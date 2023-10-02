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«Копенгаген» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:28
«Копенгаген» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Копенгаген» – «Бавария», который состоится 3 октября 2023 года

«Копенгаген»

«Копенгаген» лидирует в чемпионате Дании после десяти сыгранных туров. Команда показывает хорошую результативную игру. В рамках кубка Дании был разгромлен клуб Третьего дивизиона «Лисенг» на выезде со счетом 9:0. В чемпионате в последнем туре команда уступила на своем поле «Мидтьюлланну» (0:2).

В предыдущем матче Лиги Чемпионов «Копенгаген» сыграл на выезде с «Галатасараем» (2:2), ведя по ходу матча в два мяча.

«Бавария»

«Бавария» – действующий чемпион Бундеслиги, третья команда текущего розыгрыша и один из главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов этого сезона. Команда Т. Тухеля постепенно набирает форму, показывая стабильные результаты. Игра с «Лейпцигом» в последнем туре чемпионата Германии показала, что им есть над чем работать; матч завершился со счетом 2:2.

В первом туре Лиги Чемпионов на домашнем поле был обыгран английский клуб «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Копенгаген» – 13.50
  • Ничья – 7.00
  • Победит «Бавария» – 1.22
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.60
  • Обе забьют — нет – 1.87
  • Обе забьют — да – 1.94
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.43
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.86

Статистика

  • «Копенгаген» в последних пяти играх во всех турнирах забил 16 мячей.
  • «Бавария» забивает минимум два мяча в восьми играх подряд.
  • В очных встречах команды на европейской арене никогда не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку победа «Бавария» с форой -1.5 за коэффициент 1.60. «Копенгаген» может показывать неплохой футбол, но в играх против «Баварии» им не хватит класса игроков, который есть у мюнхенцев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк бавария
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