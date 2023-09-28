Обескровленный «Брайтон» в топ-3, «Ньюкасл» проседает. Недавние открытия по-разному стартовали в АПЛ

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вчера, 10:23

Многие удерживают взятую высоту.

Мы восхищаемся быстро пересобранным «Тоттенхэмом» Анге Постекоглу, «Брайтоном» без Кайседо и МакАллистера в топ-3, быстро трансформирующимся «Ливерпулем». Год назад список открытий был немного другой – вспоминаем, кто покорил сердца ранее и как у этих клубов дела прямо сейчас.

«Фулхэм» быстро адаптировался после Чемпионшипа, но отпустили лидера

Заслуга за сохранение «дачниками» прописки в Премьер-Лиге лежит на Марку Силве. Португальский менеджер сколотил абсолютно тренерскую команду, за счёт чего иногда выдавал сенсации – как на старте сезона-22/23 с «Ливерпулем» и позднее с «Брайтоном» и «Челси».

Был отрезок, когда клуб даже боролся за зону еврокубков – с декабря по февраль «Фулхэм» удерживал 8-9-е место. На этом отрезке уступил лишь «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму». Но для того чтобы претендовать хотя бы на ЛК в АПЛ , одной фигуры тренера недостаточно – нужно ещё и качество ротации.

У Силвы скамейка была небольшая – этого недостаточно для хотя бы 7-й строчки, но хватает, чтобы располагаться поблизости. При этом были игроки, которые реализовывали его установки. Тот же Александар Митрович – эталонный для лондонцев наконечник атак, а Жоау Палинья – крайне надёжный опорник.

Летом «дачники» допустили уход серба в «Аль-Хиляль», зимой за Палиньей откроет охоту «Бавария». Адептов тренерской мысли Силвы не останется – и тогда лондонцы могут полететь к зоне вылета. При этом пока «Фулхэм» отбирает очки у «Арсенала» с «Тоттенхэмом» и идёт на 11-й строчке.

«Брентфорд» — дисквалификация Айвена Тоуни, череда травм и уход Райи

У «пчёл» качественно подобранный состав, который на стартовом отрезке не позволяет идти выше 13-го места. Во-первых, «Брентфорд» скрепя сердце отпустил своего первого номера Давида Райю в «Арсенал». Испанский голкипер отлично выдерживает прессинг, обладает точным пасом на ближнюю, среднюю и дальнюю дистанции – поэтому даже при истекающем в 2024 году контракте клуб заломил на него ценник в 40 миллионов фунтов. А претендовали на него МЮ , «Челси» и «Тоттенхэм». Это уже показывает масштаб потери для околотопового коллектива.

Во-вторых, с повреждениями выбыли из строя полузащитник Джош Дасилва и вингер Кевин Шаде. Оба проводили много времени на поле и являются важной частью системы Томаса Франка.

В-третьих, до января «пчелы» потеряли Айвена Тоуни – талант английского форварда явился Премьер-Лиге лишь в последние сезоны – именно этот футболист был главным завершителем атак «Брентфорда» и наколотил 20 мячей в прошлом чемпионате. Теперь же до января отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.

«Брентфорду» после триумфального 9-го места предстоит слишком многое сделать вопреки.

«Астон Вилла» — Эмери предстоит решить отсутствие стабильности и позиционки

«Львам» достался тренер, который отлично подходит этой команде – да и самому Унаи Эмери в «Вилле» намного комфортнее, чем в окружении звёзд ПСЖ и «Арсенала». Показателен их сверхудачный отрезок с февраля по апрель, когда команда не проигрывала в 10 матчах кряду – в том числе обыграла «Ньюкасл» и «Челси». А когда испанский наставник только возглавил клуб, обыграли «Брайтон».

Прошлой весной за счёт такого стремительного рывка «Астон Вилла» оказалась на окраине зоны еврокубков и отобралась в Лигу конференций. Сейчас же этап эйфории проходит – все начинают обращать внимание на слабости «львов» при Эмери. Они отлично играют на пространстве, но не способны на что-то внятное в позиционной атаке. С этим мог помочь Эмилиано Буэндиа, но аргентинский вингер выбыл с серьёзной травмой.

В то же время к команде начнут относиться как к одному из грандов – а значит, будут отдавать мяч. Вопрос в том, как «Вилла» справится с этой задачей. Пока, обыграв «Эвертон», «Бернли» и «Пэлас» с «Челси», клуб держится на примерно той же высоте. Да и усиление позволяет надеяться на нечто большее.

«Брайтон» впервые попал в еврокубки, распродал лидеров, но стартовал даже лучше

Гнездо «чаек» продолжают разворовывать английские гранды. В прошлом сезоне в Лондон отправились Марк Кукурелья («Челси»), Ив Биссума («Тоттенхэм») и Леандро Троссард («Арсенал») – и это не помешало Роберто Де Дзерби сделать «Брайтон» открытием сезона – если при Грэме Поттере коллектив планомерно поднялся со дна АПЛ на 9-е место, то с итальянцем команда добралась до еврокубков.

В минувшее межсезонье распродажа продолжилась – на этот раз глаз положили на системообразующего опорника Мойсеса Кайседо, хавбека Алексиса МакАллистера и основного вратаря Роберта Санчеса. А отказываться от выгодных предложений «Челси» и «Ливерпуля» оказалось невозможно.

Несмотря на это, «чайки» продолжают раскрывать новые имена. Неожиданно в топ ворвался Эван Фергюсон, до стартового состава добрался Ансу Фати. Обновленную связку в центре поля составляют опытный Гросс с Дахудом/Гилмором. А на замену Санчесу пригласили Вербруггена – голландец делит игровое время с Джейсоном Стилом.

Конечно, на скамейке «Брайтона» стало в разы меньше баланса. Но «чайки» заставили на время забыть об этом, обыграв «Ньюкасл» с «Юнайтед» и уступив лишь «Вест Хэму» в первых шести турах.

«Ньюкасл» проседает после выхода на новую высоту

«Сороки» сделали всё, чтобы быстро и безболезненно перейти в новую весовую категорию с новыми владельцами – были и грамотные трансферы, и системный тренер Эдди Хау. Поэтому проведя 4 сезона за пределами топ-10, клуб резко заскочил в первую пятёрку и даже шёл в топ-3 (вплоть до финишной прямой «сороки» выигрывали конкуренцию у МЮ и «Тоттенхэма», но в конце упустили 3-ю строчку).

Летом «Ньюкасл» отпустил Сен-Максимена, но закупился топ-исполнителями, главный среди которых – опорник Сандро Тонали.

Сейчас задача Хау такая же, как у Эмери – разнообразить функционал коллектива. Ранее главным оружием в нападении были стандарты и высокие переходы.