У Моуриньо слабый старт сезона. «Рома» допустила пять осечек в шести играх Серии А

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вчера, 11:24

Тяжёлое приземление после двух финалов в Европе.

«Рома» не знала такого старта в Серии А семь десятилетий

После шести матчей набрали пять очков. Намного хуже было только в 1950-м году, когда проиграли 5 из 6 поединков, одержав одну победу. По итогам того сезона «Рома» вылетела из Серии А. Единственный год за пределами элитного дивизиона. Нынешняя команда со звёздами и знаменитостями вряд ли окажется в низшей лиге. Но Моуриньо не скрывает разочарование, для него лично 1 победа, 2 мировые и 3 поражения это удар ниже пояса.

Это правда, это худший старт сезона для «Ромы» и для меня как менеджера… Но также правда, что «Рома» ранее не играла в двух подряд еврокубковых финалах в своей истории.

Посмотрим на новый путь «Ромы» в Лиге Европы, ведь стартовали гостевым матчем против «Шерифа», обыграли соперника в Тирасполе 1:2. Но куда важнее, что победа 7:0 над «Эмполи» не помогла перезагрузиться. Проиграли «Вероне» и «Милану», не набрали три очка против «Салернитаны», устроили перестрелку 2:2. С «Торино» не справились, ещё одна ничья. А теперь получили болезненный разгром в Генуе. «Дженоа» принимала Тотти с дочерью, легендарный капитан «Ромы» решил отпраздновать день рождения – появился на свет 27 сентября, на футболе.

Парни в белых футболках не порадовали Тотти, пустая опорная зона римлян помогла «Дженоа» создавать моменты. Когда футболисты проигрывают много единоборств и позволяют соперникам забивать на ровном месте после проходов с фланга в центр, то тяжело винить только тренера. «Рома» огрызалась, были моменты, но Лукаку забил второй мяч римлян из офсайда. Игру забудут, а счёт останется. Фанаты не помнят настолько слабые выступления «Ромы». Бывали неудачные отрезки, но давно не находились в нескольких очках от зоны вылета.

В прошлом сезоне Моуриньо поставил игру в защите, по допущенным моментам «волки» были наравне с «Наполи». Но даже тогда «Рома» умудрялась пропускать больше мячей, чем заслужила по игре, в отличие от «Ювентуса» и «Лацио». Поэтому «орлы» прошли в Лигу чемпионов, а «Роме» осталось седьмое место в таблице. В новом сезоне Жозе шестнадцатый в Серии А, ведь тренер увидел на коротком отрезке пять лишних голов в ворота своей команды. С такими результатами в обороне нельзя побеждать чаще.

В проблемах клуба частично виноват американский босс Фридкин

Наставники зависят от владельцев клубов. Почеттино мог получить сбалансированный «Челси». Конте не задержался в «Тоттенхэме», ведь не было грамотных решений директоров. У австралийского тренер Постекоглу «медовый месяц» в Лондоне, но посмотрим на результаты «шпор» на дистанции. У «Ромы» неудачи тоже не только из-за ошибок Моуриньо. Владелец клуба Дэн Фридкин, сидя в Сан-Диего, не понимает футбол.

Американец заплатил Паллотте 591 миллион евро за «Рому». Фридкин играет в гольф, воспитывает с женой четверых детей, но сам он сын миллиардера. У Дэна благодаря отцу состояние почти 6 миллиардов долларов. «Рома» нуждалась в грамотных кризисных менеджерах. Бывший владелец Паллотта ошибся, когда назначил Мончи директором, испанец не прижился в Риме. Выбор в пользу тренера Моуриньо принёс «волкам» победу в Лиге Конференций, но что будет дальше?

В составе есть элитные футболисты, как Лукаку и Дибала. Есть парочка чемпионов Европы, Кристанте и Спинаццола. Но влияет травма Абрахама. А летние новички Паредес, Санчес, Ауар и Азмун – спорные ставки, это нестабильные игроки. Защитник Ндика в качестве свободного агента казался перспективным подписанием, но пока ивуариец не адаптировался. Фридкин думал, что «Рома» будет автономной благодаря связке Моуриньо и Пинто, но молодой португальский спортивный директор работает без бюджета на трансферы.

Быстрое увольнение Моуриньо вряд ли изменит судьбу «Ромы»

В случае конфликтов в раздевалке у владельцев римского клуба не останется выбора, только заплатить Жозе безумную компенсацию, чтобы от него избавиться. Но пока есть объективные факторы неудачи. Форвард Абрахам вылетел до следующего года. Капитан Пеллегрини вернулся после травмы. Помогут голы Лукаку, когда Ромелу будет в порядке физически. Представляя третью форму «Ромы», бельгиец повернулся к камере боком, засветив лишние килограммы.

«Волки» и не должны впечатлять на старте сезона. Летом потратили всего 9,3 миллиона евро на аренды и подписание Паредеса. «Рома» отдала защитника Ибаньеса в Саудовскую Аравию и раздала ещё десяток игроков, которые не входят в планы Моуриньо, с Шомуродовым включительно. Вместо усиления приводили в порядок бухгалтерию. Стратегически это верно, но тактически ведёт к проблемам на поле, ведь соперники не боятся широкой игры Моуриньо в защите.

Проблемой для «Ромы» может стать авторитет тренера. Моуриньо даже в «Челси» и МЮ увольняли позже, чем стоило, давая время. Если Жозе наберёт форму и очки – «волкам» повезло. Но если кризис усугубится, то португалец включит традиционный режим обвинения всех вокруг, кроме него самого. Фанаты склонны винить в неудачах боссов, видят скромные расходы – два года подряд тратят менее 10 миллионов евро. Даже для «Спартака» мало, не говоря о клубе Серии А.

Также против скорой отставки Моуриньо, если не будет личных конфликтов, говорит слабая заинтересованность сильных тренеров в работе в клубе без бюджета. Конте присматривался к «Роме», но у него претензий к боссам клубов ещё больше, чем у Жозе. Другие кандидаты или слабее, или не чудотворцы. Если «волки» одержат несколько побед, то к матчу против фаворита «Интера» в конце октября подойдут в хорошем расположении духа.

«Рома» умеет терпеть, слышать Моуриньо и забивать в удачные вечера. Конечно, фанатам хочется увидеть живой футбол, а его не было даже по пути в финалы еврокубков. Но кто сказал, что без Жозе станет лучше? Денег нет, а владельцы клуба не разбираются в футболе. В какой-то момент в кругу американских миллиардеров стало модным покупать футбольные команды в Европе. Но ковбои понятия не имеют, что делать дальше. Фридкин не исключение.