Воспитанники «Барселоны» против Беллингема. Эль Класико – важнейший матч в Испании за много лет

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вчера, 21:43

В главном испанском поединке нет фаворита.

«Барселона» открывает новую эпоху

- На пару с «Реалом» действующие чемпионы Испании устроят гонку вооружений. Пока у Переса денежное преимущество, планирует подписать Джеймса и Дэвиса на фланги, а в атаку Мбаппе. Но у Хави есть древнее оружие «Барселоны» – нахватал выпускников «Ла Масии». Против «Реала» могут сыграть четыре воспитанника клуба, а ещё несколько человек появятся на замену.

- У «Барселоны» много травм. В лазарете Педри и Де Йонг, от оптимального состава полузащиты остался новичок Гюндоган. Гави не пойдет в атаку, где у него теперь конкурент в лице португальца Феликса. А вот Рафинья и Левандовски не появятся на поле из-за травм. Также нет Кунде, не сыграет рядом с Араухо в защите. Если добавить капитана Роберто, то всего шесть потерь.

- Благодаря свободным агентам не остались со школьниками на поле, не считая 16-летнего Ямаля, который появляется справа в атаке по футбольным причинам. Подросток не всегда готов провести полный матч, его нужно беречь. Но поскольку в атаке ждут Феррана Торреса, то растет вес других форвардов. Феликс доказывает, что его надо оставить после завершения аренды, португалец отдал победную голевую передачу против «Атлетика» из Бильбао.

- В каком состоянии «Барселона»? Сложно ответить, из-за травм включили режим ставки на результат. Побеждали с разницей в один мяч, редко пропускали, чем порадовали голкипера, напуганного стартом сезона. Ла Лигу выиграли благодаря надежной работе защиты. Сейчас надо выбрать правильную связку в центре из тройки Араухо, Мартинеса и Кристенсена, и надеяться, что опорнику Ромеу хватит класса, чтобы поймать Беллингема.

- Хави ставит на взаимозаменяемость. Феликса видели в центре атаки, молодой Фермин Лопес получил приз лучшему игроку матча против «Шахтёра» в ЛЧ . Алонсо может сыграть слева, как и Бальде. Справа ставят на Канселу. Новичок оставил хорошее впечатление. «Барселона» точно не на пике формы, пока нет всех звезд – Кунде, Де Йонга, Педри и Левандовского, но характер у обновленной команды имеется. Гол может подарить даже 17-летний юниор, как сделал Марк Гиу после пары секунд на поле с «Атлетиком».

В «Реале» всем заправляет Беллингем

- Перестроения происходят успешнее, чем Перес думал. Президент «Мадрида» вместе с Анчелотти начал игру для взрослых. Карло подумывает остаться, чтобы поработать с Мбаппе. Результаты сезона покажут, доверит ли один ветеран футбола руководство другому бывалому человеку. А пока фиксируем, что у «Реала» всего одно поражение со старта сезона и всего одна ничья. Вот только теряли очки против «Атлетико» и «Севильи», номинально сильных соперников, как и «Барселона».

- Беллингем с детства за «Барселону». Понятно, что поклялся в верности «Реалу», но сыграет против любимого клуба школьных лет. Мбаппе на неделе забил в ворота детской любви – «Милана», а Джуд планирует стать героем выездного Эль Класико. У англичанина ударная форма, 11 голов и 3 ассиста в Ла Лиге и ЛЧ . Беллингем принес с собой дозу чемпионской наглости, которой не хватило в прошлом сезоне.

- У «Барселоны» есть очевидные слабые места, потому что нет оптимального состава. У «Реала» потерь меньше, в лазарете только Куртуа и Эдер, но хватает вопросов к обороне. «Мадрид» почти все голы пропустил после фланговых атак соперников, что в футболе случается редко. Карвахаль и кандидаты на место слева в защите иногда показывали себя в атаке, но в обороне зевали. Рюдигер и Алаба тоже не балуют Кепу выдающейся концентрацией.

- Когда говорим о минусах, то надо делать поправку, что это минусы по меркам «Реала». Клуб из Мадрида располагает шикарным составом. В Эль Класико Камавинга может сыграть на левом фланге. В центре ждут Вальверде, Тчуамени и Крооса. Если тройка будет контролировать игру, пусть без мяча, то «Барселона» нарвется на контратаки «Реала». Беллингем неплохо понимает Винисиуса и Родриго, а бразильцы хотят поднять результативность.

- Анчелотти сложно даются развороты игры по ходу матчей. Если Хави предложит нечто неожиданное, или сам Карло запутает «Реал» выбором тактики, то шустрые ребята из «Барселоны» получат шанс огорчить Кепу, положившись на молодецкий задор. «Реал» взрослее, всегда можно выпустить к Кроосу чуть позже Модрича. Но у «Барселоны» даже после серии травм больше шансов удивить Анчелотти, чем у Карло поймать Хави на новом подходе. «Реал» столько выиграл из-за стабильности, а не за счет импровизации.

Хави помнит апрельский разгром

- Анчелотти выиграл на «Камп Ноу» 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Это был урок для «Барселоны», которая собрала три победы над «Реалом» подряд. Хотя обе команды использовали в прошлом кубковом матче основные составы, у Бензема получилось лучше, чем у Левандовского. Но теперь Карим в далеких краях, у «Реала» новый лидер – двадцатилетний Беллингем. Интересно оценить подход Хави к нейтрализации Джуда на поле.

- Многие предполагают, что атака переиграет оборону, но не спешите с таким прогнозом. В чемпионате Испании «Барселона» и «Реал» не играли вничью почти четыре года. Результативного мира не было еще дольше. В последних поединках Примеры обменялись домашними победами. Фактор своего поля нивелируется особенностями резервного стадиона. «Камп Ноу» на масштабной реконструкции. Арену фактически строят заново, а вот «Олимпийский стадион» другой по акустике, есть беговые дорожки.

- «Барселона» и «Реал» недостаточно автономные в нынешних составах. Поэтому «Шахтёр» отыграл один мяч в поединке с Хави, а «Реал» пропустил от «Браги», тоже выиграл со счетом 2:1. Также видели растерянность «сливочных» в мадридском дерби. А в Неаполе положились на богатырский удар Вальверде, чтобы переиграть команду Кварацхелии. Это значит, что в Эль Класико на первом плане готовность тренеров. Хави и Анчелотти такие же важные участники матча, как Араухо и Рюдигер, Феликс и Беллингем.