые клубы. Даже капитану Глебову всего 23 года, не только «Спартак» присматривается к центральному полузащитнику.
Но заметно, что покупателей отпугнули весенние результаты «Ростова». Конкретно Глебов в плохой форме, до сих пор не отошел. Комличенко то с травмой, то не попадает в ворота, как раньше. Даже пенальти не зарабатывает, хотя мастер падений в штрафной площади. Осипенко только вернулся из лазарета, а на нем держалась игра. Карпину даже повезло, что у лидеров его команды сейчас проблемы. Благодаря этому все, включительно с мастером штрафных ударов и навесов на Комличенко – Уткиным, остались на время в составе скромного «Ростова».
И это последний танец, дальше будут продажи. Также нужны покупки. Песьякову 34 года, Медведев не навязал ему реальную конкуренцию, хотя в прошлом казалось, что у Никиты будет шанс. Надо искать вратаря под основу. Возрастные голкиперы иногда сбавляют резко, как Беленов, а набирают форму дольше. Если у Акинфеева непростой старт сезона, что сказать о Песьякове? У Сергея будут удачные матчи, но возраст дает о себе знать. А искать сильных новичков «Ростову» стало сложнее, как видим по Байрамяну и Ионову на флангах атаки.
Проблемы возникли во всех линиях и фазах игры
Есть ошибки в защите. Рубит очки плохая реализация моментов. Год назад забивали из ничего, а сейчас недобор голов, медленный выход в атаку и неграмотное возвращение к своим воротам. Полный набор изъянов предъявили в матче против ЦСКА, когда глупо потеряли шикарный шанс не просто победить «армейцев», а разгромить в первом тайме. Безумная ничья не порадовала ни Федотова, ни его коллегу Карпина.
Валерий Георгиевич не вернулся в «Спартак». Карпин не рвался в «Локомотив», где мог тренировать своего любимчика Дзюбу. ЦСКА и «Динамо» не пригласили опытного наставника, хотя выманить тренера из «Ростова» при желании всегда можно. Валерий Георгиевич справедливо хочет стать для младших детей лучшим отцом, чем был для старших дочерей из-за вечного отсутствия. И из-за этого пострадает тренер Карпин.
Психология в профессии менеджера важна, а «Ростов» на четвертом или двенадцатом местах в РПЛ будет чувствовать себя примерно одинаково. Главное, чтобы не обрезали финансирование, а покупатели платили хорошие деньги за футболистов. Не помешают также скаутские удачи, не хватает ценных иностранцев. «Ростов» устроен по особым правилам, но это сильный середняк, которому мешают мысли, как у футболистов «Ахмата» и «Сочи». Какой смысл рваться наверх в таблице, если нет еврокубков? Путь к премиальным УЕФА закрыт, а это значит вращение вокруг собственной оси.
Карпин тратит много нервов в футболе, а ему нужно быть здоровым, чтобы через 20 лет встретить косым взглядом женихов младших дочерей. Проблемы «Ростова» легко было предсказать. Но бардак в обороне можно прибрать ударным возвращением лидера защиты Осипенко. А зимой надо искать людей с пасом, нового Романа Еременко. Появится новый плеймейкер или заиграет хитрый Акбашев – Карпин доработает сезон. Пока больше говорят о роликах «Ростова» перед матчами, чем об успехах команды, ведь их пока нет – 2 победы в 9 турах и худший результат РПЛ по пропущенным мячам, 19 ошибок.
А парадокс в том, что самому Карпину надо помочь «Ростову» найти тренера, который не развалит клуб после его ухода. Расставание неизбежно, лучше к нему готовиться. Также важно искать мотивацию для тренера. Может показаться, что Валерий Георгиевич мыслями где-то далеко. Карпин орет с бровки, но с прошлого ноября «Ростов» играет словно по инерции.
Уж всяко лучше, чем бесконечное количество газпромские клонов
Уж всяко лучше, чем бесконечное количество газпромские клонов
В этом сезоне Ростов потратил на трансферы меньше чем любой клуб РПЛ. Наскребли всего 600 тыс. евро на покупку Моххеби и то потому что удалось продать кипера Бабурина за эту же сумму
Нынешнее место в таблице и игра меня не удивляет. Они соответствуют бюджету и составу
В этом сезоне Ростов потратил на трансферы меньше чем любой клуб РПЛ. Наскребли всего 600 тыс. евро на покупку Моххеби и то потому что удалось продать кипера Бабурина за эту же сумму
Нынешнее место в таблице и игра меня не удивляет. Они соответствуют бюджету и составу