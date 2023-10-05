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Бывший капитан «Торпедо»: «Мы с отцом жили в подвале, когда искали команду»

вчера, 18:22

Защитник «Уфы» Артем Самсонов, который выступал за "Торпедо с 2007 по 2023 год с перерывами, рассказал, как впервые оказался в московском клубе.

Сначала поехали с отцом в Москву. Он устроился строителем, и мы жили в подвале, когда искали команду, скитались. В это время я ездил на просмотры в различные клубы. В одну не взяли, в другую не получилось. В «Динамо», «Сатурн»… Нигде ничего не выходит.

Оказался в «Футбольном деле», в интернате Сергея Хусаинова. Туда меня вообще сразу взяли, после первой тренировки. Мне было лет 11, может. Полтора‑два года там проиграл. Там и Артём Дзюба был.

Потом в 13 лет команда распалась. В конце концов Сергей Анатольевич Камзулин, который меня сразу заприметил, начал помогать отцу устроить меня куда‑то. Я и жил у Камзулина в Москве какое‑то время, пока не мог никуда пристроиться. В итоге он повез меня в «Торпедо». Приехал туда, у них тогда даже еще интерната не было — на Северном ядре в «Лужниках» были раздевалки, в которых просто матрасы на полу лежали.

Потренировался. Еще первая тренировка не закончилась, а тренер подходит к отцу моему и говорит: «Все, можешь домой ехать. Пацан остается!» И все, так и остался.

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НикСта63
НикСта63
вчера в 19:45
А после все хотят, чтобы наши футболисты играли как в Европе
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:27
Да,но зато теперь сбылась мечта,в лице(юридическом) "Уфы"! Было за что жизнь положить!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:25
Сколько таких неумных родителей,искалечивших жизнь себе и своим детям-это мрак! Сам знаю таких ,им говорят прямо,что ребёнок не должен заниматься этим видом спорта,но родители считают,что он-ГЕНИЙ,и всю жизнь строят исходя из этого.Один из тысячи преуспевает,а именно он становится примером для следующих тысяч. Каждый должен иметь право совершать собственные ошибки. Тренер моей дочери делал на неё ставку,но она выбрала иной путь.Он сожалеет,но мы все и по истечении 15 лет с ним в прекрасных отношениях.На всякий случай,он воспитал нескольких призёров Олимпиад и ЧМ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:09
Помнится, Андрюша Аршавин приехал в "Арсенал" и сразу же по незнанию дал интервью жёлтой английской помойке "Дейли Мейл". Так оно прямым текстом выглядело так:

"Мои родители были такие бедные, что не могли позволить купить мне кровать. Я спал на полу у батареи, потому что там было теплее".

Ну и так далее))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
Душераздирающая история, просто жуть....
Гость
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