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Карпин назвал лучший матч сборной России в период отстранения

вчера, 10:32

Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился, что по качеству игра против сборной Камеруна была лучшей за период изоляции.

Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь.

Также Карпин оценил дебютные матчи игроков во время октябрьского сбора национальной команды.

Я точно не помню уже, кто дебютировал. Напомните? Помазун, Горшков — нормально. Игру Помазуна больше Витальевич (Кафанов) разберёт. Кто ещё дебютировал? Адамов и Сергеев? А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков, я считаю, для дебюта достойно сыграли. Очень достойно.

Ранее 54-летний специалист ответил на критику сборной России.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:30
Лайк за В.С.Высоцкого.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:20
Качество игры нашей сборной зависит от мастерства соперника. Если перед нами последний с именем и котируется на международной арене, как камерунцы, то и настраиваешься на него соответственно, без погонялок со стороны тренера. Если перед тобой соперник из "далёкого" Бенина или Конго со столицей Браззавиль, от встреч с которыми тебе не прибудет никаких дивидендов, настраиваться на матчи очень тяжело. Чисто психологически. И это касается не только нашей сборной. Неудачные матчи ведущих команд Европы и Мира с соперниками рангом ниже не дадут соврать.
nubom
nubom
вчера в 12:57
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:36
Замечательно! "Подсказки из зала" определили ход интервью.
"Лучше гор могут быть только горы,на которых ещё не бывал".
d1metras
d1metras
вчера в 12:12, ред.
Лучший период для болельщиков после отстранения сборной - это когда эти инвалиды вообще не собираются и не играют. По матчам видно не только нежелание игроков и тренерского штаба вообще играть в футбол но и видно деградацию нашего футбола в общем.
adekvat
adekvat
вчера в 11:06
Я всегда говорил тренера сборной должны проходить медкомиссию, мало что у него памяти нет, он еще и нервничает когда с людьми общается.
lotsman
lotsman
вчера в 11:05
Кому как, может он и лучший. А по мне все матчи одинаково сыграли, на троечку, с минусом.
idres
idres
вчера в 10:50
Валера, такое ощущение, что смотрит игру сборной по телевизору, а не с тренерской скамейке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:45
Как то печально всё что творится у нас не только со сборной , но и во внутреннем чемпионате , что и является деградацией всего российского футбола, при чём во главе такого органа как РФС ,которые вообще незнают что творят. РФС , это сборище чиновников - дармоедов присосавшихся к бюджетным деньгам 💰 💰 💰 и очень уверенно и планомерно убивают наш российский футбол ⚽️ ! Вроде с детско - юношеским футболом уже разобрались , осталось совсем немного добить и на профессиональном уровне . Вообщем работа в РФС кипит, УЕФА им в помощь !(
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:35
Лучший период наверно, когда наши вообще не играют))
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