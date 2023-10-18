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Игрок Сан-Марино отверг обвинения Хёйлунда в намерении травмировать его

вчера, 16:59
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

После отборочного матча к Евро-2024 между сборными Сан-Марино и Дании нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд заявил, что футболисты соперника пытались травмировать его.

Я чувствую, что они нацелились на меня, как вы можете видеть в конце. Я понимаю итальянский и слышал, как они говорили, что у них есть идея раздавить меня.

На следующий день в соцсетях он добавил:

Каждый день мы делаем так много, чтобы быть лучшей версией себя и поддерживать форму для многих игр. Такое поведение футболистов Сан-Марино вчера вечером, направленное на то, чтобы причинить мне вред, было неприемлемо!

Полузащитник санмаринцев Алессандро Тоси отверг обвинения, прокомментировав:

Это неправда. Мы только сказали ему, что он ведёт себя неадекватно. В том, что он сделал, не было необходимости. Он очень сильный нападающий, но он был совершенно несправедлив.

Я не потерял к нему полного уважения, но мы ожидали лучшего поведения. Его поведение во время празднования было неприемлемым.

Хёйлунд играет в лиге против защитников, которые гораздо более квалифицированы, лучше физически и более выносливы, чем мы, поэтому он должен привыкнуть к такого рода дуэлям.

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протон
протон
вчера в 22:28
Сан Марино уже годами играет с топ командами, для них попасть в сборную это как выиграть билеты на первый ряд в театре, но почему то таких заявлений и случаев раньше не было
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:32
Вряд ли, они же в курсе твоей статистики в АПЛ - ноль полезных действий)
Futurista
Futurista
вчера в 17:17
Хёйлунду он сказал...какую то)...
26tq55bmcq34
26tq55bmcq34
вчера в 17:12
Датчанин оказался какой-то мнительный
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