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Аутсайдер Третьей лиги выбил «Баварию». Фанаты шутят о «проклятии Кейна»

вчера, 10:47
«Бавария»

Большая сенсация в Кубке Германии.

«Бавария» вылетала после гола на последних минутах

Очевидцы сообщили, что игроки фаворита немецкого сезона отправились в раздевалку в гневе. Не мудрено, ведь на 96-й минуте поединка против «Саарбрюккена» грозная «Бавария» прозевала классическую контратаку правым флангом. Дэвис, который мыслями в Мадриде, не закрыл зону на бровке, а косплеер Торстена Фрингса сделал прострел на напарника. Марселю Гаусу оставалось пробить мимо Нойера. Будь Мануэль в форме, мог прочитать удар и стать героем – перевести поединок в добавленное время. Вместо этого легендарный голкипер пропустил второй мяч.

Первый гол скромный клуб забил в дополнительное время к первому тайму. Они идут на 15-м месте в Третьей лиге, выиграли три поединка из одиннадцати, но дважды «Бавария» зевала, дважды недооценивала оппонента. Разумеется, игра была однобокой, ведь Тухель в стартовом составе выпустил нескольких игроков основы. И когда понял, что дело пахнет сенсацией, то добавил ещё несколько человек. По ударам в створ счет 2:9, то есть соперник реализовал две попытки из двух, а вот футболисты «Баварии» проиграли голкиперу Тиму Шрейберу.

Если страж ворот соперника выглядит, словно его украли под школой и заставили натянуть вратарский свитер, то стыдно не огорчить человека без опыта стандартной победой фаворита. Да, «Бавария» не кубковая команда – шесть раз в последних десяти сезонах не побеждали в финале. Но в четырех случаях был успех, а вылетали в прошлых сезонах не от пятнадцатого клуба Третьей лиги. Ниже этого дивизиона Региональная лига, «Саарбрюккен» – объективно слабый соперник, только с шумными фанатами.

Киммих, Мюллер, Сане, Гнабри, Коман и Мусиала вчера пережили позор. Кейн остался на лавке, но в комментариях к новостям о матче немецкие фанаты «Баварии» грустно шутят, что работает «проклятие Харри», связанное с потерей трофеев, коих в жизни английского форварда пока не было. Это не первое сенсационное поражение немецкого гранда в новом сезоне в борьбе за трофей, который они не раз выигрывали.

«Лейпциг» разгромил «Баварию» в финале Суперкубка

В отличие от клуба из Мюнхена, команда Ольмо и Симонса – актуальный кубковый боец. «Лейпциг» выиграл два Кубка Германии подряд, а со второй попытки сумели одолеть «Баварию» в финале Суперкубка. Если в прошлом году Нагельсманн нашел подход к бывшему клубу – выиграли 5:3, то совсем недавно Кейн вышел на замену в матче, в котором его новая команда снова пропустила три мяча, но не забивала.

Как видите, обе кубковые неудачи прямо связаны с бездарной игрой в защите. Против «Лейпцига» три гола Ольмо допустили Павар, Упамекано, де Лигт и Дэвис. В воротах был Ульрайх, хотя причина разгрома не строго в действиях резервного голкипера. «Саарбрюккен» намного слабее, чем «Лейпциг», но эта команда разыграла две классические атаки, поскольку даже появление Нойера в воротах не поменяло структуру игры Тухеля в обороне.

Сарр, де Лигт, Ким и Дэвис вчера сыграли очень слабо. Появление в центре поля рядом с Киммихом молодого хавбека Кратцига, конечно, сказалось на игре, но даже в основном на сто процентов составе «Бавария» могла допустить серию грубых ошибок без мяча. По футболистам видно, что у них проблемы в общении. Не исключено разделение на легионеров и местных, на молодых и ветеранов. Сами немцы не раз писали о конфликтах Тухеля с футболистами. А Мане и Сане недавно дрались. Теперь в составе остался только Лерой, но его запал старта сезона иссяк. Вингер не лидер, чтобы спасать в критический момент.

Гранд из Мюнхена трижды пропустил от «Ман Юнайтед»

Вчера резервный состав «Ньюкасла» разгромил МЮ на «Олд Траффорд» 0:3. Команда тен Хага проиграла два матча с одинаковым счетом подряд, основе «Манчестер Сити» и второму составу «сорок». И от этой команды «Бавария» пропустила три гола дома. Тухель не опустился до поражения в Мюнхене, в итоге выиграли 4:3. Но два гола разрешили англичанам на последних минутах, давний звоночек о потере концентрации. Проблема «Баварии» в наглости, которая не подкреплена серией побед в Лиге чемпионов.

Никто не спорит о классе и силе коллектива. «Бавария» вынесла «Дармштадт» в Бундеслиге со счетом 8:0, а Кейн забил с центра поля. Но когда руководство и некоторые футболисты не любят тренера, то играют сами по себе. Были проблемы против скромного «Копенгагена», датчан с трудом переиграли в гостях 1:2. Пропускали во многих поединках, хотя обычно забивали больше. Но не вчера, когда упрямый клуб невероятно низкого уровня сыграл лучший матч года, а может даже десятилетия.

Ули Хенесс прав, бывшие директора Кан и Салихамиджич подложили клубу свинью, когда выгнали Нагельсманна. У Юлиана непростой характер, но не сложнее, чем у Тухеля. Молодой тренер тоже мог вылететь из ЛЧ до финала, как сделал Томас. Тоже мог до последнего тура рисковать подарить титул «Боруссии» Д весной. Но у Нагельсманна было больше шансов сохранить коллектив. Тухель это парень, который может доиграться до поражения от Хаби Алонсо в гонке за «салатницу».

Конечно, если Анчелотти останется в «Реале», то испанец вернется в «Баварию», только в роли тренера. Но если Кейн в первом сезоне в Германии переживет разгром в финале Суперкубка, вылет от клуба Третьей Лиги в кубке, поражение от прекрасного «Байера» в Бундеслиге, а на десерт будет неожиданный вылет на ранних стадиях плей-офф ЛЧ, что с такой игрой в защите нельзя исключать, то фанаты разведут руками. Бедный Харри, пытался убежать от «Тоттенхэма» без трофеев, а оказался в «Баварии», которая устроила сезон шоу и сенсаций.

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wlad Mladic
wlad Mladic
сегодня в 10:34
Это был договорняк года, буки четко побрили 99%))) Кеф на П1 при счете 0-1 был 100,тут заработок на весь сезон)))
andrewheat
andrewheat
сегодня в 06:28, ред.
Может быть проклятье Кейна наконец-то сыграет за "Байер" и положит конец проклятью "неверкузена"? Впрочем, если отбросить метафизику, Кейна совершенно не жаль - нечего было в рассвете сил отсиживаться в середняке, пусть и с претензией на топ. И Мбаппе сейчас в похожей ситуации: пока он год за годом морочит голову всем подряд (и, в первую очередь, надо полагать, себе), время его уходит (а таланты-конкуренты между тем появляются).
pomor45
pomor45
вчера в 18:59
Гримаса Фортуны.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:02
В принципе согласен. Сане и Мусиала хороши против немецких середняков, у которых состав стоит как один Кейн. Против МС или Реала, например, проще в атаку выставить одновременно Кейна, Мюллера и Шупо-Мотинга, и то толку будет больше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
Ким и Лаймер-то как раз вполне подходят для футбола "Баварии", вот Сане и Мусиала, которые не понимают, что такое силовой вертикальный футбол, который и принёс "Баварии" ЛЧ, это фейл. Они пока по пять игроков каждый не обыграют, пас не отдадут (причём назад ещё).

Как раз с МС это было идеально видно, пока Мусиала обыгрывает одного игрока, остальные уже возвращаются назад, и перед атакой "Баварии" стена.
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:37
Ну помню, когда Флик пришел, то Бавария тоже была ни о чем, а при нем резко преобразилась и взяла ЛЧ. Правда тогда были Лева, Мюллер в расцвете сил, Перишич, Павар и Алаба. А сейчас всякие Кимы, Мазрауи, Лаймеры и полумертвый Киммих. Ну и Тухеля до конца сезона думаю точно не уберут, так и будет скакать вдоль бровки как шут гороховый.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:36
Кейн выставлен на торги!!! Начальная цена 400 тысяч евро!) кто из боссов новых клубов окажется менее суеверен!?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:17
Я бы сказал, без Тухеля им мб и в ЛЧ что-то светит, а с Тухелем не светит и чемпионат, у них просто нет игры сейчас, но игроки в принципе есть. Хотя насчёт ЛЧ, конечно, и без Тухеля им вряд ли светит, слишком много у них тупых дриблеров.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:13
Да Кейн проклятый об этом весь мир кричит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:11, ред.
"Дэвис, который мыслями в Мадриде"

Какими мыслями эта дыра в Мадриде и зачем она там нужна?

А с Кейна я ржу уже, приехал за трофеями и сразу они слили два, при этом ЛЧ с такой игрой в принципе не светит, так что по факту максимум на один они и претендуют) Так что проклятие очень может сработать.
Elliada
Elliada
вчера в 11:07
Про "Проклятие Кейна" еще рано говорить. Да, с его приходом проиграли в Суперкубке Германии и вылетели из Кубка Германии, но и раньше такое было. Вот когда чемпионат проиграют впервые за 11 лет, тогда поверю. Точно можно сказать, что в ЛЧ Баварии ничего не светит. Как дальше они пройдут зависит от того, какие соперники будут в плей-офф.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:04
Уже минус 2 трофея в этом сезоне. осталось еще 2, посмотрим что будет)
Гость
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