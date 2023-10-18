Развязка в группе-сенсации, провал Хорватии и Италии. Матчи отбора Евро-2024 в ноябре подарили сюрпризы

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вчера, 13:49

В четырёх группах вакантны обе путёвки.

Группа А — Испания догнала Шотландию, обе команды на Евро

К началу осени «красная фурия» отставала от шотландцев на существенные 6 очков. При этом имела 2 матча в запасе – нужно было выигрывать в очном поединке и забирать очки в оставшихся играх. Так и вышло – испанцы после гостевого поражения от Шотландии в марте одержали 3 победы в отборе к ряду и вышли в лидеры. Все вопросы в этом квинтете сняты – сборные Испании и Шотландии гарантировали себе попадание на Евро-2024. Даже раньше сборной Англии.

Группа B — Нидерланды не прошли проверку топом, будет тяжёлая концовка

И всё-таки у «оранжевых» кризис. Подбора игроков не хватает, чтобы сопротивляться с Францией. Вопрос о попадании на континентальное первенство могли снять уже в октябре – были необходимы 3 очка с «синими». В итоге – поражение. Повод для радости – победа над Грецией в следующем матче. Ниже второй строчки голландцы вряд ли упадут, но для команды появился серьёзный вопрос о позиционировании.

Французы же на классе прошли отбор и могут спокойно доигрывать. Грекам остаётся выиграть оставшиеся матчи и надеяться на осечку Нидерландов.

Группа С — Италия ниже Украины перед очной встречей

В этом квинтете уже разыграна одна путёвка – сборная Англии переиграла итальянцев и оторвалась от них на 6 очков за 2 тура до финиша. Судьба второй путёвки решится в очном поединке претендентов. У «скуадры адзурры» матч в запасе – но и отстаёт она от украинцев на 3 очка – вроде с Северной Македонией и должна получиться победа на классе. Только этот коллектив уже пару раз огорчал сборную Италии. История может повториться – и тогда вопрос сведётся к психологии коллектива.

Способны ли подопечные Лучано Спаллетти дожимать на классе, забирать победы в решающих играх – а встреча с Украиной в последнем туре будет как раз такой.

Группа D – Турция и Уэльс выше Хорватии

Хорваты шли в лидерах – теперь откатились на 3-е место. Всему виной два ключевых поражения – 0:1 от Турции и 1:2 от Уэльса. Эти команды теперь на 1-м и 2-м месте соответственно. Турки ещё и гарантировали участие на Евро-2024. А «шашечным» предстоят разборки – при равенстве очков с валлийцами у последних преимущество в личных встречах. К тому же Армению рано сбрасывать со счетов – те отстают лишь на 3 очка.

Группа Е – Польша на 3-м месте за тур до финиша

Экс-наставник Португалии Фернанду Сантуш провалился в Польше – при нём коллектив проиграл 3 из 5 матчей отбора и к октябрьским играм подходил аутсайдером. Победа с Фарерскими островами и ничья с Молдовой ничего не изменили. Всё де-факто решено – чехи и албанцы сыграли на матч меньше и опережают конкурента. С первыми у поляков будет «матч жизни» — но даже в случае поражения Чехия сможет провести работу над ошибками в поединке с Молдовой.

Группа F – Бельгия и Австрия добыли путёвки

Фавориты квинтета выдержали испытание статусом, так и не дрогнув. Бельгия и Австрия прошли дистанцию увереннее шведов, в очных встречах первого круга взяли у «тре крунур» по 3 очка. А между собой сыграли вничью. Зато во втором круге бельгийцы решили, что хватит сказок – Австрию они обыграли и досрочно попали на Чемпионат Европы-2024. Австрийцы эту задачу решили туром позже.

Группа G – сербы ещё могут провалиться, Черногория сохраняет шансы

Сборная Венгрии «белым орлам» так и не покорилась – два поражения. Это и определило положение команд – хотя те же венгры опережают Сербию лишь на балл из-за потерянных в играх с Черногорией и Литвой очков.

Никто не гарантировал себе попадание в финальный турнир – пока шансы есть даже у Черногории. Они набрали 8 очков, до финиша 2 тура, отставание от Сербии – 5 баллов, а последние ещё и сыграли на матч больше. Правда, матчи с Литвой и Венгрией лёгкими не будут, а для чуда нужно ещё поражение сербов от Болгарии.

Группа H – Словения с Данией вырвались вперёд, Казахстан преследует

До октября это была самая конкурентная группа – сразу 4 команды набрали по 12 очков. Но теперь вперёд вырвались Словения и Дания. Первые обыграли Казахстан и Сан-Марино, последние разобрались с Финляндией и Северной Ирландией. Финны выбыли из гонки, поскольку проиграли ещё и казахам – а за 2 тура до финиша отстают от датчан со словенцами на 7 баллов.

Зато в игре остаётся Казахстан – 4 очка до второй и первой строчки, а играть предстоит с Сан-Марино и Словенией.

Группа I – лидерство Румынии, 2-е место Швейцарии и погоня Израиля

Израиль отстаёт от Швейцарии на 4 балла, сыграв при этом на матч меньше – по сравнению с Румынией у израильтян вообще две игры в запасе. Всё сводится к тому, как распорядятся своими матчами «красные кресты» и «сине-белые». Последним ещё предстоят 2 матча с лидерами.

Группа J – Люксембург ещё может опередить Словакию, Португалия празднует

Идеально дистанцию проходят португальцы – восьми побед подряд уже хватило, чтобы досрочно отобраться на Евро-2024. Остаются игры с немотивированными Лихтенштейном и Исландией. Здесь стоит следить за разборками Словакии с Люксембургом – хотя и тут есть очевидный фаворит. Словаки в очных матчах добыли победу и сыграли вничью, за 2 тура до финиша опережают люксембуржцев на 5 баллов – достаточно не допустить осечку с исландцами.