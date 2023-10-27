«Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы. Стоит попрощаться с Салахом после трофея

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вчера, 12:59

Клоппу не хватает свежих ценных кубков.

«Красные» выиграли слишком мало трофеев

В начале октября исполнилось восемь лет со дня личного знакомства Клоппа и «Ливерпуля». В Европе лишь несколько тренеров работают в одной команде дольше. Причем у Юргена контракт до 2026 года, может пройти гроссмейстерскую отметку в десять лет в одном клубе. За это время Клопп выиграл семь трофеев, но из них только два невероятно ценные – победил в Лиге чемпионов и в АПЛ . Также немецкий наставник проиграл три еврокубковых финала, и это много.

Поэтому когда фанаты «Ливерпуля» называют последние восемь лет «золотым периодом», то получают в ответ ехидные замечания, что мало двух больших трофеев для такого пафосного наименования отрезка в истории великого клуба. Всего одна победа в АПЛ означает, что «Манчестер Сити» на дистанции обычно сильнее. Прямо сейчас многие эксперты из Англии скорее верят в победу «Арсенала», хотя тоже скептично относятся к шансам Артеты, чем ставят на второе чемпионство Клоппа.

Новый «Ливерпуль» собрал 10 побед в сезоне

Разгром «Тулузы» в Лиге Европы стал юбилейным успехом. Команда у «Ливерпуля» классная, а пополнение в полузащите помогло создать обновленный победный коллектив. Со старта сезона у Клоппа всего одно поражение от «Тоттенхэма» любимчика публики Постекоглу. Также были ничьи против «Челси» и «Брайтона», но это не смертельно. Особенно если «Ливерпуль» не отвлекается на Лигу чемпионов. Как правильно отметил Джо Коул, бывший игрок многих клубов и «красных» в том числе, коллектив Клоппа слишком хорош для Лиги Европы.

Их никто не поймет, если не сыграют в финале в Дублине. С другой стороны, не всегда записные фавориты побеждают во втором еврокубке. «Барселона» тоже думала, что дважды зайдет в финал, а ни разу не получилось. «Ювентус», «Арсенал» и многие другие предпринимали неудачные попытки завоевать кубок УЕФА . «Ливерпуль» Клоппа был в финале против «Севильи», но легко догадаться, как именно завершился тот поединок. С матча 2016 года успели дважды поменять основу. Сначала почти никто из тех, кто сыграл с испанцами, не выиграл Лигу чемпионов в основе, остался один Фирмино. Прошло ещё четыре года, и у Клоппа новая полузащита и атака, где остался один ветеран.

Надо красиво проводить Салаха на заработки

Мохамеду будет сложно отказаться от денег шейхов. Салаха продолжают звать в Саудовскую Аравию. Клоппу надо искать замену египтянину. Присматриваются к Сане, ведь Лерой играл в АПЛ за «Манчестер Сити», пока не очень старый (в январе стукнет 28 лет) и в хорошей форме. В «Баварии» у Тухеля традиционно могут возникнуть конфликты с характерными игроками, а Сане знает и ценит Юргена Клоппа. Точно не худшая замена для Салаха, хотя Мохамед стабильнее и более объемный игрок на поле.

Но если египтянину приготовили гору золота, то «Ливерпулю» надо бороться за благородные кубки, пока Салах в составе. Мохамед против «Тулузы» вышел на замену и забил один из мячей. Гол стал 43-м для крайнего форварда в еврокубках, пока играет в Англии, и это новый рекорд. Предыдущий принадлежал Анри. Успехи Салаха это отсылка к прошлому «Ливерпулю» с Фирмино и Мане. Оба теперь в Саудовской Аравии, как Фабиньо и Хендерсон. У египтянина полно инсайдеров в далекой пустыне, Салах знает всю подноготную лиги шейхов.

Клоппа часто подводят ошибки линии обороны

Хотя Салах не большой мастер обводок, у египтянина отличный выбор позиции. Также отточено мастерство захода в штрафную площадь с фланга. Поэтому при поддержке не идеальных впереди, но быстрых Нуньеса и Диаса «Ливерпуль» набирает голы. В центре поля центральной фигурой стал Собослаи, у которого наглости, словно у футболиста основы «Реала» с победами в Лиге чемпионов. Уверенность венгра помогает его новой команде добиваться успеха чаще, чем хотелось бы соперникам в АПЛ и в Лиге Европы. В опорной зоне Клоппа пытается выручать МакАллистер, а также молодые хавбеки, которым Юрген всё больше доверяет.

Вот только без мяча «Ливерпуль» не очень хорош. Вернее, плох, если сравнивать с тем, как работают в обороне в АПЛ «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Арсенал». Ван Дейк не нашел себе идеального напарника, а перестановки в центре поля исключают полную синхронность полузащитников. Также ни один из хавбеков не дублирует Фабиньо по амплуа, а бразилец отвечал за баланс в игре не меньше, чем лидер защиты ван Дейк. Сам Вирджил не так хорош, как в лучшем сезоне в жизни, когда голландец едва не получил «Золотой мяч».

Если дополнить всё это двумя разговорами – о нагрузках футболистов и о несправедливом календаре АПЛ , ведь «Ливерпулю» намного чаще в последние годы ставят ранние субботние матчи, чем другим фаворитам, то можно объяснить пропущенные мячи. В 10 из 13 матчах сезона вратарь Алиссон пропускал. Но если во втором половине сезона Клопп наведет порядок в защите, где не всегда удачно играет правый латераль Александер-Арнольд, а слева будет не хватать Робертсона – шотландец перенёс операцию, то «Ливерпуль» сохранит нынешний темп набора очков.