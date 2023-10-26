«Факел» анонсировал матч со «Спартаком» видеороликом про ограбление

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26 октября 2023, 13:08

«Факел» анонсировал матч 13-го тура российской Премьер-Лиги против «Спартака» видеороликом в формате трейлера к криминальному фильму про ограбление. Игра состоится в Воронеже 28-го октября. Начало в 14:00 по московскому времени.