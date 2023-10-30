«Эмполи» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Эмполи» – «Аталанта», который состоится 30 октября 2023 года

«Эмполи»

«Эмполи» занимает семнадцатое место в чемпионате Италии с семью баллами после девяти сыгранных туров. «Синие» до шестого тура шли в Серии А без побед и только в последних матчах были набраны все очки команды. В восьмом матче чемпионата сыграли в сухую ничью с «Удинезе»(0:0).

В девятом туре неожиданно на выезде обыграли «Фиорентину» со счётом 2:0.

«Аталанта»

«Аталанта» после девяти туров имеет на своём счету шестнадцать баллов. Такой результат даёт возможность команде идти в зоне еврокубков. В последней игре, сыгранной в Серии А, обыграли дома «Дженоа» со счётом 2:0.

В третьем туре Лиги Европы сыграли вничью с австрийским «Штурмом»(2:2), выигрывая по ходу матча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 5.20

Ничья – 4.35

Победит «Аталанта» – 1.65

Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 2.77

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

«Эмполи» ни в одном матче текущего сезона не играла на обе команды забьют.

«Аталанта» в последних четырёх играх забивает минимум по два мяча в ворота соперников.

В пяти последних очных встречах четыре победы на счету «Аталанты».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Аталанты» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.77. «Аталанта» сделает всё от себя зависящее, чтобы не дать оторваться лидерам чемпионата. Для этого необходимо уверенно побеждать в будущем матче.