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Авторитетное издание включило Головина в сборную лучших игроков недели

24 октября 2023, 15:24

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport представило символическую сборную лучших игроков недели в топ-5 европейских лигах.

Её составили: вратарь «Нанта» Альбан Ляфон, защитники Дейли Блинд («Жирона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Даниэль Карвахаль («Реал»), Алехандро Гримальдо («Байер»), полузащитники Александр Головин («Монако»), Луис Альберто («Лацио»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), нападающие Хвича Кварацхелия («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

Российский хавбек монегасков Головин отметился дублем в ворота «Меца» в 9-м туре Лиги 1 (2:1).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
24 октября в 20:31
В общем Головин заслужил этого, да и Хвичи стал набирать оптимальную форму.
протон
протон ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 20:25
Салах? Ну, хотя бы начать с того, что вколотил дубль в последней игре. Салах которого Ливерпуль не отпустил в СА считая что главное звено в команде.
Balbes77773
Balbes77773 ответ FenixSL (раскрыть)
24 октября в 18:31
Уважаемый,правильно говорить не "НАШЕЙ СБОРНОЙ",а сборной карпина...
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 18:02
У Мудрика не было столько практики в лучшей лиге мира, сколько бездарных игр у Хвички в мертвой Серии А, поэтому, сравнения здесь неуместны. К тому же, Почеттино не разочарован игрой Мудрика, но только советует ему больше работать над собой, в чем, я, с ним полностью согласен. У Мудрика много достоинств, но развивать свой безусловный талант нужно всегда. Мудрик забил Арсеналу- второму призеру прошлогоднего первенства, и пенальти сделал, тоже c этой же командой! А кому забивает Хвичка?!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 17:54
Виктор, уважаю аргументированную антипатию к грузину,и не буду раньше времени давать оценку.Но то что это не случайные голы как у Мудрика это факт
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 17:46
Яков, вот как раз это- видеть и не надо!!!
Capral
Capral
24 октября в 17:44, ред.
протон, а Хвича забил два гола в ворота ярковыраженного аутсайдера. Ну, собственно, что он обычно и делает. Сегодня, Наполи игрaет в ЛЧ с таким же г....м, с командой, которая в двух очках от зоны вылета в Бундесе. Так что, у марадошки есть шанс отличиться еще раз.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
24 октября в 16:40
Это надо видеть.
А вот что Салах сделал я не понял
izrafel
izrafel
24 октября в 16:38
В хорошую компанию попал Саня. Удачи в дальнейшем и почаще попадать в символическую сборную.
Митя Митин
Митя Митин
24 октября в 16:12
Санёк своей игрой заслужил !
adekvat
adekvat
24 октября в 16:00
Из Англии всего два игрока попали в сборную.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 15:59, ред.
Хвича ещё попал в сборную лучших игроков недели. В российском чемпионате играл. Отметить тоже надо за два гола "Вероне". Головин забил два "Мецу".
FenixSL
FenixSL
24 октября в 15:48
ЭТО НЕ ИГРОК НАШЕЙ СБОРНОЙ
НЕ ПОЗОРЬТЕ ЕГО УМЕНИЯ
протон
протон
24 октября в 15:45
А Хвича что сотворил, я пропустил?
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 15:26
А Салаха за что? Совсем не пойму.
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