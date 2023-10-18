Стали известны подробности конфликта Абаскаля и Соболева

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вчера, 19:30

Одной из главных причин конфликта главного тренера «Спартака» и нападающего коллектива стало разное отношение рулевого к российским и иностранным футболистам.

Сообщается, что некоторые российские игроки команды недовольны тем, что они должны соответствовать строгим требованиям, а иностранцам разрешается опаздывать на тренировки, по отношению к ним проявляются послабления.