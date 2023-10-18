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Стали известны подробности конфликта Абаскаля и Соболева

вчера, 19:30

Одной из главных причин конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего коллектива Александра Соболева стало разное отношение рулевого к российским и иностранным футболистам.

Сообщается, что некоторые российские игроки команды недовольны тем, что они должны соответствовать строгим требованиям, а иностранцам разрешается опаздывать на тренировки, по отношению к ним проявляются послабления.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:25
да нормально Спартак играет-пятый в таблице, по забитым-8-ой, по пропущенным делит 12,13, 14-ое место))))
Capral
Capral ответ fsu9epmgjdg5 (раскрыть)
сегодня в 10:50
Я только процитировал известного актера и вспомнил интересный факт из истории. А переписывать Википедию не надо, я тоже много знаю про Спартак....

Честь имею.
😂😂😂😂😂😂😂
fsu9epmgjdg5
fsu9epmgjdg5 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:05, ред.
А при чём тут выкрик К. Дугласа про Спартака - организатора восстания рабов?.. Хочу Вам напомнить (или рассказать, если не в курсе), что нынешнее название клуба красно-белых никакого отношения к римскому Спартаку не имеет. Когда в свое время футбольная команда "Пищевики" стала вырастать из профильного состава игроков и превратилась в спортклуб со спортсменами из разных организаций, встал вопрос о новом названии... В 20-е годы и чуть позже в Германии существовала и иногда действовала довольно эффективно боевая рабочая дружина под названием "Спартак". И вот "верхние" товарищи, курирующие спорт в СССР, порекомендовали "Пищевиков" переименовать в "Спартак". Исключительно ради своего рода непрямой, но гласной, поддержки рабочих в Германии. До Спартака-раба тогда никому не было никакого дела, да и мало кто знал тогда историю древнего Рима... И только потом, через энное количество лет Н.Старостин стал рассказывать сказку, что мол увидел он как-то книгу Джованьоли "Спартак", проникся ею и решил назвать так клуб. Но, похоже, Старостин все-таки книгу не прочитал и был далёк от знаний по истории древнего мира. Иначе подумал бы, прежде чем ТАК объяснять название красно-белого клуба. Ведь всё-таки фракиец Спартак был рабом, который неплохо, вроде бы (есть разные мнения) начал, но плохо кончил: вообразил себя новым императором, перессорился с другими руководителями отрядов рабов, наделал много ошибок и, в конце концов, был разбит и распят. Кстати, своей гордыней и стремлением к диктаторскому стилю управления (говоря современным языком) подставил, фактически повёл на неминуемую смерть товарищей...
И по поводу "великого" тандема Промес - Соболев... Действительно, необычная связка - возомнивший себя незаменимым и наглый наркодилер и "дельфин" с вечно плаксивой физиономией. Оба - крайне нестабильные, а последний еще и не дисциплинированный. Добавлю к ним еще базарную бородатую женщину с капитанской повязкой, которая от малейшего толчка или столкновения любит падать и визжит как поросёнок на заклании. В этом весь нынешний "Спартак". Уверен, без этой троицы команда достигнет гораздо большего. Желающих играть перспективных игроков там достаточно...
Не жалую рыжего клоуна, но пока он - тренер, за всё отвечает он, и ему решать кому на какой позиции и как играть и кого и как наказывать.
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Если опоздание случается единично, то наверняка прощается. А вот если систематически, следует штрафовать
BSS331
BSS331
сегодня в 05:05
Шугочку Скунсововну Дельфинову возмутило,что некоторым гастерам можно барыжить наркотой и тыкать ножами родственников ....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:21
Как грамотно дозируется информация об скандале. Идет конфликт интересов. На ровном месте нашли скандал и многи́е ухватились за нее:: от блогеров, болельщиков, до руководства оппонентов. Проблема стара, как мир. Через нее прошли бомжы. Два месяца конфликту и сейчас мусор вынесли из дома. Куда смотрело руководство?
Я от Соболя в шоке. Заелись ребята. Блестит шкурка.
Надо применять кардинальные меры. За Соболем ещё стоят люди подкидывающие ему корма, пастухи. Ума бы ему не хватило одному раздуть такой пожар.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:57
Да, всё верно- именно так и было!!! Но, я знал об этой истории давно- из первых рук. Я родился в Киеве, и все новости узнавал от людей, максимально приблеженных к Динамо... Спасибо, Дружище- еще раз освежили память!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:44
Что ни делается в "Спартаке"-всё...к худшему.НЕ мешайте гастарбайтеру тренерского цеха добиться своего :Расторгнуть контракт стороной работодателя с компенсацией,пеня и штрафами за униженного и оскорблённого представителя "Райского сада".
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:44
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:20
Ну, тогда- ему ближе Кармен...
n25pfw3jskyc
n25pfw3jskyc ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 22:20
Если не ошибаюсь, он однажды полез не за словом прямо на поле... А вообще, там наверное Антон (или как его там) Промес совсем распоясался, вот все и завидуют
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:19
Абаскаль родился в Севильи, Севилья согласно легенде, была основана греческим героем Гераклом...так что вот и думай кто кого)...хотя и Абаскаль на роль Геракла тоже не тянет)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:16
Фильм, он мог и не видеть- это не главное. Но, он обязян был знать -в какой клуб его пригласили!!!

Эту историю, я вспомнил как метафору, аллегорию...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Этот фильм ретро...вряд ли Абаскаль его видел)...но историю гладиатора Спартака должен знать по идее...и кстати...Соболь на роль Спартака не тянет явно)...
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:09
По идее все равны в команде и предвзято относиться к кому-либо не правильно
А Соболь человек эмоциональный, импульсивный за словом в карман не полезет
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:58
Однажды, в СССР приехал К.Дуглас- исполнитель роли Спартака. Его пригласили посетить футбольный матч с участием КБ. После игры, Дуглас воскликнул: "Спартак- самый прекрасный герой античной истории"!!!

Вот, просто интересно, Абаскаль знает об этом?
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:46
Согласен, что сомнения останутся, но всё-таки мы будем ближе к истине.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:40
Даже если мы получим информацию из первых уст, сомнения останутся. Мы же с вами прекрасно знаем, что каждая из конфликтующих сторон будет доносить до нас то, что выгодно ей, во многих случаях по этой причине лукавит и не говорит всей правды.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:39
Эх, был бы сейчас В.В.Гришин- он, то, в два счета разрулил бы!!!!!!! Вот, кто за Спартак болел!!!!!!! Он же и Бескова пригласил...
KTS_16
KTS_16
вчера в 21:37
Абаскаль дарит радость. Не трогайте его
pomor45
pomor45 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 21:37
Так конфликт-то как раз из-за того, что дисциплина не для всех одинаковая. Иностранцы пользуются большей благосклонностью Абаскаля.
2sk6btvxpm8p
2sk6btvxpm8p
вчера в 21:36
Если это правда, то такое никому бы не понравилось
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:34
Спасибо и Вам!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34
Абаскаль не Лучано и, тем паче, не Лобановский. Тут и раздумывать нечего. Причина видимо в том, что после ухода Федуна Спартак может потянуть только тренеров с автобусной остановки, а там лучше пока нет.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Спасибо!...Вашему Динамо взаимно удачи!, но только не в нашем дерби)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:32
Чем ниже уровень игры игроков, тем больше скандалов и понтов (дешёвых)
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:29
Руководство не знает что делать. Надо бы заменить, но кем? На остановке лучше нет, а в футбольных бутиках дороговато стало после ухода Федуна.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:26
Чёрт там ногу не ломает. Он там всем этим руководит.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:21
Что бы ни было- удачи, Вашему Спартаку!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Ничего военного)...будет или новый тренер или новый нападающий...
Гость
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