«Факел» анонсировал матч со «Спартаком» видеороликом про ограбление

«Факел» анонсировал матч 13-го тура российской Премьер-Лиги против «Спартака» видеороликом в формате трейлера к криминальному фильму про ограбление. Игра состоится в Воронеже 28-го октября. Начало в 14:00 по московскому времени.
«Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Спартак» 5-ю строчку. В предыдущем туре воронежцы переиграли «Оренбург», а «красно-белые» одолели «Пари НН».
Его высказывание под каждым роликом Спартака надо выкладывать!!!
Его высказывание под каждым роликом Спартака надо выкладывать!!!
В итоге Локо наказал неудачных "грабителей" 2:0
Говорят Воронеж город спартачей, в том смысле, что там много кто болеет за Спартак и если кому то из поклонников Спартака в Факеле пришла эта идея, то это явно плохая идея.
Конечно я против Спартака и Факел мне симпатичен, особенно трибуны, но тут за подобное наказывают и Спартак уже можно поздр...
У Факела и Воронежа великолепные трибуны, где звучит Юра Хой и всей стране это нравится и будут поддерживать, надо над этой тематикой работать, а парадировать заранее проигрышную линию это уж точно не по "газовский".
Будьте оригинальными!!!
В итоге Локо наказал неудачных "грабителей" 2:0
Говорят Воронеж город спартачей, в том смысле, что там много кто болеет за Спартак и если кому то из поклонников Спартака в Факеле пришла эта идея, то это явно плохая идея.
Конечно я против Спартака и Факел мне симпатичен, особенно трибуны, но тут за подобное наказывают и Спартак уже можно поздр...
У Факела и Воронежа великолепные трибуны, где звучит Юра Хой и всей стране это нравится и будут поддерживать, надо над этой тематикой работать, а парадировать заранее проигрышную линию это уж точно не по "газовский".
Будьте оригинальными!!!