Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Победители «Спартака» и универсальные футболисты

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вчера, 12:50

Также не забыли «армейцев» – обыграли «Краснодар».

Вратарь

Артур Нигматуллин («Пари НН») – стена тура

Жаль, что нельзя поставить двух голкиперов, ведь Лещук из «Динамо» шикарно сыграл против «Урала». Но Нигматуллин в ответе за победу «Пари НН». Уже в дебюте встречи Артур потащил сложнейший удар Заики. А в продолжение банкета голкиперу «Пари НН» не забили два пенальти. В первом случае Нигматуллин взял удар Дркушича, а во втором Нобоа не попал в ворота. «Пари НН» одержал трудовую победу, и речь о труде голкипера.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин») – активность недели

После ничьей с «Краснодаром» Игнашевич отправился в Казань, но на выезде его «Балтика» обычно играет хуже, чем дома. «Рубин» собрался, а поскольку у тренера Рахимова есть один человек, шикарно готовый к новому сезону – Кабутов, то благодаря активности правого латераля удалось выиграть. Впрочем, Дмитрий не только на фланге работает, опасен в разных зонах.

Сергей Брызгалов («Факел») – бывший тура

Когда-то давно Сергей играл за «Спартак», а теперь защитник «Факела» обыграл бывшую команду в Воронеже. Хотя также можно отметить Якимова, Аппаева и Маркова, у центрального защитника много удачных действий на разных концах поля. Забить «Спартаку» Брызгалов не сумел, зато выиграл воздух у Соболева и не дал напарникам Александра развернуться на полуфлангах.

Александр Мартынович («Рубин»)

Тридцатишестилетний защитник шикарно сыграл против «Балтики». Хотя пришлось очень часто вступать в игру – 4 перехвата, 4 отбора и 4 выноса мяча из собственной штрафной площади, белорус справился со всеми задачами. Оборона «Рубина» допустила всего два удара в створ ворот Дюпина, что помогло выиграть после классного удара со штрафного.

Милан Гайич ( ЦСКА ) – вынос тура

Кроме двух вратарей, красиво вынес мяч с ленточки также крайний защитник ЦСКА . Серб подстраховал Акинфеева и всю команду, при ничейном счете у «Краснодара» могло открыться второе дыхание. Но Милан сделал все, чтобы Кади и Волков не показали себя в атаке по флангу. Серб прижился на неродном левом краю поля, хотя играет правой ногой.

Полузащитники

Диего Лаксальт («Динамо») – универсальность сезона

Личка одержал сложную победу над «Уралом», пусть вас не смущает счет 2:0. У соперника были моменты, а «Динамо» игра давалась не без труда. Конечно, Смолов, Битело и Тюкавин неплохо поработали, но в основе победной игры московского клуба грамотная работа Лаксальта в опорной зоне. В очередной раз поражает, как в тридцать лет человек, который почти всю карьеру играл на левом фланге, так легко перешел в центр.

Руслан Магаль («Факел») – боец тура

Игра левого полузащитника «Факела» символизирует боевитость его команды. Магаль активно вступал в игру, разок даже подстраховал команду в собственной штрафной площади. Магаль мешал Денисову и Бонгонда, но при этом смело шел в дриблинг, чаще всех в поединке встречался с мячом, а еще наносил удары по чужим воротам. Роскошная игра 32-летнего хавбека.

Кирилл Щетинин («Ростов») – джокер недели

Молодой полузащитник нередко выходит на замену, или оказывается вне игры. Но против «Локомотива» бывший ученик академии московского клуба сыграл на победу. Забил на третьей минуте поединка, ещё несколько раз тревожил Лантратова, отбирал мяч, уверенно шел в дриблинг – добивался успеха чаще, чем все игроки соперника. Активность Кирилла подавила желание «Локомотива» традиционно отыграться в концовке матча.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов») – неугомонность сезона

Аргентинец тащит свою команду. На его счету три удара и важный гол, который помешал «Оренбургу» победить «Крылья Советов». Также атакующий хавбек клуба из Самары создал четыре момента, наравне с главным диспетчером этого тура, которого встретите в составе следом. Гарре был крут против команды, которая настроилась в Самаре на владение мячом.

Нападающие

Федор Смолов («Динамо») – диспетчер недели

По статистике выделяется Битело, ведь бразилец накрутил Эммерсона перед забитым мячом и забил после удара с рикошетом. Но кто смотрел весь матч «Динамо» и «Урала», тот знает – героями были Лещук, Лаксальт и Смолов, а уже потом все остальные. Федор собрался и помог Лаксальту захватить центральную ось поля. Смолов создал 4 момента, сделал ассист и нагружал оборону «Урала» работой.

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – приём тура

Принял мяч правой от Файзуллаева, пробросил под левую ногу мимо защитника Алонсо, технично освободился. Потерял равновесие, но мастерства для удара над ушами Сафонова хватило. Единственный гол ЦСКА получился техничным, а поскольку «Краснодар» не сумел огорчить Акинфеева, то Федотов получает всего вторую победу за восемь туров. Чалов обеспечил результат, хотя похвалить его можно не только за победный мяч.

Главный тренер

Сергей Ташуев («Факел») – воля тура

Погода испортила газон в «Воронеже», но это не эксклюзивные сложные условия для «Спартака», «Факел» тоже бегал по тяжелому полю. И команда Ташуева сыграла намного грамотнее, чем фаворит. Без Промеса некому было спасти «красно-белых», Абаскаль снова отработал предсказуемо, а вот «Факел» был собой. Марков, Аппаев и остальные футболисты выложились, победили фаворита. Ташуев классно подготовил команду к битве за три очка.

Тенденция тура. Выручали универсальные солдаты