Символическая антисборная 14-го тура РПЛ. Невнимательные защитники и участники московского дерби

1699363608

вчера, 16:26

Почти во всех матчах начудили игроки обороны.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Удар Маркова красивый, спору нет. Но на повторе видно, что у Шелии был шанс дотянуться до мяча. Голкипер запоздал с прыжком, хотя прекрасно видел момент и мяч. Не хватило сантиметров. В добавленное время «Факел» забил второй победный мяч, и снова опытный голкипер «Ахмата» сыграл не лучшим образом – не вышел с линии, упал на колено, не прыгнул в самый угол.

Защитники

Саша Зделар ( ЦСКА )

Вынуждено играет в центре защиты, но тут можно процитировать Аршавина – это проблема ЦСКА , тренера Федотова и лично серба. Акинфеев пропустил дважды против скромного соперника «Пари НН», поскольку защита ЦСКА сыграла плохо. Два удара в створ – два гола, Зделар зазевался. Фавориту повезло, что удалось вырвать волевую победу. Но не благодаря Саше, серба убрали в центр поля от греха подальше.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Тяжело быть защитником в РПЛ . Класс нападающих выше, чем у тебя, хорошие матчи забудут – они у Евгеньева в этом сезоне были, а ошибки у всех на виду. Но такая судьба у игрока обороны, который сначала позволяет Кордобе открыть счет, а потом смотрит, как Батчи навешивает мяч на голову вингеру Олусегуну. Евгеньев не вступил в борьбу – «Крылья Советов» проиграли «Краснодару».

Ясмин Челикович («Ахмат»)

Странный защитник. Босниец точно не ведущий в линии у «Ахмата», хотя часто играл с непрофильными оборонцами, ведь Семенова нет на поле. И именно Ясмин нередко грубо ошибается. На 93-й минуте против «Факела» в домашней игре при счете 1:1 именно Челикович потерял Якимова – хавбек головой забил победный мяч. В других эпизодах Ясмин сыграл не лучше, но у Ташуева пока нет выбора.

Полузащитники

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Второй тур подряд в этой символической команде. В прошлый раз Даниил не заметил игрока «Факела», а теперь Хлусевич не успел выиграть борьбу у футболиста «Локомотива». Пришлось совершать «фол последней надежды», как говорили раньше. Даниил удалился в конце первого тайма, исключив победу «Спартака» в дерби. Повезло ещё, что Дзюба плох и забил бывшему клубу всего один раз.

Сесар Флорентин («Оренбург»)

Центральному хавбеку команды Деограсии не повезло, что мяч неудачно отскочил в его сторону. Но дальше аргентинец совершил грубый фол против соперника и пытался «нарисовать» нарушение правил на себе. Арбитры с повторами не оценили актерскую игру Флорентина – получил желтую карточку. Осипенко не забил пенальти, но Габриэль ошибся не в одном эпизоде, а в целом по игре. Умеет играть намного лучше.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Есть ровно одна причина, почему Игнатов в основе – Мозес не может сыграть полный матч, а когда выходит на поле, то разочаровывает Абаскаля. Нигериец вышел вместо Медины, который тоже провалился, но не лучше выступил ещё один атакующий футболист «Спартака». Игнатов был незаметен даже в равных составах, а дальше Абаскаль решил снять пассивного Михаила, ведь вышедший на поле Мартинс хотя бы навязывал борьбу.

Иброгимхалил Юлдошев («Пари НН»)

Вот это выход на замену. Юлдошев начал с голевой передачи на Стоцкого, но позже именно Иброгимхалил допускал ошибки в обороне. Левый защитник «Пари НН» забил в собственные ворота после навеса с фланга – стоило пропустить мяч, а затем его опередил Давила, забивший победный мяч «армейцев». Стаматов покинул поле в середине первого тайма, замены оказались решающими в перестрелке ЦСКА и «Пари НН».

Нападающие

Илья Самошников («Локомотив»)

Тренер «Локомотива» Галактионов снова пробует сделать из латералей инсайдов. На этот раз в атаке сыграл не Тикнизян, а Самошников. Эксперимент провалился. Даже в большинстве «Локомотив» не захватил инициативу. У «Спартака» тоже выпадали игроки атаки, но Илья сыграл хуже, чем его коллеги. Для «Локомотива» плохо, что Пиняев не в форме, поэтому Самошников оказался в основе. Но когда у игрока атаки всего семь пасов и брак в 46 %, то его логично заменить.

Лука Джорджевич («Сочи»)

Забил, но почти сразу был заменен, поскольку Лука играл активно и плохо, так тоже бывает. Трижды проигрывал вратарю «Динамо» Лещуку личные дуэли, причем один раз не забил с пенальти. Слабая реализация форварда лишила «Сочи» победы, случайное участие в камбэке и ничьей не перечеркивает яркие промахи. Если бы Точилин верил в этого форварда, то не заменил на 64-й минуте. Тренер принял верное решение, пусть не смущает гол.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Лидер команды и плеймейкер, если мяч не держится, должен садиться глубже и пытаться связать линии. Но у «Крыльев Советов» в Краснодаре совсем не пошла атакующая игра. Гарре пытался действовать самостоятельно, но получалось плохо. Понятно, что Ежов, Рахманович и Салтыков сыграли не лучше, заслужили замены во втором тайме, но Гарре ведь звезда команды. Он тоже отвечает за поражение.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

У «Динамо» есть привычка упускать победы, когда ведут в два мяча. Аналитики клуба точно рассказали об этом тренеру, да и сам Личка изучал матчи москвичей, ведь работал в «Оренбурге». Футбол без задней мысли тренер практиковал не раз, но в столичном клубе надо быть солиднее. Личка упустил верную победу в Сочи, хотя его команда самостоятельно вышла вперед – два гола в концовке второго тайма. Марцел огорчил, не видно солидного футбола от довольно сильного по составу «Динамо».

Разочарование тура. Сумбурный футбол