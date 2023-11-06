Символическая сборная 14-го тура РПЛ. Организаторы камбэков и авторы безумных сюжетов

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вчера, 22:22

В пяти поединках командам удалось отыграться.

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо») – сейвы тура

Беленов из «Факела» и Дюпин из «Рубина» сыграли хорошо. Но оба не отражали пенальти как Лещук. Также на счету Игоря несколько крутых сейвов и один выдающийся, когда голкипер «Динамо» спас команду от поражения в Сочи – ногой отбил мяч, летевший в дальний угол. Лещук сыграл круто, но у «Динамо» есть традиция – упускать верные победы, когда ведут в два мяча.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат») – удар тура

Правша красивым ударом левой ногой направил мяч в дальнюю девятку ворот «Факела», даже героический Беленов ничего не смог поделать после минимального рикошета. Также Дарко создал четыре момента. Если бы у «Ахмата» все так играли, то команда могла победить клуб из Воронежа. Только перед голом Маркова защитник мог сыграть чуть лучше.

Родригао («Зенит») – надежность тура

Хотя в Калининграде забивали за «Зенит» нападающие Кассьерра и Сергеев, лучшим игроком матча назвали Родригао. Команда Семака «задушила» коллектив Игнашевича. «Балтика» хороша дома, но «Зенит» её переиграл за счет грамотной работы с мячом. Родригао работал просто, допустил одну маленькую помарку, но огрех не привел к неприятностям.

Максим Осипенко («Ростов») – реваншист недели

Самый результативный центральный защитник РПЛ не реализовал пенальти – попал в штангу, но в концовке матча в Оренбурге спас «Ростов», удачно сыграв в сутолоке в штрафной площади соперника. «Ростов» позволил «Оренбургу» создать несколько опасных моментов и забить гол, но Осипенко, хоть не сделал победный дубль, снова подстраховал Карпина.

Руслан Магаль («Факел») – универсализм тура

В прошлый раз попал в сборную как полузащитник, переиграл «Спартак». Теперь у «Факела» три очка в Грозном, и снова не обошлось без Руслана. Тренер Ташуев использует ветерана на разных позициях. Слева в обороне Магалю хватило свежести, чтобы сделать навес на Якимова на 92-й минуте поединка. Выручил одного из борцов за выживание.

Полузащитники

Иван Обляков ( ЦСКА ) – удачливость недели

ЦСКА повезло, что отыгрались, пропустив два мяча. В опорной зоне без мяча Иван сыграл неважно, но «Пари НН» не соперник, который плетет кружева на чужой половине поля. Зато когда Обляков руководил игрой «армейцев», то улыбалась удача. Первый гол ЦСКА случился после хорошего навеса Ивана – дезориентировал голкипера, а дальше Обляков помогал создавать голевые атаки напарникам.

Вячеслав Якимов («Факел») – развязка тура

Полузащитник откатил мяч Маркову, но там всю работу проделал форвард – красиво пробил с фланга. А вот когда Вячеслав прочувствовал атаку в добавленное время и сыграл как форвард головой, то почти вся слава должна достаться именно ему. Хавбек «Факела» принес команде волевую победу в Грозном, оба мяча против «Ахмата» создали при прямом участии Якимова.

Данил Пруцев («Спартак») – тонкие ходы недели

В дерби «Локомотива» и «Спартака» было много сумбура. Удаление у «красно-белых» спутало командам карты. Решили сыграть без обороны, что подарило веселый поединок. Лучиком футбольного интеллекта на поле стал Пруцев. Данил грамотно работал с мячом, незаметность атакующих Игнатова и Мозеса не помешала «Спартаку» набрать один пункт в дерби в меньшинстве.

Нападающие

Никита Бурмистров («Сочи») – созидатель тура

Оборона «Динамо» сыграла плохо, чем Бурмистров воспользовался. Сначала забил важный первый мяч, без него «Сочи» позже не светил камбэк. Дальше Никита постоянно нагружал соперников работой – четыре удара по воротам, и не забывал о напарниках – четыре передачи под удар. Также Бурмистров был частью опасных атак «Сочи», две из которых привели к голам.

Джон Кордоба («Краснодар») – класс недели

Колумбиец выделяется уровнем, у него не только приличные физические данные, но и умение открываться на передовой. Джон продавил Евгеньева – забил важный мяч «Крыльям Советов». Кроме гола, было участие во второй результативной атаке. Кордоба угрожал воротам самарцев, старался замечать напарников и много сделал для очередной важной победы «горожан».

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА ) – юниор сезона

Лучший игрок ЦСКА в октябре сделал всё, чтобы «армейцы» одержали волевую победу в ноябре, хотя проигрывали дома «Пари НН» 1:2. Голы ЦСКА получились немного нелепыми, но ничего нелепого нет в очередном сильном матче 19-летнего узбека. Аббосбек отдал решающий голевой пас и старался играть умнее, чем опытные коллеги из ЦСКА .

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар») – стабильность сезона

Пусть не смущает гол Писарского, «Крылья Советов» забили мяч престижа в концовке, но по делу проиграли «Краснодару» Ивича. Главный тренер лидеров РПЛ сделал всё, чтобы накануне матча против «Зенита» его команда оставалась первой. Обыграли соседа в таблице, могли забить больше, ведь счет по точным ударам 7:2 в пользу «горожан». Многие тренеры в туре сработали плохо, но не Ивич.

Тенденция тура. Волевые результаты