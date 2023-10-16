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Финляндия – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:18
Финляндия – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Финляндия – Казахстан, который состоится 17 октября 2023 года.

Финляндия

Сборная Финляндии после семи туров идёт на третьем месте в турнирной таблице. Команда провалила последние игры с прямыми конкурентами за выход из группы. В шестом туре проиграли на домашней арене сборной Дании(0:1).

Последний тур завершился поражением сборной Словении со счётом 0:3.

Казахстан

Казахи занимают четвёртое место в группе с двенадцатью очками в своём активе. Команда в основном берёт свои баллы у аутсайдеров, за исключением игры второго тура со сборной Дании, в которой добыли волевую победу(3:2).

В седьмом туре уже уступили на выезде датчанам со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Финляндии – 1.63
  • Ничья – 3.90
  • Победит сборная Казахстана – 6.40
  • Победит сборная Финляндии с форой -1.5 – 2.85
  • Обе забьют — нет – 1.62
  • Обе забьют — да – 2.32
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

  • В шести играх подряд с участием финнов не играла ставка «обе команды забьют».
  • Казахи только один раз в последних пяти играх забивали более одного мяча за матч.
  • В пяти очных встречах все победы на счету сборной Финляндии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Финляндии по коэффициенту 1.63. Финны ухудшили свои шансы пройти на чемпионат Европы после последних поражений, но девять очков в трёх оставшихся турах могут изменить ситуацию.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 15:31
Как по мне, это две примерно равные по силам сборные. Соглашусь с тем, что в домашнем для себя матче финны всё-таки, наверное, фавориты. Но не до такой степени, чтобы давать на их победу коэффициент 1,49, а на (+1,5) гостей - 1,53. Не нужно недооценивать футболистов из Казахстана, которые в этом отборочном цикле к Евро смотрятся вполне достойно. Да, дома проиграли Финляндии в сентябре, но всего лишь 0-1. С таким же счётом представители Суоми были сильнее в поединке против "ястребов" на своём поле в рамках отбора к ЧМ-2022. Думаю, и сейчас плюсовая фора на Казахстан может принести плюс, а если хозяева и победят, то с разницей не более чем в один мяч.
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