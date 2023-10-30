Символическая антисборная 13-го тура РПЛ. Прокол «Краснодара» и крах «Спартака»

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вчера, 21:23

Абаскаль умудрился проиграть в Воронеже.

Вратарь

Георгий Шелия («Ахмат»)

В новом туре голкиперы смотрелись неплохо, но если искать человека, которому класс позволял сыграть лучше, то это Шелия. Во-первых, Георгий вернулся в основу без подсказок для защиты – оборона сыграла сумбурно и странно. Во-вторых, первый гол Сергеева случился после паузы на борьбу двух оборонцев и форварда, а Шелия не вышел из ворот. А когда забивал Кассьерра, то вратарь сместился к штанге и не решился покинуть линию.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Король позиционных ошибок. Денисов много раз неправильно выбирал место на поле, проигрывая не самому молодому и быстрому оппоненту – 33-летнему Аппаеву. Также Денисов, когда поднимался выше, не мог пройти ни Магаля (ищите хавбека в сборной тура), ни Кудряшова. У молодого латераля «Спартака» есть сильные поединки, но класса ему не хватает, чтобы всегда играть одинаково прилично.

Алексис Дуарте («Спартак»)

Более бестолковой игры защитника в этом туре не было, даже если брать выступления представителей аутсайдеров. Картонный Гоцук, которого установили на бровке в Нижнем Новгороде – капитан «Пари НН» пропускал матч с «Сочи» из-за несправедливой дисквалификации, сыграл лучше, чем Дуарте в Воронеже. Всё, что можно, парагваец проиграл, ходил полем пешком.

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Один из лучших защитников сезона допустил роковую ошибку – позволил Чалову выиграть позицию. Фёдор проскочил парагвайца на сложном приеме. Подработал мяч одной ногой, а пробил второй без паузы. Алонсо не успел подстраховать Сафонова, так «Краснодар» пропустил решающий гол от ЦСКА . Разумеется, оборона «горожан» окрепла, но очков может лишить даже одна ошибка.

Срджан Бабич («Спартак»)

Бабич сильнее, чем Джикия, если суммировать характеристики, но после попадания в «Спартак» деградировали даже защитники более высокого уровня. Серб невнимательный. Он жестко идет в борьбу, надеясь, что арбитры будут прощать. Безбородов показал Срджану первую желтую карточку до перерыва – по делу, грубый фол против Маркова, а на 70-й минуте удалил, ведь защитник ударил того же соперника бутсой по лицу. Зачем так играть?

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Не будем оригинальными, но если человек не может выиграть простую борьбу один в один и та неудача завершается вторым голом «Факела» в ворота «Спартака», то футболисту самое место в этом составе. Хотя, конечно, не только неловкая попытка поставить корпус отправляет Даниила в антисборную тура. Бывший атакующий фланговый хавбек Хлусевич не создал ни одного момента у чужих ворот, хотя надо было отыгрываться.

Полузащитники

Артем Тимофеев («Ахмат»)

В прошлом воспитанники «Спартака», даже когда переходили в другие клубы, не позволяли себе так играть против «Зенита». Артем дал Клаудиньо себя обыграть и выдать голевой пас на Сергеева. «Ахмат» упустил ценное преимущество в гостях, а спустя пять минут Тимофеев не сумел прервать перевод на правый фланг – так родился победный гол Кассьерры. Центральные хавбеки «Ахмата» сыграли не лучше, чем центральные защитники.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Шикарный игрок, но колумбиец покрылся чемпионским золотом и больше не бегает в РПЛ , как раньше. «Ахмат» организовал голевую контратаку, а опорник «Зенита» неправильно выбрал позицию и даже не пытался догнать форварда. Шел, а потом трусцой бежал к своим воротам. В старые времена за такие фокусы снимали с игры, но Семак многое может стерпеть от легионеров. С мячом Барриос играл лучше, «Зенит» выиграл, но осадок остался.

Олакунле Олусегун («Краснодар»)

Ивич думал, что наличие быстрого и резкого футболиста в центре поля упростит задачи «горожан» против ЦСКА . Тренер ошибся, крайний форвард подвел в день первого поражения «Краснодара» в сезоне РПЛ . Конечно, Келвену было сложно, пока Батчи и Олусегун были свежими, но как только они устали, то пропала острота с левого фланга «Краснодара» без подключений латераля Оласы. Олусегун потерялся в решающий момент и был заменен.

Нападающие

Артём Дзюба («Локомотив»)

Дзюба вообще сыграл против «Ростова»? Один удар мимо ворот за весь матч – печальный итог попытки Артёма навредить давнему врагу Карпину. Дзюба, в отличие от Глушенкова, который хотя бы изображал активность последними пасами, не повел за собой молодую атаку «Локомотива». И это ошибка, ведь без активных открываний форварда Тикнизян, Глушенков и Пиняев не впечатлили.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Очень плохой поединок для Кордобы. Лучший снайпер «Краснодара» не только помешал коллеге по результативности Сперцяну забить со штрафного – подставился под удар напарника, но и не сумел опередить Мойсеса и Зделара, хотя оба даже не центральные защитники по изначальным амплуа. Кордоба проиграл обороне ЦСКА и не пробил Акинфеева после двух попыток.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Ивич мог не проиграть ЦСКА , моменты были. «Сочи», «Урал» и «Ахмат» не сыграли катастрофически плохо, хотя все работали в гостях. В этом туре с разницей в два мяча проиграл только Абаскаль. Причем «Спартак» потерял очки против «Факела» — боевитой, но скромной команды. Испанский тренер не угадал с выбором стартового состава, заменами, планом на игру и тактическими перестановками с учетом идей Ташуева и состояния поля. Провал, причем это ещё мягкая формулировка.

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