«Пари Сен-Жермен» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Монпелье», который состоится 3 ноября 2023 года
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» после десяти сыгранных туров идёт на втором месте в чемпионате Франции. Команда стабилизировала свою игру в последних матчах и уже находится в одном набранном балле от лидира Лиги 1. В девятом туре выиграли на своём поле у «Страсбурга» со счётом 3:0.
В десятом туре на последних минутах встречи обыграли «Брест»(3:2).
«Монпелье»
«Монпелье» занимает одиннадцатое место, сыграв на один тур меньше, чем их будущий соперник. «Паладины» забили пятнадцать мячей в чемпионате, которые на счету всего троих игроков. В последнем туре на выезде уступили «Нанту» со счётом 0:2.
В предыдущем туре дома обыграли «Тулузу» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.30
- Ничья – 6.20
- Победит «Монпелье» – 10.00
- Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 1.78
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91
Статистика
- «Пари Сен-Жермен» побеждает в четырёх матчах подряд.
- «Монпелье» только раз проиграли за последние пять игр.
- «Монпелье» в чемпионате Франции выигрывали «Пари Сен-Жермен» на их поле в 2010 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 коэффициентом 1.78. «Парижане» подошли к данному противостоянию в хорошей форме, что позволит им, при их кадровом потенциале, взять уверенную победу в этой встрече.