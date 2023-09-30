«Жирона» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Реал», который состоится 30 сентября 2023 года
«Жирона»
«Жирондинцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. Выигрышная серия «Жироны» насчитывает шесть матчей к ряду. В два гола «бело-красные» выиграли у «Гранады» на выезде в игре 5-го тура чемпионата. В матче следующего тура «жирондинцы» обыграли дома «Мальорку» (5:3).
27 сентября со счётом 2:1 «Жирона» взяла верх над «Вильярреалом» в матче прошлого тура.
«Реал»
«Галактикос» в турнирной таблице Ла Лиги находится на одну строчку ниже «бело-красных» из Жироны. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. С минимальным счётом «Реал» выиграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов у берлинского «Униона». С разницей в пару мячей в позапрошлом туре Примеры «сливочные» проиграли в Мадридском дерби команде «Атлетико» (1:3).
В игре 7-го тура чемпионата Испании «белые» со счётом 2:0 одержали победу над «Лас-Пальмасом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 3.60
- Ничья – 3.95
- Победит «Реал» – 1.96
- Победит «Реал» с форой -1.5 – 3.20
- Обе забьют — нет – 2.46
- Обе забьют — да – 1.53
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58
Статистика
- Из десяти крайних матчей «жирондинцы» выиграли своих оппонентов в восьми поединках
- За аналогичный период «сливочные» взяли верх над своими соперниками в семи встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Крайний раз команды встречались на футбольном поле в апреле текущего года. Тогда на своём поле «жирондинцы» обыграли «белых» из Мадрида. Компания Pinnacle предлагает на победу «Жироны» в предстоящем матче коэффициент 3.60. Вопреки мнению букмекеров, считаем данный исход вполне возможным. На данном этапе «жирондинцы» в отличной форме.