Авторитетное издание включило Головина в сборную лучших игроков недели

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport представило символическую сборную лучших игроков недели в топ-5 европейских лигах.
Её составили: вратарь «Нанта» Альбан Ляфон, защитники Дейли Блинд («Жирона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Даниэль Карвахаль («Реал»), Алехандро Гримальдо («Байер»), полузащитники Александр Головин («Монако»), Луис Альберто («Лацио»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), нападающие Хвича Кварацхелия («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»).
Российский хавбек монегасков Головин отметился дублем в ворота «Меца» в 9-м туре Лиги 1 (2:1).