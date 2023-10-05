Бывший капитан «Торпедо»: «Мы с отцом жили в подвале, когда искали команду»

Защитник «Уфы» , который выступал за "Торпедо с 2007 по 2023 год с перерывами, рассказал, как впервые оказался в московском клубе.

Сначала поехали с отцом в Москву. Он устроился строителем, и мы жили в подвале, когда искали команду, скитались. В это время я ездил на просмотры в различные клубы. В одну не взяли, в другую не получилось. В «Динамо», «Сатурн»… Нигде ничего не выходит.

Оказался в «Футбольном деле», в интернате Сергея Хусаинова. Туда меня вообще сразу взяли, после первой тренировки. Мне было лет 11, может. Полтора‑два года там проиграл. Там и Артём Дзюба был.

Потом в 13 лет команда распалась. В конце концов Сергей Анатольевич Камзулин, который меня сразу заприметил, начал помогать отцу устроить меня куда‑то. Я и жил у Камзулина в Москве какое‑то время, пока не мог никуда пристроиться. В итоге он повез меня в «Торпедо». Приехал туда, у них тогда даже еще интерната не было — на Северном ядре в «Лужниках» были раздевалки, в которых просто матрасы на полу лежали.

Потренировался. Еще первая тренировка не закончилась, а тренер подходит к отцу моему и говорит: «Все, можешь домой ехать. Пацан остается!» И все, так и остался.