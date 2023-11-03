«Хоффенхайм» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Байер», который состоится 4 ноября 2023 года

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает шестое место в чемпионате Германии после девяти туров, имея на своём счету восемнадцать баллов. Подопечные американского специалиста Пеллегрино Матарадзо выиграв в пяти матчах подряд в гостях набрали пятнадцать очков, показали максимальный результат в немецкой Бундеслиги в этом сезоне. В девятом туре на чужом поле обыграли одного из лидеров текущего чемпионата команду «Штутгарт» со счётом 3:2.

В матче Кубка Германии уступили минимально «Боруссии» Дортмунд(0:1).

«Байер»

«Байер» идёт на первом месте в немецкой Бундеслиги с двадцатью пятью очками после девяти сыгранных туров. Команда под руководством Хави Алонсо показывает одну из лучших игр среди всех топовых европейских чемпионатов, отличившись в воротах соперников во всех играх сезона более пятидесятью голами. В девятом туре дома обыграли «Фрайбург»(2:1).

В 1/16 Кубка в гостях выиграли команду третьей лиги Германии «Зандхаузен» со счётом 5:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 4.90

Ничья – 4.80

Победит «Байер» – 1.63

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.43

Обе забьют — нет – 2.83

Обе забьют — да – 1.44

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.04

Статистика

«Хоффенхайм» на домашней арене выиграл только в одной игре из четырёх сыгранных.

«Байер» побеждает в девяти встречах подряд.

В очных противостояних между командами значительное преимущество на стороне «Байера»(17 побед, 6 ничейных исходов, 8 поражений).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.87. Команды показывают зрелищную игру, которая радует их болельщиков и, при этом, что не мало важно, даёт свой высокий результат. В предстоящем матче мы также рассчитываем на большое количество забитых мячей.