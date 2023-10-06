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Шатов: «По Манчини можно было понять, что он хочет уйти из „Зенита“»

вчера, 17:45

Экс-игрок «Зенита» Олег Шатов рассказал о подробностях работы под руководством Роберто Манчини, который в сезоне 2017/18 был главным тренером коллектива.

Манчини два раза не приходил на тренировки. Когда была пауза на сборные, мы смотрим – его нет, потом видим фотографии, что он где-то на пляже лежит. Подрывает ли это отношение коллектива к тренеру? Если брать наш русский менталитет, то, думаю, да. Для нас важно, чтобы главный тренер был с командой, тем более для футболистов, которые не попадают в сборные, мотивированы, хотят играть.

Где настоящий Манчини? Думаю, что в «Манчестер Сити», сборной Италии. Мне казалось, что в Питере и в «Зените» ему было некомфортно. Страна, город, люди, которые его окружают, команда. Думаю, ему не нравилось. По нему можно было понять, что он хочет уйти отсюда. Поэтому откуда у команды могли быть результаты? Вот их и не было.

Ранее Шатов приостановил карьеру и начал учиться на тренера.

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Все комментарии
arsworld
arsworld
вчера в 19:58
А надежды подавал. Но травма сломала психику((, а жаль для нашего рынка был оч добротным игроком.Можно ли сказать ,раскрылся бы он полноценно в другой команде? Думаю что нет,это уже относится -к если бы да кабы)
lotsman
lotsman
вчера в 19:55
Обидел Манчини Шатова чем то.))
adekvat
adekvat
вчера в 18:10
У Семака все наоборот, только скоро тоже уйдет.
Гость
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