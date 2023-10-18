Стали известны подробности конфликта Абаскаля и Соболева

Одной из главных причин конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего коллектива Александра Соболева стало разное отношение рулевого к российским и иностранным футболистам.
Сообщается, что некоторые российские игроки команды недовольны тем, что они должны соответствовать строгим требованиям, а иностранцам разрешается опаздывать на тренировки, по отношению к ним проявляются послабления.
Ну тут всё, мужик попал. Паспортистов трогать нельзя, это святое.
Ну тут всё, мужик попал. Паспортистов трогать нельзя, это святое.
Есть главный тренер и он решает всё что связано с его коллективом. И он несёт ответственность за игру и счёт на табло . А игрок это человек наёмный и должен выполнять требования главного тренера. И никакой анархии быть не может.
Есть главный тренер и он решает всё что связано с его коллективом. И он несёт ответственность за игру и счёт на табло . А игрок это человек наёмный и должен выполнять требования главного тренера. И никакой анархии быть не может.
Но опять же: все эти вбросы, кому верить, кому нет... Не хотелось бы заранее объявлять виновным какую - либо из сторон. В этих взаимоотношениях порой сам чёрт ногу сломит.
Но опять же: все эти вбросы, кому верить, кому нет... Не хотелось бы заранее объявлять виновным какую - либо из сторон. В этих взаимоотношениях порой сам чёрт ногу сломит.