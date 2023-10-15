Англичане против своих футболистов. Освистывали Бекхэма, Магуайра, а теперь Хендерсона

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вчера, 23:29

Жёстко встречают звёзд собственной сборной.

Дэвид Бекхэм

Магуайр рассказал, что Бекхэм связался с Харри на пике травли со стороны фанатов. В поединке против Шотландии футболиста оскорбляли фанаты соперника, но в прошлом году на «Уэмбли» свистели англичане. Бекхэму это знакомо. Миллионы фанатов освистывали Дэвида после удаления в матче против Аргентины на ЧМ -98. Провокатор Симеоне поймал молодого коллегу, а команда Бекхэма традиционно вылетела в серии пенальти. Дэвида преследовали на улицах Манчестера.

В 1998-м в адрес Бекхэма пели оскорбительные песни, доставалось его подруге Виктории Адамс. На почту клуба присылали конверты с пулями и тексты с угрозами. У Дэвида диагностировали депрессию из-за тревожности. Он испугался, спал у палаты в роддоме, когда родился первенец Бруклин. Но со временем отношения с фанатами наладились. После спасительного мяча Бекхэма в ворота Греции в отборе к ЧМ -2002 фанаты считали автора штрафного своим спасителем.

Уэйн Руни, Джон Терри и Эшли Коул

Никого из тройки не травили как Бекхэма, каждому доставалось от фанатов сборной Англии. Руни освистывали за плохой футбол. Уэйн активно комментирует, когда болельщики «Трех львов» устраивают обструкцию футболистам или всей команде, что раззадоривает хулиганов. На ЧМ -2010 Руни комментировал свист с секторов, после чего услышал персональные заряды.

У Терри история прозаичнее. Защитник «Челси» изменял жене с подругой напарника Уэйна Бриджа. Джона лишили капитанского звания, в поединке против Египта с повязкой вышел Джеррард, а фанаты освистали Терри. Но защитника вызывали в сборную, в отличие от Бриджа. Тевес тогда ещё сказал, что в Аргентине Джона могли убить за подобное наглое предательство.

Коула не любили фанаты «Арсенала» за переход в «Челси», но когда защитник допустил ряд ошибок в непростом матче против Казахстана на «Уэмбли» в 2008-м, то сразу услышал свист 90-тысячной толпы. Эшли от длительной обструкции спас счет поединка, Англия выиграла 5:1. Британцы бывают жестокими не только к чужим командам, но даже к собственной сборной.

Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо

Здесь фанаты сборной Англии не успели освистать молодых темнокожих футболистов прямо во время финала против Италии на «Уэмбли». Зато оторвались с травлей после матча. Тысячи угроз расправы и расистских оскорблений посыпались на молодых футболистов после неудачной серии пенальти против итальянцев. Ещё можно было понять критику Саутгейта, который выбирал порядок бьющих игроков и доверил решающие выстрелы крупного турнира молодым ребятам. Но какой смысл унижать людей из-за цвета кожи?

Впрочем, у этой недавней травли есть приятное продолжение. Фанаты МЮ и «Арсенала» активно включились в акции поддержки футболистов. Маркус и Букайо получили много писем от фанатов, их защищала вся страна. В отличие от Бекхэма, которого били толпой за красную карточку против Аргентины, здесь знаменитые люди и фанаты подчеркнули, что огорчены промахами молодых людей, но против расистских комментариев и угроз. Саутгейту стоило отдать удары Стоунзу, Грилишу и Хендерсону, они ведь заметно опытнее.

Харри Магуайр

Нередко в АПЛ травят молодых новичков, подписанных за большие деньги, если они не заиграли. МЮ заплатил за трансфер Магуайра сумасшедшие деньги, Харри их на поле не отработал. Ошибки однозначные, как и желание тен Хага попрощаться с защитником. Но летом сорвался переход в «Вест Хэм», а теперь англичанин говорит, что не планирует ждать на скамейке годами. Стороны расстанутся, а пока фанатов команды Англии – представителей разных клубов, злит появление Магуайра в основе сборной.

Саутгейт ему доверяет, считая правильным защитником для команды. Во вторник британцы проведут домашний матч против Италии, Харри может играть в основе, как в день выездной ничьей против Украины. Магуайра будут освистывать дальше? Посмотрим, фанаты перегнули палку, даже мама футболиста писала открытое письмо. Но в случае с Магуайром плохо, что он от природы упрямый и без чувства юмора. Харри не умеет отбиваться от хейта, а это раззадоривает тех, кто его часто травит.

Джордан Хендерсон

Фанаты сборной Англии почти всегда неправы, когда освистывают игроков национальной команды. Ни разу футбольные ошибки не равны реакции, а привычка бросаться на игроков давно стала отличительной чертой. Фанаты «Арсенала» освистывали не только Аршавина, но также Джаку. В «Ливерпуле» Хендерсона любили и ценили, но как только один из капитанов Саутгейта вышел на замену против Австралии в недавнем матче, то получил свист.

И знаете, болельщики правы. Как с Терри, который предал жену, маленьких детей, потому что вся страна узнала, что папа изменяет маме, и напарника Бриджа. Терри получил свист по заслугам. Хендерсон тоже, поскольку Джордан оказался лицемером. Капитан «Ливерпуля» рассказывал о равенстве, а как только шейхи предложили увеличение зарплаты с 221 тысячи евро до 800 тысяч в неделю в «Аль-Иттифаке», то Хендерсон уехал туда, где не думают о правах человека.

Когда Джордан защищал после нападок Магуайра, то был за правое дело. А когда в интервью в Саудовской Аравии участвует в чужой государственной пропаганде, то заслуживает свиста за лицемерие. Хотя каждый случай особенный, видна любовь к оскорблениям своих игроков. Стратегически это минус Англии, свист не помогает сборной, запуганной поражениями на крупных турнирах. У Саутгейта сильная команда, но у них нет поддержки фанатов.

А синергия трибун и коллектива критически важна на крупных турнирах. Французы, итальянцы и аргентинцы, хотя тоже капризные и требовательные в футболе, как британцы, хорошо поддерживали будущие чемпионские команды. Аргентинцы включились даже после поражения от Саудовской Аравии. А вот когда команды не очень волевые, вроде Англии Саутгейта, то конфликты трибун и футболистов ведут к обидным поражениям и потерянным кубкам.