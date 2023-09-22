«Динамо» запрыгнуло в топ-5. Дерби со «Спартаком» – очередной шаг к «Зениту» и «Краснодару»

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вчера, 20:33

Вопрос в том, получится ли его сделать.

О делах «Спартака»

- После поражений от «Урала» с «Зенитом» и нулевой ничьей с «Ахматом» почти без моментов 3 победы в четырёх встречах смотрятся неплохо. Но надо посмотреть на содержание – на кубковый матч против «Динамо» (разгромная победа – 4:1) Абаскаль выпустил второй состав. И он смотрелся крайне свежо. Литвинов показал, насколько хорош в качестве опорника, Пруцев задавал высокий темп, Игнатов и Зиньковский отлично попали в темп игры – ещё и Бабич ударно дебютировал. Минимальную победу над «Сочи» после паузы «красно-белые» попросту вымучили – при вялой игре номинально основного состава и слабой реализации всё должно было свестись к ничьей 0:0. Спас тот же Бабич, забив в концовке. «Пари НН» в Кубке москвичи обыграли с крупным счётом 3:0 – но на деле игра была вязкая, после гола Леона Классена остроты у чужих ворот не создавали. Нижегородцы огрызнулись после перерыва – гостям повезло, что забил «Пари НН» с нарушением правил. Снять все вопросы помог Квинси Промес – уже на последних минутах.

- Проще говоря, при неплохой статистике к игре «Спартака» по-прежнему много вопросов – с начала сентября ничего не изменилось. Трудовые победы – плюсик характеру команды. Раньше класса не хватало, чтобы вытаскивать такие матчи. В то же время к борьбе за топ-3 нынешний «Спартак» не готов. Это, в частности, показал и матч с «Краснодаром» – как раз между победами над «Динамо» и «Сочи».

- Ротация в центре обороны продолжится. И, скорее всего, Бабич вновь появится в старте – Срджан это заслужил. Сербский центрдэф отлично вписался в основную обойму. Он хладнокровный и надежен, а при своих габаритах (они позволяют уверенно вести борьбу) не проваливается в скорости – на данном этапе футболист смотрится предпочтительнее, чем Джикия. Последнему на пользу посидеть на скамейке – у Георгия застой из-за отсутствия конкурентов.

- Тревожный звоночек – повреждение Литвинова. Он после окончания паузы не сыграл ни разу – и вряд ли выйдет на дерби. Из-за этого даже возник конфликт между Абаскалем и сборной – по словам испанца, клуб донёс до национальной команды информацию о травме опорника, но Карпин всё равно выпустил игрока на матч с Катаром. В сборной же сообщили, что рекомендаций и просьб от «Спартака» не было. Правда, как всегда, где-то посередине – сам Руслан сообщил:

Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ .

Ориентировочный состав «Спартака» (4-2-3-1): Селихов – Рябчук, Бабич, Дуарте, Денисов – Зобнин, Умяров – Промес, Мозес, Бонгонда – Соболев.

О делах «Динамо»

- Кондиции «бело-голубых» тоже далеки от оптимальных, но позитивных предпосылок чуть больше. Прежде всего – Личка не метается между идеями, как Абаскаль. Последний постоянно ротировал связки в центре обороны и схемы. Лишь недавно перешёл на «4-2-3-1». Движение Марцела в решении проблем более поступательно. Пока чеху не привезли усиление, тот искал рабочую опцию для опорной зоны – и нашел в этом амплуа Диего Лаксальта. До прихода Чавеса ставил в пару к уругвайцу Фомина – теперь Луис вышел в связке с Диего против «Пари НН». В отсутствие профильного исполнителя-десятки им стал Смолов – так Марцел решал вопрос игрового времени для двух топ-футболистов. Сейчас появился выбор между Смоловым и Карраскалем – а с приходом Битело появилась по-настоящему качественная ротация.

- 2 поражения и ничья с «Пари НН» в последних 4 встречах не радуют. Но оба случились в Кубке от сильных конкурентов – а в чемпионате «бело-голубые» не проигрывают на протяжении семи матчей. И идут в первой пятёрке, отставая от «Зенита» лишь на 2 балла (от лидирующего «Краснодара» – на 3). Тяжелый отрезок календаря в Премьер-Лиге москвичи прошли отлично – победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге вообще никто не ожидал, а после неё удалось ещё и с ЦСКА и «Ростовом» разобраться. Топ-матчи пока даются «Динамо» с успехом – отсюда высокие позиции.

- А ведь дальше градус противостояния не снизится. За последний месяц подопечные Марцела Лички сыграли с ЦСКА , «Спартаком», «Краснодаром». Теперь очередное дерби в чемпионате, а после игры с «Ахматом» – опять поединок против «красно-белых». После «Факела» – «Локомотив». Самое то, чтобы интегрировать новичков в стартовую обойму.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Скопинцев, Бальбуэна, Маричаль, Даса – Чавес, Лаксальт – Нгамалё, Смолов, Битело – Тюкавин.

О противостоянии

- У «Динамо» будет запредельный настрой на предстоящее дерби – с момента обидного разгрома от «Спартака» в Кубке не прошло и месяца. Тогда «красно-белые» повели 3:0 к 18-й минуте, а к экватору первого тайма забили 4-й мяч. У команды Абаскаля получалось на поле буквально всё. Теперь у «Динамо» больше топ-исполнителей, которые подкрепляют претензии на попадание в тройку.

- Общая картина в последних встречах складывается в пользу «Спартака»: 12 побед в предыдущих 20 матчах, 5 ничьих и всего 3 поражения.

Прогноз Soccer.ru: в двух последних играх команды забивали не меньше 5 мячей на двоих – в этот раз тоже забьют обе, а победа достанется «Динамо».