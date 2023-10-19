В «Спартаке» классический футбольный конфликт. Соболев против Абаскаля, а местные против чужаков

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вчера, 09:47

Форварда вернули в состав, ведь нет альтернативы.

Тренер против футболиста – классика стычек

Самый частый конфликт с последствиями для команды. Если поссорились или даже подрались два игрока, то в обойме ещё более двух десятков. А когда конфликт у тренера и футболиста, то страдает вся команда, так как подрывается авторитет наставника. В игре много эмоций, тренеры нередко проявляют больше мудрости, чем игроки. Обычно они взрослее, хотя есть среди них злопамятные люди.

Кантона однажды после замены заявил тренеру «Марселя» Гуталсу: «Мы не усаживаем Канто на скамейку». На что опытный бельгиец сразу ответил: «Так возьми себе стул и сядь рядом с лавкой». Легко догадаться, отношения двух мужчин не сложились, Кантона быстро покинул «Марсель». Эрика вспомнили не случайно, ведь есть категория футболистов, которые с радостью находят конфликты.

Соболева можно сравнить с Дзюбой по этому мастерству. Александр даже с Артёмом ссорился, а потом мирился в составе сборной. А теперь Соболев пережил отстранение в «Спартаке». Абаскаль был недоволен отношением нападающего к тренировкам и пропуском командных завтраков. Также допускаем словесную перепалку. Плохие результаты «Спартака» сказались на настроении.

Соболева убрали, а дисквалификация на дерби против ЦСКА из-за перебора карточек добавила размолвке красок. Теперь понятно, почему в кубковом поединке против «Динамо» («Спартак» проиграл 3:0) форварда не было в заявке, хотя регламент разрешал сыграть. Но поскольку Александр это единственный опытный центральный нападающий «красно-белых», то его вернули накануне матча против «Пари НН» Юрана.

В «Спартаке» есть конфликты двух лагерей

Проблема масштабнее личной перепалки? Допускаем, Соболев считает себя неформальным лидером группы российских игроков «Спартака». Форвард обиделся на Абаскаля, что использует его в качестве ломовой лошади. Александр много работает в оттяжке, в прошлом появлялся на правом фланге атаки. В результате центральный нападающий не играет на чистых мячах. Если посмотреть на статистику, то Соболев в «Спартаке» даже не на правах Фирмино из «Ливерпуля», когда голевые моменты собирали Мане и Салах.

Промес и Бонгонда получили больше явных моментов, чем Александр. А по качеству созданных шансов для напарников Соболев второй в команде после Промеса. Можно понять недовольство форварда тактикой Абаскаля, в которой игрок острия пашет на команду, а не собирает голы, как Кассьерра в «Зените». Кроме личных обид, есть также обиды Соболева на положение россиян в коллективе иностранного наставника. Это стандартная история, известная по «Зениту» времен тренеров Спаллетти и Виллаш-Боаша.

Часто бывает ревность россиян к иностранцам, особенно если легионерам с порога выдавали огромные зарплаты и прощали плохое поведение. Дзюба не сильно любил «Зенит» из Рио-де-Жанейро, как он его назвал. Соболев может затаить обиду на Абаскаля, если Гильермо позволяет легионерам больше, чем россиянам. При этом испанец в целом работает в интересах «Спартака», потому что сейчас намного сложнее затащить сильных иностранцев в РПЛ . Но тренер молодой, может одновременно сгонять злость на российских игроках.

Классика ревности ребенка к отношению родителей к другому малышу. Игнатов, Зиньковский, Литвинов, Зобнин, Соболев и Джикия могут считать, что Абаскаль легионеров любит больше. Александр дружит с Джикией, конфликт с наставником питали приятельские отношения форварда и защитника, которого тренер переместил на скамейку. Нельзя угодить всем, особенно если речь о трех десятках людей. Но Абаскаль тоже может быть капризным человеком, который не признает свои ошибки и не извиняется, когда неправ.

У Абаскаля нехватка авторитета в коллективе

Гильермо тянется к иностранцам, чтобы обеспечить себе хотя бы частичную поддержку. Но в основе по сыгранным минутам у команды шесть иностранцев и пятерка россиян. Соболев нужен Абаскалю в основе. Промес не сыграет в центре так, как Александр, а схема «4-4-2» подходит «Спартаку» хуже, чем классические «4-3-3». Но поскольку Абаскаль любит сложные и не всегда успешные кадровые эксперименты, то обязательно нагулял врагов внутри коллектива.

Скорее всего, Литвинов и Умяров считают, что они не хуже Мартинса. Чернов вряд ли фанат игры Дуарте. А Джикия обиделся на главного тренера, что заметно по ехидным комментариям Георгия после интервью Абаскаля. В «Спартаке» не скрывают, что у тренера и Соболева конфликт. Но здесь важно не выдумывать. В любом большом клубе РПЛ , если команда на восьмом месте, а рассчитывала на борьбу за чемпионство, точно будут конфликты чужих и своих игроков.

Иногда такие стычки случались даже в национальных сборных, где есть представители разных культур. Так было у сборных Нидерландов и Германии. В клубах конфликты ещё чаще. Но работа тренера – заслужить такой авторитет, чтобы все выполняли его установки, а ссоры оставили для разрядки. У Абаскаля возникла частая проблема молодых по возрасту наставников. Таким тренерам вечно надо доказывать свою пригодность. Тому же Нагельсманну в «Баварии» не удалось.

А вот Тедеско в «Спартаке» прижился, его называли папой. В шутку, конечно, ведь Доменико моложе, чем защитник Ещенко. А Джикия лишь на четыре года моложе, чем Абаскаль. У испанца авторитарный стиль управления, он не объясняет свои решения. Резкие слова и действия тренера могли зацепить Соболева. Скандалисты редко проходят мимо возможности родить ссору, потому что так работает их психика. Бурные эмоциональные реакции присущи обеим сторонам.

Теперь капризным цветочкам, на которых клуб тратит огромные деньги, важно не развалить «Спартак». У команды три плохих матча подряд. Абаскаля оставили до зимы, но для возвращения к успехам нужны победные голы, в том числе, Соболева. В клубе уроборос, мифологический змей, который пожирает собственный хвост. Черчесов, Карпин, Эмери, Якин и Каррера подтвердят, что тренеры часто конфликтуют с игроками в «Спартаке». И чаще всего этих наставников позже увольняют.