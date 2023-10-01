«Сассуоло» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.10.2023)

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вчера, 20:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Сассуоло» – «Монца», который состоится 2 октября 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает на текущий момент десятое место в чемпионате Италии. После неубедительных стартовых матчей сезона подопечные А. Дионизи в последних двух турах добыли две сенсационные победы. В рамках пятого тура на своем поле одержали верх над «Ювентусом» (4:2).

В последнем матче чемпионата Италии в гостях «Сассуоло» обыграли «Интер» (2:1), проигрывая по ходу матча/

«Монца»

«Монца» в начале своего второго сезона в Серии А показывает плохую игру, в первую очередь в атаке. Четыре забитых гола в шести матчах и текущее пятнадцатое место — это не те результаты, на которые рассчитывает тренерский штаб. Первая и единственная победа команды была еще во втором туре над «Эмполи» (2:0).

Последние три тура завершились ничейными исходами для команды Р. Палладино/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 2.30

Ничья – 3.85

Победит «Монца» – 2.90

Победит «Сассуоло» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.40

Статистика

«Сассуоло» на своем поле никогда в истории не принилама «Монцу» в рамках Серии А.

«Монца» на выезде не имеет побед в текущем сезоне Серии А.

«Сассуоло» в чемпионате Италии сыграл три игры на своем поле и заработал шесть очков из десяти возможных.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Сассуоло» с форой -1.5 мяча за коэффициент 4.10. Команда А. Дионизи, победив грандов Серии А, выходит на матч с «Монцей» с целью укрепить свои предыдущие достижения. Поэтому мы рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев.