Шатов: «По Манчини можно было понять, что он хочет уйти из „Зенита“»

Экс-игрок «Зенита» рассказал о подробностях работы под руководством , который в сезоне 2017/18 был главным тренером коллектива.

Манчини два раза не приходил на тренировки. Когда была пауза на сборные, мы смотрим – его нет, потом видим фотографии, что он где-то на пляже лежит. Подрывает ли это отношение коллектива к тренеру? Если брать наш русский менталитет, то, думаю, да. Для нас важно, чтобы главный тренер был с командой, тем более для футболистов, которые не попадают в сборные, мотивированы, хотят играть.

Где настоящий Манчини? Думаю, что в «Манчестер Сити», сборной Италии. Мне казалось, что в Питере и в «Зените» ему было некомфортно. Страна, город, люди, которые его окружают, команда. Думаю, ему не нравилось. По нему можно было понять, что он хочет уйти отсюда. Поэтому откуда у команды могли быть результаты? Вот их и не было.