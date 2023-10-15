Деспотович намерен получить гражданство РФ

Экс-нападающий «Рубина», «Оренбурга» и тульского «Арсенала» собирается получить паспорт РФ . Агент игрока Юрий Горбенко дал комментарий по теме:

У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ , поскольку у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства. Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите.