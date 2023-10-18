«Осасуна» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Гранада», который состоится 20 октября 2023 года

«Осасуна»

«Красные» с десятью очками идут на двенадцатом месте в Примере. Подопечные Х.Аррасате не побеждают на своём поле в текущем сезоне, набрав основную часть очков на выезде. В восьмом туре на выезде обыграли «Алавес» со счётом 2:0.

В предыдущем туре уступили лидеру чемпионата Испании, «Реал» Мадриду(0:4).

«Гранада»

«Гранада» предпоследняя команда чемпионата после девяти сыгранных туров. «Насриды» единственную свою победу одержала на домашней арене еще в третьем туре. В восьмом туре сыграли вничью с «Альмерией»(3:3).

В последнем туре, выигрывая по ходу матча у «Барселоны», сыграли вничью(2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 1.81

Ничья – 3.80

Победит «Гранада» – 4.70

Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.87

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

«Осасуна» не выигрывает на своём поле в этом сезоне.

«Гранада» в выездных встречах в текущем сезоне не может победить.

В личных матчах между командами преимущество на стороне «Осасуны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Осасуны» по коэффициенту 1.81. «Красные» показывают местами интересный футбол, но им не хватает стабильности, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Победа в предстоящем матче может помочь команде приобрести уверенность.