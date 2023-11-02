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«Пари Сен-Жермен» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:44
«Пари Сен-Жермен» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Монпелье», который состоится 3 ноября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» после десяти сыгранных туров идёт на втором месте в чемпионате Франции. Команда стабилизировала свою игру в последних матчах и уже находится в одном набранном балле от лидира Лиги 1. В девятом туре выиграли на своём поле у «Страсбурга» со счётом 3:0.

В десятом туре на последних минутах встречи обыграли «Брест»(3:2).

«Монпелье»

«Монпелье» занимает одиннадцатое место, сыграв на один тур меньше, чем их будущий соперник. «Паладины» забили пятнадцать мячей в чемпионате, которые на счету всего троих игроков. В последнем туре на выезде уступили «Нанту» со счётом 0:2.

В предыдущем туре дома обыграли «Тулузу» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.30
  • Ничья – 6.20
  • Победит «Монпелье» – 10.00
  • Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 1.78
  • Обе забьют — нет – 2.10
  • Обе забьют — да – 1.68
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91

Статистика

  • «Пари Сен-Жермен» побеждает в четырёх матчах подряд.
  • «Монпелье» только раз проиграли за последние пять игр.
  • «Монпелье» в чемпионате Франции выигрывали «Пари Сен-Жермен» на их поле в 2010 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 коэффициентом 1.78. «Парижане» подошли к данному противостоянию в хорошей форме, что позволит им, при их кадровом потенциале, взять уверенную победу в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк псж
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:13
Что мы имеем в итоге? Обе команды в последнее время хороши в атаке. Да и в целом по сезону с результативностью у них тоже всё в порядке: хозяева за 10 туров настреляли 23 гола, гости - 19. Три мяча в данном поединке ждать вполне логично: по семь раз в чемпионате оба коллектива уже играли на ТБ 2,5. Ну а что касается исхода, то вряд ли кто-то станет спорить относительно фаворита данного матча. Парижане в классе сильно превосходят своего оппонента и даже в одиночку могут справиться с нужным тоталом. Как это случалось, например, в трёх крайних личных встречах, когда Монпелье проигрывал сильнейшей команде Франции: 0-4, 2-5 и 1-3. Думаю, что и сейчас парижане с соперником очками не поделятся. Прогноз - П1+ТБ 2.5.
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