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Символическая антисборная 14-го тура РПЛ. Невнимательные защитники и участники московского дерби

вчера, 16:26
Даниил Хлусевич
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Джорджевич Лука
Джорджевич Лука
Нападающий
Игнатов Михаил
Игнатов Михаил
Полузащитник
Самошников Илья
Самошников Илья
Защитник

Почти во всех матчах начудили игроки обороны.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Удар Маркова красивый, спору нет. Но на повторе видно, что у Шелии был шанс дотянуться до мяча. Голкипер запоздал с прыжком, хотя прекрасно видел момент и мяч. Не хватило сантиметров. В добавленное время «Факел» забил второй победный мяч, и снова опытный голкипер «Ахмата» сыграл не лучшим образом – не вышел с линии, упал на колено, не прыгнул в самый угол.

Защитники

Саша Зделар (ЦСКА)

Вынуждено играет в центре защиты, но тут можно процитировать Аршавина – это проблема ЦСКА, тренера Федотова и лично серба. Акинфеев пропустил дважды против скромного соперника «Пари НН», поскольку защита ЦСКА сыграла плохо. Два удара в створ – два гола, Зделар зазевался. Фавориту повезло, что удалось вырвать волевую победу. Но не благодаря Саше, серба убрали в центр поля от греха подальше.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Тяжело быть защитником в РПЛ. Класс нападающих выше, чем у тебя, хорошие матчи забудут – они у Евгеньева в этом сезоне были, а ошибки у всех на виду. Но такая судьба у игрока обороны, который сначала позволяет Кордобе открыть счет, а потом смотрит, как Батчи навешивает мяч на голову вингеру Олусегуну. Евгеньев не вступил в борьбу – «Крылья Советов» проиграли «Краснодару».

Ясмин Челикович («Ахмат»)

Странный защитник. Босниец точно не ведущий в линии у «Ахмата», хотя часто играл с непрофильными оборонцами, ведь Семенова нет на поле. И именно Ясмин нередко грубо ошибается. На 93-й минуте против «Факела» в домашней игре при счете 1:1 именно Челикович потерял Якимова – хавбек головой забил победный мяч. В других эпизодах Ясмин сыграл не лучше, но у Ташуева пока нет выбора.

Полузащитники

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Второй тур подряд в этой символической команде. В прошлый раз Даниил не заметил игрока «Факела», а теперь Хлусевич не успел выиграть борьбу у футболиста «Локомотива». Пришлось совершать «фол последней надежды», как говорили раньше. Даниил удалился в конце первого тайма, исключив победу «Спартака» в дерби. Повезло ещё, что Дзюба плох и забил бывшему клубу всего один раз.

Сесар Флорентин («Оренбург»)

Центральному хавбеку команды Деограсии не повезло, что мяч неудачно отскочил в его сторону. Но дальше аргентинец совершил грубый фол против соперника и пытался «нарисовать» нарушение правил на себе. Арбитры с повторами не оценили актерскую игру Флорентина – получил желтую карточку. Осипенко не забил пенальти, но Габриэль ошибся не в одном эпизоде, а в целом по игре. Умеет играть намного лучше.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Есть ровно одна причина, почему Игнатов в основе – Мозес не может сыграть полный матч, а когда выходит на поле, то разочаровывает Абаскаля. Нигериец вышел вместо Медины, который тоже провалился, но не лучше выступил ещё один атакующий футболист «Спартака». Игнатов был незаметен даже в равных составах, а дальше Абаскаль решил снять пассивного Михаила, ведь вышедший на поле Мартинс хотя бы навязывал борьбу.

Иброгимхалил Юлдошев («Пари НН»)

Вот это выход на замену. Юлдошев начал с голевой передачи на Стоцкого, но позже именно Иброгимхалил допускал ошибки в обороне. Левый защитник «Пари НН» забил в собственные ворота после навеса с фланга – стоило пропустить мяч, а затем его опередил Давила, забивший победный мяч «армейцев». Стаматов покинул поле в середине первого тайма, замены оказались решающими в перестрелке ЦСКА и «Пари НН».

Нападающие

Илья Самошников («Локомотив»)

Тренер «Локомотива» Галактионов снова пробует сделать из латералей инсайдов. На этот раз в атаке сыграл не Тикнизян, а Самошников. Эксперимент провалился. Даже в большинстве «Локомотив» не захватил инициативу. У «Спартака» тоже выпадали игроки атаки, но Илья сыграл хуже, чем его коллеги. Для «Локомотива» плохо, что Пиняев не в форме, поэтому Самошников оказался в основе. Но когда у игрока атаки всего семь пасов и брак в 46 %, то его логично заменить.

Лука Джорджевич («Сочи»)

Забил, но почти сразу был заменен, поскольку Лука играл активно и плохо, так тоже бывает. Трижды проигрывал вратарю «Динамо» Лещуку личные дуэли, причем один раз не забил с пенальти. Слабая реализация форварда лишила «Сочи» победы, случайное участие в камбэке и ничьей не перечеркивает яркие промахи. Если бы Точилин верил в этого форварда, то не заменил на 64-й минуте. Тренер принял верное решение, пусть не смущает гол.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Лидер команды и плеймейкер, если мяч не держится, должен садиться глубже и пытаться связать линии. Но у «Крыльев Советов» в Краснодаре совсем не пошла атакующая игра. Гарре пытался действовать самостоятельно, но получалось плохо. Понятно, что Ежов, Рахманович и Салтыков сыграли не лучше, заслужили замены во втором тайме, но Гарре ведь звезда команды. Он тоже отвечает за поражение.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

У «Динамо» есть привычка упускать победы, когда ведут в два мяча. Аналитики клуба точно рассказали об этом тренеру, да и сам Личка изучал матчи москвичей, ведь работал в «Оренбурге». Футбол без задней мысли тренер практиковал не раз, но в столичном клубе надо быть солиднее. Личка упустил верную победу в Сочи, хотя его команда самостоятельно вышла вперед – два гола в концовке второго тайма. Марцел огорчил, не видно солидного футбола от довольно сильного по составу «Динамо».

Разочарование тура. Сумбурный футбол

Всего несколько команд в туре сыграли организовано. Причем некоторым – «Зениту» и «Краснодару», в этом помогла пассивность соперников. Было много спонтанных решений и несколько ярких разворотов, поэтому тур получился насыщенным камбэками. Но рядом с голами светятся грубейшие ошибки в обороне. Увидели много сумбура, даже если бегали приличные команды, вроде ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива». Апофеозом стала безумная ничья «Сочи» и «Динамо» — матч, в котором могло быть больше голов, а победа ускользала от обеих команд.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Товарищ Карпин, а что вы скажете по поводу товарища Хлусевича? Стойкий товарищ, Иосиф Виссарионович, даже длительное пребывание в журналистской антисборной не повлияло на уровень его мастерства.
Интерес
Интерес
вчера в 19:14
Автор-певец "везения ЦСКА". В сборной-"соперник помог",в антисборной-"фавориту повезло".
Сразу вспоминается генералиссимус Александр Васильевич Суворов,который в ответ на комментарии о его сплошном везении в битвах,иронически воскликнул: "Раз везение,два-везение! Помилуй бог,надобно и умение!".
112910415
112910415
вчера в 18:38
много зрелищного футбола !
ну, в ущерб качеству ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:12
Поскольку Хлусевич постоянно в антисборной, то именно поэтому его Карпин и в сборную берет? Так?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:19
Хороший матч выдало Динамо с Сочи и Ростов с Оренбургом
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:48
Зделар включён по делу, согласен, вынуждено играл не на своём месте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:43
Ну у сумбурного футбола есть всё таки небольшой плюс - незаинтересованным зрителям выпадает шанс увидеть больше голов.
Гость
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