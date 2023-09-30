«Майнц» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Байер», который состоится 30 сентября 2023 года

«Майнц»

«Карнавальники» в Бундеслиге после пяти туров текущего сезона занимают последнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «красно-белых». В рамках товарищеской встречи «Майнц» одержал победу над командой «Дуйсбург» (2:0). В позапрошлом туре чемпионата Германии «карнавальники» дома потерпели поражение от «швабов» из Штутгарта.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «красно-белые» уступили на выезде «Аугсбургу».

«Байер»

Леверкузенская команда в турнирной таблице чемпионата находится на данный момент на третьей строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «фармацевтов» за последнее время. С июля «Байер» не проигрывает своим соперникам. Ничейным исходом завершилась игра 4-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» на их поле (2:2). В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «львы» разгромили шведскую команду «Хеккен» (4:0).

24 сентября со счётом 4:1 «фармацевты» взяли верх над «Хайденхаймом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 5.60

Ничья – 4.60

Победит «Байер» – 1.56

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.34

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.61

Статистика

Из пяти крайних личных матчей команд четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Пять побед одержали «карнавальники» в десяти последних матчах

За аналогичный период «львы» выиграли в девяти футбольных встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Байера» коэффициент 1.56. В прошлом сезоне «фармацевты» взяли верх над «карнавальниками» в гостях. В предстоящем матче «фармацевты» повторят свой успех. После 6-го тура у «львов» есть шансы возглавить турнирную таблицу «Бундеслиги». Такую возможность «Байер», скорее всего, не упустит.