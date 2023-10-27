ЦСКА против «Краснодара», Карпин против «Локомотива». В новом туре только сложные матчи

Очень интересная комбинация соперников.
«Ростов» — «Локомотив»
- Карпин прервал затянувшуюся серию неудач в РПЛ, его подопечные разгромили дома «Ахмат». «Ростов» показал неплохой футбол, а теперь к ним в гости приехал «Локомотив», который зашел в ничейную серию – подписали мир с «Уралом» и «Динамо». Хотя между соперниками семь очков разницы, если «Ростов» в ударе, то в гостях с ним сложно всем.
- «Локомотив» прячет за результатами проблемы в обороне. По допущенным моментам хуже москвичей только «Ахмат» и «Оренбург». У «Ростова» тоже беда в защите – пропустили 24 мяча, больше всех, но с возвращением Осипенко мечтают о прогрессе. Максима проверит атака с Дзюбой, Тикнизяном и Глушенковым, задолжавшая фанатам голы.
«Факел» — «Спартак»
- После чистой победы над «Пари НН» Абаскаль оторвался от Юрана в таблице на три пункта. Но до «Краснодара» целых восемь очков, поэтому нужна серия побед после неубедительных поединков против «Крыльев Советов» и ЦСКА. «Факел» дома не радует фанатов – 2 победы в 5 матчах, но и «Спартак» в гостях ужасен, 1 победа и 3 поражения.
- «Факел» лишь раз побеждал «Спартак» в чемпионате, но случилось это 23 года назад. Вот только Абаскаль не может положиться на стабильность своих лидеров, у фаворита есть парочка травм игроков, которых можно представить в основе – Промеса и Зобнина. Но повреждения не самые сложные, людей для основы хватает. Не хватало солидной игры, которая нужна в каждом матче, а не раз в месяц.
«Рубин» — «Балтика»
- Второй тур подряд «Рубин» сыграет дома. В прошлый раз не сумели обыграть ЦСКА, хотя создавали моменты. Теперь соперник легче, но тоже упрямый. Рахимова выручит разница между выездной и домашней «Балтикой». В гостях тренер Игнашевич проиграл шесть матчей из шести. Но когда серия настолько длинная, то может улыбнуться удача.
- У «Балтики» скромная, но упрямая команда. А у «Рубина» не получается реализовать потенциал состава, который богаче, чем у соперника, но не является таким внушительным, как у самых успешных середняков. К слову, о месте встречи. «Рубин» выиграл в Казани всего один матч РПЛ семи, так что для «Балтики» это лучший шанс на гостевой успех.
«Крылья Советов» — «Оренбург»
- Клуб из Самары проиграл в двух матчах подряд. Соперники были разного уровня – «Пари НН» и «Зенит», но результат похожий. Сказка завершилась? Не исключено, но «Крылья Советов» точно не показали свой максимум в последних поединках. Появилась грубость, ушла легкость. Но у «Оренбурга» такая игра в защите, что Салтыков и компания могут проснуться.
- У Деограсии странный коллектив. «Оренбург» не потерял ключевых аргентинцев, но заметно, что те утратили интерес. Возможно, парни даже сожалеют, что прошлым летом остались в Оренбурге, поэтому победы чередуют с поражениями. Парадокс в том, что проигрывали даже скромным «Балтике» и «Факелу». И это плохой знак для не слабого аутсайдера.
«Зенит» — «Ахмат»
- Семак напоминает, что всё поменялось. Тренер перестраивает команду с учетом ослабления, но после двух поражений дважды выиграли в РПЛ. И это ничего не значит накануне матча против кризисного «Ахмата». Хотя соперник уступает в чемпионате, он невероятно упрямый и время от времени забирал очки у «Зенита» в разных турнирах.
- В этом матче есть очевидный фаворит, который любит играть дома. Но не всегда получается, ведь «Зенит» впервые за много лет начал чаще проигрывать на родном поле. В пяти матчах два поражения. Соперники были сильнее, чем «Ахмат», но Ромащенко пора напомнить своим ребятам, что они весной были в пятерке лучших в РПЛ.
«Пари НН» — «Сочи»
- Сложный матч для Юрана, поскольку после поражений от «Локомотива» и «Спартака» в трех последних турах надо искать мотивацию для футболистов, которые и так прыгнули выше головы. В гости приедет «Сочи», которому срочно нужны очки. Причем соперник после длительной серии неудач добился разового успеха.
- Футболисты «Сочи», когда громили в гостях «Урал», словно делали глубокий вдох, вынырнув из-под воды. Частые поражения давили на команду, в которой есть люди с «серебром» в РПЛ. По составу «Сочи» сильнее, чем соперник, у которого не сыграет капитан Гоцук и под вопросом участие плеймейкера Калинского. Будет шанс на сюрприз, или «Пари НН» отыграется на обороне «Сочи» за неудачу в Москве?
«Динамо» — «Урал»
- Встретятся два горюшка. У Лички пять матчей в РПЛ без побед, четыре мировые и поражение. У Ганчаренко дела намного хуже, «Урал» не побеждал в чемпионате с августа. Набралось четыре поражения и три мировые. Домашний разгром от «Сочи» 1:4 точно разозлил клуб из Екатеринбурга. Вот только «Динамо» в последнее время проигрывали.
- Личке не хватает стабильной игры защит, вся надежда на голкиперов, грамотной работы напарников Лаксальта, и реализации от форвардов, Смолова и Тюкавина. Проблески бывают, Битело время от времени может выдать удачный пас, но результаты говорят сами за себя. «Динамо» нужна только победа, хватит играть ни вашим, ни нашим.
ЦСКА — «Краснодар»
- Закрывает программу тринадцатого тура центральный поединок. ЦСКА дома примет «Краснодар». Пусть «армейцы» на десять пунктов ниже в таблице, в этой игре «Зенит» и «Спартак» надеются на успех Федотова. Тренер ЦСКА работает плохо, полюбил бессмысленные для таблицы ничьи – собрал 6 в 12 турах, как и Личка с «Динамо». Но победы не просто так ускользают, у ЦСКА не поставлена игра, и дело не только в перестановках на поле.
- «Краснодар» после паузы на матчи сборных допустил осечку, сыграв вничью с «Балтикой». Теперь нельзя подписывать мир с ЦСКА, ведь это дарит «Зениту» шанс подобраться ещё ближе. И «Краснодар» не реализовал весь потенциал. Тройка в атаке с Кордобой, тройка в центре со Сперцяном, оборона с Сафоновым, фланги с Волковым могут играть на победу против ЦСКА. Но «Краснодар» не из тех, кому стоит слепо доверять в московских матчах. Пусть это единственная команда без поражений, неудача точно случится. Быть может, против разозленных на себя «армейцев»?
Не буду комментировать все пары, остановлюсь только на предстоящей игре моего любимого Динамо.
Как раз защита вкупе с вратарём бело-синих в последних матчах стала демонстрировать боле менее стабильную игру, чего ранее не хватало подопечным Лички, а вот атака Динамо перестала радовать болельщиков.
Ярче всего об этом говорит статистика в сравнении результатов команды в первых и вторых шести играх в РПЛ. Забили четыре мяча в этих последних шести играх, что является вместе с Факелом двенадцатым результатом лиги, хуже только у Рубина и Ахмата(по три мяча соответственно), но все они находятся гораздо ниже москвичей в турнирной таблице. Но и пропустили тоже четыре мяча в этих шести играх, что является лучшим показателем среди всех команд, опередив даже лидеров клубы из Краснодара, Питера и Самары.
В общем, чтобы достойно завершить первый круг и подтянуться к лидирующей тройке необходимо срочно налаживать игру в атаке, а для этого у Динамо все есть, но и естественно не забывать об обороне. Болейте за своих, а не против чужих!
Не буду комментировать все пары, остановлюсь только на предстоящей игре моего любимого Динамо.
Как раз защита вкупе с вратарём бело-синих в последних матчах стала демонстрировать боле менее стабильную игру, чего ранее не хватало подопечным Лички, а вот атака Динамо перестала радовать болельщиков.
Ярче всего об этом говорит статистика в сравнении результатов команды в первых и вторых шести играх в РПЛ. Забили четыре мяча в этих последних шести играх, что является вместе с Факелом двенадцатым результатом лиги, хуже только у Рубина и Ахмата(по три мяча соответственно), но все они находятся гораздо ниже москвичей в турнирной таблице. Но и пропустили тоже четыре мяча в этих шести играх, что является лучшим показателем среди всех команд, опередив даже лидеров клубы из Краснодара, Питера и Самары.
В общем, чтобы достойно завершить первый круг и подтянуться к лидирующей тройке необходимо срочно налаживать игру в атаке, а для этого у Динамо все есть, но и естественно не забывать об обороне. Болейте за своих, а не против чужих!