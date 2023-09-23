Первое столкновение в топ-5. «Тоттенхэм» — аутсайдер в дерби с мощным «Арсеналом»

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вчера, 10:15

В активе обеих команд 13 очков после 5 туров.

О делах «Арсенала»

- Когда всё-таки удаётся одержать крупную победу, какой-то груз ответственности спадает. У «Арсенала» на старте сезона много работы. Нужно определиться с новыми сочетаниями и интегрировать в них новичков. Причём сделать это так, чтобы эта структура работала. Артета изменил костяк – теперь в центре поля играют Райс и Хаверц с Эдегором, а Партей периодически выходит номинальным правым защитником. Изменилась линия обороны – да вообще везде стало больше вариативности. Проблема в том, что пока «канониры» проходят стадию настройки. К масштабным проблемам это не приводило – лондонцы спокойно себе прошли 5 туров АПЛ без поражений, в том числе обыграли «Манчестер Юнайтед». Но настораживало, что при доминировании на мяче «Арсенал» забивает так мало. Было почти всё: контроль, разнообразие в позиционных атаках, множество рычагов давления. Но преимуществу по этим компонентам не соответствовали количество, острота ударов, реализация.

- После первого тура ЛЧ против голландского ПСВ Микель Артета и вся команда выдохнули. «Пушкари» отгрузили в ворота соперника 4 мяча и сами сыграли на «ноль». А испанский менеджер наконец отметил, что получил удовольствие.

- Важно, что с поединка против «Тоттенхэма» начинается череда напряжённых противостояний. 27 сентября лондонцы отправятся в гости к «Брентфорду», а в октябре последовательно сыграют с «Лансом», «Манчестер Сити», «Челси» и «Севильей», после поединка против «Шеффилд Юнайтед» предстоят игры против «Ньюкасла» и тех же севильцев.

- И глубины скамейки, и качества подобранных исполнителей на этот раз должно хватить для борьбы с «Манчестер Сити». Но возникает другая проблема – неожиданно обострились отношения с вратарём Аароном Рамсдейлом. Англичанин уже несколько сезонов является первым номером для лондонцев, но этим летом после продления контракта боссы клуба вдруг решили арендовать Давида Райю. Испанец – тоже голкипер высокого уровня, за него боролись «Тоттенхэм», «Челси» и МЮ , а «Брентфорд» требовал компенсацию в 40 миллионов фунтов. Но подобрать его решил «Арсенал» — а Артета после не лучшего матча Рамсдейла против «Фулхэма» выпустил на игру с «Эвертоном» новобранца. Теперь Давид отыграл на ноль и с ПСВ , потихоньку перехватывает инициативу – а за сложившейся ситуацией начали следить «Челси» и «Бавария», готовые предложить англичанину убежище.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака.

О делах «Тоттенхэма»

- Как же хорошо сейчас Постекоглу от отсутствия еврокубков! Обновленному коллективу это на пользу сразу по нескольким причинам. Во-первых, снимается часть нагрузки с команды – у «шпор» и так будут Кубок Англии и Кубок лиги вдобавок к чемпионату, а для команды в стадии перестройки подходит более спокойный темп. Во-вторых, не так высоко давление. Само собой, к новому тренеру сейчас приковано множество взглядов – но решать задачи в чемпионате будет на порядок проще, когда не приходится необстрелянный коллектив выставлять на матч против «Баварии», «Реала» или другого европейского гранда. Проще говоря, в конкуренции с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом» «Тоттенхэм» на дистанции будет на порядок свежее.

- В чемпионате для лондонцев пока всё складывается отлично. После ничьей с «Брентфордом» в первом туре «шпоры» «всухую» переиграли МЮ и «Борнмут», а также добыли победы над «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Причём на последние две встречи «Тоттенхэм» выходил с Соном Хын-Мином в качестве нападающего – и с «бордовыми» кореец оформил хет-трик. С новичками Премьер-Лиги по голу забили уже профильный форвард Ришарлисон и Деян Кулусевски.

- Как итог – подопечные Анге Постекоглу быстро вернулись в топ-5 и формируют необычную по сравнению с прошлым сезоном тройку – если минувший чемпионат в топ-3 завершили «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», то теперь за «горожанами» пустились в погоню сами «шпоры» и «Ливерпуль». И те, и другие чуть ранее боролись с кризисом. В любом случае речь только о начале сезона – плотность в таблице АПЛ феноменальная, к декабрю расклады ещё не раз изменятся.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Биссума, Сарр – Соломон, Мэддисон, Кулусевски – Сон.

О противостоянии

- Пока «канониры» и «шпоры» находились примерно в одной весовой категории, победу могли одержать что те, что другие – при этом довольно часто лондонское дерби завершалось ничьей – 5 раз в последних 20 встречах.

- При этом в четырёх из пяти предыдущих официальных матчах сильнее оказывались «канониры». В прошлом сезоне подопечные Микеля Артеты одержали победу и дома, и в гостях.

- Что ещё важнее – на «Эмирейтс» «Тоттенхэму» в матчах чемпионата совсем не везёт. В последний раз «шпоры» в рамках АПЛ обыгрывали «Арсенал» на их стадионе в ноябре 2010 года. Тогда голами в составе гостей отметились Юнес Кабул, Рафаэль ван дер Варт и Гарет Бэйл, а на поле в майках английских клубов выходили Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.

Прогноз Soccer.ru: «канониры» на эмоциональном подъёме от крупной победы, с другой стороны – играют они одним и тем же составом, к моменту дерби может накопиться усталость. И всё равно поставим на победу хозяев поля.