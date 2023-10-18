Вялый отбор. Италия легко сдалась англичанам

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Подопечные Лучано Спаллетти сопротивлялись недолго.

Замашка на принципиальность

Мы привыкли к тому, что матчи с яркой вывеской, когда встречаются державы, которые принято считать «футбольными», регулярно случаются эмоциональными, боевыми и напряженными. Встреча Англии с Италией должна быть такой вроде бы по определению. К тому же добавлялись иные обостряющие факторы, как символические, так и турнирные.

К символическим отнесем ироничность самой жеребьевки. В одну отборочную группу на чемпионат Европы попали два финалиста предыдущего Евро. Кажется, что и не придумать лучшей дополнительной мотивации. К турнирным отнесем финальную стадию отбора. От этого матча зависел досрочный выход Англии на Евро и перспективы Италии в этом цикле. Еще десять лет назад уже подобного турнирного положения было бы достаточно для неистовой битвы. Но ни один из трех обостряющих факторов не сработал. И в этом в том числе вина… УЕФА .

Фактор УЕФА

В предыдущие годы чемпионат Европы был главным турниром Старого Света, вторым по значимости турниром в мире. А кем-то котировался и выше, чем чемпионат мира, поскольку на последний у Европы с ее сильными сборными квота ограничена искусственно в пользу более «проходных» сборных из Африки и Азии.

Сейчас же УЕФА располагает Лигой Наций, которая вроде как обладает статусом второго турнира в Европе и просто должна была придать какого-то соревновательного смысла привычным ранее товарищеским и контрольным встречам. На деле же мы имеем размытие фокуса внимания. В товарищеских матчах сборные могли смело экспериментировать, устраивать какие угодно опыты с составами и тактиками, чтобы идеально подготовить себя к главным встречам – в отборе.

Не вопрос – экспериментируйте в Лиге Наций. И кто-то действительно так делает, бездарно сливая этот турнир. Как та же Англия. Однако если у тебя там начинает что-то получаться, то ты, напротив, начнешь жертвовать отбором, поскольку через Лигу Наций тоже можно протиснуться на чемпионат Европы. И вот условные англичане сосредоточены на отборе, а условные итальянцы – на Лиге Наций. Что мы будем иметь в итоге? Вялую борьбу в одном и другом турнире. Увеличив количество турниров, УЕФА подспудно снизил ценность каждого в отдельности.

Примерно это мы наблюдали и в данной встрече на «Уэмбли». Англичанам дома очень хотелось блеснуть и вырваться на Евро-2024 перед родной очень притязательной публикой, подтверждая статус фаворита всего цикла. Они были в шаге от этого. И Италия дала им сделать этот шаг в целом легко и непринужденно. Потому что у Италии есть еще возможность пройти на Евро-2024 через Лигу Наций. Все. Это сразу снижает градус драмы.

Добавим сюда и более ранний подкоп под отборочный турнир, который сделал УЕФА . Начиная с Евро-2016, когда увеличил количество участников финальной стадии с 16 до 24-х. Теперь на чемпионат Европы более-менее нормальной сборной, даже хромающей на обе ноги, легче попасть, чем промахнуться. Но даже при этом шансы итальянцев не такие уж гарантированные. Они сейчас в группе третьи, отстают не только от Англии, но и Украине уступают три очка. При этом у них преимущество перед украинцами – матч в запасе.

Что иронично, этот «запасной» матч – против Северной Македонии. Вроде бы футбольный карлик, но уже в этом цикле эта команда сыграла вничью с Италией (1:1), а на ЧМ -2022 Италия не попала как раз из-за Северной Македонии, которая ее сенсационно одолела. Поэтому, конечно, логично приписывать три очка итальянцам в этой битве, но стоит это делать осторожно. И получается, что матч с Украиной для Италии должен стать, по сути, стыковым. Разве можно этот расклад назвать идеальным? Или таким, при котором итальянцы могут себе позволить играть столь безобразно, безвольно и вяло, как во втором тайме игры с Англией? Но даже поражение от Украины не будет для Италии еще потерей всех возможностей попасть на Евро. И это сразу все творящееся в отборе обесценивает.

Моральный фактор

Ну, ладно, допустим, турнирная мотивация в отборах к Евро снижена. Но что делать с настроем, с футбольной психологией, ведь это громкие имена, это финалисты минувшего чемпионата Европы. Дело в том, что после финала эти соперники уже встречались в той же Лиге Наций – уже накал снизился из-за количества встреч. Да и основная проблема в том, что нынешняя сборная Италии уже не ощущает себя чемпионом. Хотя это действующий обладатель титула. И с его завоевания прошло не так много времени. Но напомни не очень внимательному болельщику, что сейчас итальянцы обладают титулом, он удивится.

Дело не только в том, что Италия себя будто сама вычеркнула из топа, когда с треском не попала на чемпионат мира в Катар. Хотя и в этом тоже. Посмотрите на стартовый состав Италии против Англии. Из того финала там только три человека. Получается как в парадоксе корабля Тесея. Название то же, а вот содержание – другое.

Кроме того, нынешняя Италия, которая сменила главного тренера, словно бы находится на начальной стадии поиска себя. Она не обладает узнаваемой структурой, узнаваемой игрой, узнаваемым стилем, да даже узнаваемым составом. Практически как сборная Нидерландов, в которой обновление пошло в таком режиме, что уже и звезд со статусом лидера, лица команды не осталось. Все лица тусклы, краски стерты, как говорится.

Даже первый гол на «Уэмбли» добавил уверенности этой Италии лишь на небольшой отрезок времени. Англия без каких-то сверхусилий себе вернула и контроль над игрой, и баланс в счете, который во втором тайме уже оказался на ее стороне. Кейн, Беллингем, Рэшфорд и Фоден на фоне итальянских оппонентов выглядели просто небожителями, игроками иного уровня. И итальянцы словно сами это осознавали, предпочитая не бороться во втором тайме, а готовиться к Северной Македонии и «стыкам» с Украиной. Так что тут речь скорее не о битве двух титанов, а о том, как Англия на классе взяла свои дежурные три очка у более слабого соперника, осознавшего свою слабость.