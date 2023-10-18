Игрок Сан-Марино отверг обвинения Хёйлунда в намерении травмировать его

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вчера, 16:59

После отборочного матча к Евро-2024 между сборными Сан-Марино и Дании нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что футболисты соперника пытались травмировать его.

Я чувствую, что они нацелились на меня, как вы можете видеть в конце. Я понимаю итальянский и слышал, как они говорили, что у них есть идея раздавить меня.

На следующий день в соцсетях он добавил:

Каждый день мы делаем так много, чтобы быть лучшей версией себя и поддерживать форму для многих игр. Такое поведение футболистов Сан-Марино вчера вечером, направленное на то, чтобы причинить мне вред, было неприемлемо!

Полузащитник санмаринцев отверг обвинения, прокомментировав: