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«Осасуна» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:07
«Осасуна» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Гранада», который состоится 20 октября 2023 года

«Осасуна»

«Красные» с десятью очками идут на двенадцатом месте в Примере. Подопечные Х.Аррасате не побеждают на своём поле в текущем сезоне, набрав основную часть очков на выезде. В восьмом туре на выезде обыграли «Алавес» со счётом 2:0.

В предыдущем туре уступили лидеру чемпионата Испании, «Реал» Мадриду(0:4).

«Гранада»

«Гранада» предпоследняя команда чемпионата после девяти сыгранных туров. «Насриды» единственную свою победу одержала на домашней арене еще в третьем туре. В восьмом туре сыграли вничью с «Альмерией»(3:3).

В последнем туре, выигрывая по ходу матча у «Барселоны», сыграли вничью(2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Осасуна» – 1.81
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Гранада» – 4.70
  • Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 3.15
  • Обе забьют — нет – 1.94
  • Обе забьют — да – 1.87
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

  • «Осасуна» не выигрывает на своём поле в этом сезоне.
  • «Гранада» в выездных встречах в текущем сезоне не может победить.
  • В личных матчах между командами преимущество на стороне «Осасуны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Осасуны» по коэффициенту 1.81. «Красные» показывают местами интересный футбол, но им не хватает стабильности, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Победа в предстоящем матче может помочь команде приобрести уверенность.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Осасуна
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:01
Несмотря на то, что Осасуна в домашнем матче идёт фаворитом, а Гранада на данный момент располагается в зоне вылета, рискну предположить, что минимум один раз гости оппонента огорчат. В текущем сезоне "насриды" забивают почти в два раза больше хозяев, отличаясь примерно 1,5 раза за игру. Неплохо так, для аутсайдера, согласитесь? Осасуна же в среднем за игру пропускает примерно 1,5 гола, а в девяти турах круглый снаряд в воротах "красных" побывал 14 раз. Хозяева редко играют на ноль, гости редко покидают поле без точного удара. Считаю в такой ситуации вполне логичным попробовать взять ставку - "Гранада забьёт: ДА".
Гость
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