«Пари Сен-Жермен» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Монпелье», который состоится 3 ноября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» после десяти сыгранных туров идёт на втором месте в чемпионате Франции. Команда стабилизировала свою игру в последних матчах и уже находится в одном набранном балле от лидира Лиги 1. В девятом туре выиграли на своём поле у «Страсбурга» со счётом 3:0.

В десятом туре на последних минутах встречи обыграли «Брест»(3:2).

«Монпелье»

«Монпелье» занимает одиннадцатое место, сыграв на один тур меньше, чем их будущий соперник. «Паладины» забили пятнадцать мячей в чемпионате, которые на счету всего троих игроков. В последнем туре на выезде уступили «Нанту» со счётом 0:2.

В предыдущем туре дома обыграли «Тулузу» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.30

Ничья – 6.20

Победит «Монпелье» – 10.00

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 1.78

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91

Статистика

«Пари Сен-Жермен» побеждает в четырёх матчах подряд.

«Монпелье» только раз проиграли за последние пять игр.

«Монпелье» в чемпионате Франции выигрывали «Пари Сен-Жермен» на их поле в 2010 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 коэффициентом 1.78. «Парижане» подошли к данному противостоянию в хорошей форме, что позволит им, при их кадровом потенциале, взять уверенную победу в этой встрече.