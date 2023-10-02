«Копенгаген» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Копенгаген» – «Бавария», который состоится 3 октября 2023 года

«Копенгаген»

«Копенгаген» лидирует в чемпионате Дании после десяти сыгранных туров. Команда показывает хорошую результативную игру. В рамках кубка Дании был разгромлен клуб Третьего дивизиона «Лисенг» на выезде со счетом 9:0. В чемпионате в последнем туре команда уступила на своем поле «Мидтьюлланну» (0:2).

В предыдущем матче Лиги Чемпионов «Копенгаген» сыграл на выезде с «Галатасараем» (2:2), ведя по ходу матча в два мяча.

«Бавария»

«Бавария» – действующий чемпион Бундеслиги, третья команда текущего розыгрыша и один из главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов этого сезона. Команда Т. Тухеля постепенно набирает форму, показывая стабильные результаты. Игра с «Лейпцигом» в последнем туре чемпионата Германии показала, что им есть над чем работать; матч завершился со счетом 2:2.

В первом туре Лиги Чемпионов на домашнем поле был обыгран английский клуб «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Копенгаген» – 13.50

Ничья – 7.00

Победит «Бавария» – 1.22

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.60

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.43

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.86

Статистика

«Копенгаген» в последних пяти играх во всех турнирах забил 16 мячей.

«Бавария» забивает минимум два мяча в восьми играх подряд.

В очных встречах команды на европейской арене никогда не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку победа «Бавария» с форой -1.5 за коэффициент 1.60. «Копенгаген» может показывать неплохой футбол, но в играх против «Баварии» им не хватит класса игроков, который есть у мюнхенцев.