ЦСКА против «Краснодара», Карпин против «Локомотива». В новом туре только сложные матчи

1698390045

вчера, 10:00

Очень интересная комбинация соперников.

«Ростов» — «Локомотив»

- Карпин прервал затянувшуюся серию неудач в РПЛ , его подопечные разгромили дома «Ахмат». «Ростов» показал неплохой футбол, а теперь к ним в гости приехал «Локомотив», который зашел в ничейную серию – подписали мир с «Уралом» и «Динамо». Хотя между соперниками семь очков разницы, если «Ростов» в ударе, то в гостях с ним сложно всем.

- «Локомотив» прячет за результатами проблемы в обороне. По допущенным моментам хуже москвичей только «Ахмат» и «Оренбург». У «Ростова» тоже беда в защите – пропустили 24 мяча, больше всех, но с возвращением Осипенко мечтают о прогрессе. Максима проверит атака с Дзюбой, Тикнизяном и Глушенковым, задолжавшая фанатам голы.

«Факел» — «Спартак»

- После чистой победы над «Пари НН» Абаскаль оторвался от Юрана в таблице на три пункта. Но до «Краснодара» целых восемь очков, поэтому нужна серия побед после неубедительных поединков против «Крыльев Советов» и ЦСКА . «Факел» дома не радует фанатов – 2 победы в 5 матчах, но и «Спартак» в гостях ужасен, 1 победа и 3 поражения.

- «Факел» лишь раз побеждал «Спартак» в чемпионате, но случилось это 23 года назад. Вот только Абаскаль не может положиться на стабильность своих лидеров, у фаворита есть парочка травм игроков, которых можно представить в основе – Промеса и Зобнина. Но повреждения не самые сложные, людей для основы хватает. Не хватало солидной игры, которая нужна в каждом матче, а не раз в месяц.

«Рубин» — «Балтика»

- Второй тур подряд «Рубин» сыграет дома. В прошлый раз не сумели обыграть ЦСКА , хотя создавали моменты. Теперь соперник легче, но тоже упрямый. Рахимова выручит разница между выездной и домашней «Балтикой». В гостях тренер Игнашевич проиграл шесть матчей из шести. Но когда серия настолько длинная, то может улыбнуться удача.

- У «Балтики» скромная, но упрямая команда. А у «Рубина» не получается реализовать потенциал состава, который богаче, чем у соперника, но не является таким внушительным, как у самых успешных середняков. К слову, о месте встречи. «Рубин» выиграл в Казани всего один матч РПЛ семи, так что для «Балтики» это лучший шанс на гостевой успех.

«Крылья Советов» — «Оренбург»

- Клуб из Самары проиграл в двух матчах подряд. Соперники были разного уровня – «Пари НН» и «Зенит», но результат похожий. Сказка завершилась? Не исключено, но «Крылья Советов» точно не показали свой максимум в последних поединках. Появилась грубость, ушла легкость. Но у «Оренбурга» такая игра в защите, что Салтыков и компания могут проснуться.

- У Деограсии странный коллектив. «Оренбург» не потерял ключевых аргентинцев, но заметно, что те утратили интерес. Возможно, парни даже сожалеют, что прошлым летом остались в Оренбурге, поэтому победы чередуют с поражениями. Парадокс в том, что проигрывали даже скромным «Балтике» и «Факелу». И это плохой знак для не слабого аутсайдера.

«Зенит» — «Ахмат»

- Семак напоминает, что всё поменялось. Тренер перестраивает команду с учетом ослабления, но после двух поражений дважды выиграли в РПЛ . И это ничего не значит накануне матча против кризисного «Ахмата». Хотя соперник уступает в чемпионате, он невероятно упрямый и время от времени забирал очки у «Зенита» в разных турнирах.

- В этом матче есть очевидный фаворит, который любит играть дома. Но не всегда получается, ведь «Зенит» впервые за много лет начал чаще проигрывать на родном поле. В пяти матчах два поражения. Соперники были сильнее, чем «Ахмат», но Ромащенко пора напомнить своим ребятам, что они весной были в пятерке лучших в РПЛ .

«Пари НН» — «Сочи»

- Сложный матч для Юрана, поскольку после поражений от «Локомотива» и «Спартака» в трех последних турах надо искать мотивацию для футболистов, которые и так прыгнули выше головы. В гости приедет «Сочи», которому срочно нужны очки. Причем соперник после длительной серии неудач добился разового успеха.

- Футболисты «Сочи», когда громили в гостях «Урал», словно делали глубокий вдох, вынырнув из-под воды. Частые поражения давили на команду, в которой есть люди с «серебром» в РПЛ . По составу «Сочи» сильнее, чем соперник, у которого не сыграет капитан Гоцук и под вопросом участие плеймейкера Калинского. Будет шанс на сюрприз, или «Пари НН» отыграется на обороне «Сочи» за неудачу в Москве?

«Динамо» — «Урал»

- Встретятся два горюшка. У Лички пять матчей в РПЛ без побед, четыре мировые и поражение. У Ганчаренко дела намного хуже, «Урал» не побеждал в чемпионате с августа. Набралось четыре поражения и три мировые. Домашний разгром от «Сочи» 1:4 точно разозлил клуб из Екатеринбурга. Вот только «Динамо» в последнее время проигрывали.

- Личке не хватает стабильной игры защит, вся надежда на голкиперов, грамотной работы напарников Лаксальта, и реализации от форвардов, Смолова и Тюкавина. Проблески бывают, Битело время от времени может выдать удачный пас, но результаты говорят сами за себя. «Динамо» нужна только победа, хватит играть ни вашим, ни нашим.

ЦСКА — «Краснодар»

- Закрывает программу тринадцатого тура центральный поединок. ЦСКА дома примет «Краснодар». Пусть «армейцы» на десять пунктов ниже в таблице, в этой игре «Зенит» и «Спартак» надеются на успех Федотова. Тренер ЦСКА работает плохо, полюбил бессмысленные для таблицы ничьи – собрал 6 в 12 турах, как и Личка с «Динамо». Но победы не просто так ускользают, у ЦСКА не поставлена игра, и дело не только в перестановках на поле.