Финляндия – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Финляндия – Казахстан, который состоится 17 октября 2023 года.

Финляндия

Сборная Финляндии после семи туров идёт на третьем месте в турнирной таблице. Команда провалила последние игры с прямыми конкурентами за выход из группы. В шестом туре проиграли на домашней арене сборной Дании(0:1).

Последний тур завершился поражением сборной Словении со счётом 0:3.

Казахстан

Казахи занимают четвёртое место в группе с двенадцатью очками в своём активе. Команда в основном берёт свои баллы у аутсайдеров, за исключением игры второго тура со сборной Дании, в которой добыли волевую победу(3:2).

В седьмом туре уже уступили на выезде датчанам со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Финляндии – 1.63

Ничья – 3.90

Победит сборная Казахстана – 6.40

Победит сборная Финляндии с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — нет – 1.62

Обе забьют — да – 2.32

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

В шести играх подряд с участием финнов не играла ставка «обе команды забьют».

Казахи только один раз в последних пяти играх забивали более одного мяча за матч.

В пяти очных встречах все победы на счету сборной Финляндии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Финляндии по коэффициенту 1.63. Финны ухудшили свои шансы пройти на чемпионат Европы после последних поражений, но девять очков в трёх оставшихся турах могут изменить ситуацию.