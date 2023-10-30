«Вольфсбург» – «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1698695306

вчера, 22:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Вольфсбург» – «Лейпциг», который состоится 31 октября 2023 года

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» опустился в середину турнирной таблицы немецкой Бундеслиги после серии неудачных встреч, где «волки» не смогли добыть ни одного балла. В первом раунде Кубка Германии, который состоялся в августе месяце, команда прошла «Маккаби» Берлин, победив со счётом 6:0.

В последнем сыгранном матче уступили в гостях «Аугсбургу»(2:3).

«Лейпциг»

«Лейпциг» провел свою игру первого раунда Кубка Германии против середняка Второй Бундеслиги «Вехена» в конце сентября из-за участия в Суперкубке Германии. Игра для «красных быков» завершилась неуверенной победой со счётом 3:2.

В последнем матче чемпионата Германии «Лейпциг» разгромно победил «Кёльн» со счётом 6:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 3.80

Ничья – 4.20

Победит «Лейпциг» – 1.89

Победит «Лейпциг» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

«Вольфсбург» победил только один раз в последних пяти сыгранных матчах.

«Лейпциг» побеждает пять матчей подряд на выезде.

Команды четыре раза пересекались между собой в Кубке Германии и только в одном случае дальше прошёл «Вольфсбург».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Лейпцига» по коэффициенту 1.89. Начало текущего сезона для хозяев данной встречи может быть отнесено в актив, однако в последних встречах команда показала явный спад в результатах. Возможно, подопечные П. Торупа решат пожертвовать кубковым матчем и сосредоточиться на чемпионате Германии. Поэтому победа гостей представляется хорошим вариантом, особенно учитывая такой высокий коэффициент.