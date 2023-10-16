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Месси вернулся в родной город, чтобы отпраздновать День матери

сегодня, 00:37

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси временно покинул расположение национальной команды.

Сообщается, что футболист после тренировки на частном самолёте отправился в Росарио (его родной город) навестить свою маму Селию, чтобы вместе отпраздновать День матери.

В ближайшие несколько часов Лео вернётся в Эсейсу, чтобы провести последнюю тренировку перед матчем отбора на чемпионат мира 2026 года с Перу. Во время последнего занятия игрок практически не испытывал дискомфорта в правом бедре, но пока неизвестно, выйдет ли он в стартовом составе в предстоящей встрече.

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Все комментарии
tmb4s2kmx6rp
tmb4s2kmx6rp
сегодня в 05:37
К маме слетать - святое дело!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:52
Вполне нормальный человеческий поступок - навестить свою маму - тем более есть такая возможность.
Гость
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