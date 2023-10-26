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«Факел» анонсировал матч со «Спартаком» видеороликом про ограбление

26 октября 2023, 13:08
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14:00 Не начался

«Факел» анонсировал матч 13-го тура российской Премьер-Лиги против «Спартака» видеороликом в формате трейлера к криминальному фильму про ограбление. Игра состоится в Воронеже 28-го октября. Начало в 14:00 по московскому времени.

«Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Спартак» 5-ю строчку. В предыдущем туре воронежцы переиграли «Оренбург», а «красно-белые» одолели «Пари НН».

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Гусьок (раскрыть)
вчера в 15:21
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:19
Как тут не согласиться с "Сергеевич вернулся1"
Его высказывание под каждым роликом Спартака надо выкладывать!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:16
Помню как «Спартак» анонсировал матч 25-го тура сезона 20/21 чемпионата России с «Локомотивом» в стиле вестерн «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
В итоге Локо наказал неудачных "грабителей" 2:0
Говорят Воронеж город спартачей, в том смысле, что там много кто болеет за Спартак и если кому то из поклонников Спартака в Факеле пришла эта идея, то это явно плохая идея.
Конечно я против Спартака и Факел мне симпатичен, особенно трибуны, но тут за подобное наказывают и Спартак уже можно поздр...

У Факела и Воронежа великолепные трибуны, где звучит Юра Хой и всей стране это нравится и будут поддерживать, надо над этой тематикой работать, а парадировать заранее проигрышную линию это уж точно не по "газовский".
Будьте оригинальными!!!
Гусьок
Гусьок
26 октября в 22:32
Креативно и с юмором,молодцы)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1734628 24 (раскрыть)
26 октября в 16:27
    1734628 24
    1734628 24
    26 октября в 15:56
    То есть Спартаку можно дичь творить, а другим нельзя? Интересная логика у некоторых.
    arz9nz62s2zr
    arz9nz62s2zr
    26 октября в 14:28
    А подводить итоги матча придётся под названием "пошли по шерсть, а вернулись стрижены"
    rdxsrmav34mn
    rdxsrmav34mn
    26 октября в 14:14
    Как бы грабителям их факел не засунули в пукан не потушив по самое не балуйся
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    26 октября в 13:56
      sihafazatron
      sihafazatron
      26 октября в 13:27
      Я думал свиноферму будут грабить))
      Гость
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