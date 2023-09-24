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Изидор пообещал ответить на критику в матче против «Локомотива»

вчера, 10:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем матче против «Локомотива».

С какими чувствами жду первый домашний матч «Зенита» с «Локомотивом»? Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно.

Напомним, 9 сентября 2023 года Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит» на правах арендного соглашения с опцией обязательного выкупа.

Сегодня, в 16:30 по московскому времени, «сине-бело-голубые» примут «железнодорожников».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:23
К Изидору и так нехорошее отношение из-за его выкрутасов, так зачем ещё язык включать перед матчем?
К Изи болельщики всегда хорошо относились, даже после его вояжа и появлении в Питере я лично его даже "иудой" не называю.
Почему не называю "иудой"?
Ну во первых он даже этого не заслужил, так как провёл в клубе мало времени и не стал по настоящему железнодорожником, максимум Изи на "бегунка" тянет.
Во вторых он легионер, для большинства, которых деньги на первом месте.
Изидору до таких личностей как Ведран Чорлука не вырастить.
Чорлука стал легендой Локо и остался верен клубу до конца, он даже завершил карьеру игрока после того как с ним не продлили контракт, а не перешёл в Спартак и Зенит, от которых были предложения.
Так, что Изи лучше помолчать и не нарываться на лишние неприятности, лучше играй в футбол.
протон
протон ответ nubom (раскрыть)
вчера в 10:19
Вообще есть такая поговорка, что предателей не любят везде. Ни там, где предал, ни там, куда переметнулся. Потому что знают, что он снова предаст.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:13
Противостояние тура....
Изидор против Желдор....
nubom
nubom
вчера в 10:07
Очень двусмысленное заявление...
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