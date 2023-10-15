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Деспотович намерен получить гражданство РФ

вчера, 15:47

Экс-нападающий «Рубина», «Оренбурга» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович собирается получить паспорт РФ. Агент игрока Юрий Горбенко дал комментарий по теме:

У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства. Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите.

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Напрасный труд
Напрасный труд ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:46
В сентябре возвращались домой в Калининград.В купе ехала дама с взрослой дочерью,до Кяны,где выходят все в Литве. Приходят вражеские пограничники(хотя парень явно русский),она им выкатывает два паспорта(Молдавии и России)и карточку ВНЖ британскую.Парень через паузу,с сарказмом :"Вы определитесь сперва,по какому документу вы осуществляете транзит,а потом я посмотрю!".Так и тут...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:47
У Деспотовича уже вроде бы есть два гражданства, Сербии и Боснии и Герцеговины, теперь ещё хочет получить паспорт России, так и до гражданина мира недалеко.)))
Сп62
Сп62
вчера в 17:32
Надо было получать, когда был востребован в РПЛ. Тогда получить было бы проще.
arsworld
arsworld
вчера в 16:35
Я уж думал в сборную хотят),пускай получает нам не жалко)
Гость
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