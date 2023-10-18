Карпин назвал лучший матч сборной России в период отстранения

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вчера, 10:32

Главный тренер сборной России согласился, что по качеству игра против сборной Камеруна была лучшей за период изоляции.

Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь.

Также Карпин оценил дебютные матчи игроков во время октябрьского сбора национальной команды.

Я точно не помню уже, кто дебютировал. Напомните? Помазун, Горшков — нормально. Игру Помазуна больше Витальевич (Кафанов) разберёт. Кто ещё дебютировал? Адамов и Сергеев? А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков, я считаю, для дебюта достойно сыграли. Очень достойно.

Ранее 54-летний специалист ответил на критику сборной России.