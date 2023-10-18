Игрок Сан-Марино отверг обвинения Хёйлунда в намерении травмировать его

После отборочного матча к Евро-2024 между сборными Сан-Марино и Дании нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд заявил, что футболисты соперника пытались травмировать его.
Я чувствую, что они нацелились на меня, как вы можете видеть в конце. Я понимаю итальянский и слышал, как они говорили, что у них есть идея раздавить меня.
На следующий день в соцсетях он добавил:
Каждый день мы делаем так много, чтобы быть лучшей версией себя и поддерживать форму для многих игр. Такое поведение футболистов Сан-Марино вчера вечером, направленное на то, чтобы причинить мне вред, было неприемлемо!
Полузащитник санмаринцев Алессандро Тоси отверг обвинения, прокомментировав:
Это неправда. Мы только сказали ему, что он ведёт себя неадекватно. В том, что он сделал, не было необходимости. Он очень сильный нападающий, но он был совершенно несправедлив.
Я не потерял к нему полного уважения, но мы ожидали лучшего поведения. Его поведение во время празднования было неприемлемым.
Хёйлунд играет в лиге против защитников, которые гораздо более квалифицированы, лучше физически и более выносливы, чем мы, поэтому он должен привыкнуть к такого рода дуэлям.