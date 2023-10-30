Символическая антисборная 13-го тура РПЛ. Прокол «Краснодара» и крах «Спартака»

Абаскаль умудрился проиграть в Воронеже.
Вратарь
Георгий Шелия («Ахмат»)
В новом туре голкиперы смотрелись неплохо, но если искать человека, которому класс позволял сыграть лучше, то это Шелия. Во-первых, Георгий вернулся в основу без подсказок для защиты – оборона сыграла сумбурно и странно. Во-вторых, первый гол Сергеева случился после паузы на борьбу двух оборонцев и форварда, а Шелия не вышел из ворот. А когда забивал Кассьерра, то вратарь сместился к штанге и не решился покинуть линию.
Защитники
Даниил Денисов («Спартак»)
Король позиционных ошибок. Денисов много раз неправильно выбирал место на поле, проигрывая не самому молодому и быстрому оппоненту – 33-летнему Аппаеву. Также Денисов, когда поднимался выше, не мог пройти ни Магаля (ищите хавбека в сборной тура), ни Кудряшова. У молодого латераля «Спартака» есть сильные поединки, но класса ему не хватает, чтобы всегда играть одинаково прилично.
Алексис Дуарте («Спартак»)
Более бестолковой игры защитника в этом туре не было, даже если брать выступления представителей аутсайдеров. Картонный Гоцук, которого установили на бровке в Нижнем Новгороде – капитан «Пари НН» пропускал матч с «Сочи» из-за несправедливой дисквалификации, сыграл лучше, чем Дуарте в Воронеже. Всё, что можно, парагваец проиграл, ходил полем пешком.
Хуниор Алонсо («Краснодар»)
Один из лучших защитников сезона допустил роковую ошибку – позволил Чалову выиграть позицию. Фёдор проскочил парагвайца на сложном приеме. Подработал мяч одной ногой, а пробил второй без паузы. Алонсо не успел подстраховать Сафонова, так «Краснодар» пропустил решающий гол от ЦСКА. Разумеется, оборона «горожан» окрепла, но очков может лишить даже одна ошибка.
Срджан Бабич («Спартак»)
Бабич сильнее, чем Джикия, если суммировать характеристики, но после попадания в «Спартак» деградировали даже защитники более высокого уровня. Серб невнимательный. Он жестко идет в борьбу, надеясь, что арбитры будут прощать. Безбородов показал Срджану первую желтую карточку до перерыва – по делу, грубый фол против Маркова, а на 70-й минуте удалил, ведь защитник ударил того же соперника бутсой по лицу. Зачем так играть?
Даниил Хлусевич («Спартак»)
Не будем оригинальными, но если человек не может выиграть простую борьбу один в один и та неудача завершается вторым голом «Факела» в ворота «Спартака», то футболисту самое место в этом составе. Хотя, конечно, не только неловкая попытка поставить корпус отправляет Даниила в антисборную тура. Бывший атакующий фланговый хавбек Хлусевич не создал ни одного момента у чужих ворот, хотя надо было отыгрываться.
Полузащитники
Артем Тимофеев («Ахмат»)
В прошлом воспитанники «Спартака», даже когда переходили в другие клубы, не позволяли себе так играть против «Зенита». Артем дал Клаудиньо себя обыграть и выдать голевой пас на Сергеева. «Ахмат» упустил ценное преимущество в гостях, а спустя пять минут Тимофеев не сумел прервать перевод на правый фланг – так родился победный гол Кассьерры. Центральные хавбеки «Ахмата» сыграли не лучше, чем центральные защитники.
Вильмар Барриос («Зенит»)
Шикарный игрок, но колумбиец покрылся чемпионским золотом и больше не бегает в РПЛ, как раньше. «Ахмат» организовал голевую контратаку, а опорник «Зенита» неправильно выбрал позицию и даже не пытался догнать форварда. Шел, а потом трусцой бежал к своим воротам. В старые времена за такие фокусы снимали с игры, но Семак многое может стерпеть от легионеров. С мячом Барриос играл лучше, «Зенит» выиграл, но осадок остался.
Олакунле Олусегун («Краснодар»)
Ивич думал, что наличие быстрого и резкого футболиста в центре поля упростит задачи «горожан» против ЦСКА. Тренер ошибся, крайний форвард подвел в день первого поражения «Краснодара» в сезоне РПЛ. Конечно, Келвену было сложно, пока Батчи и Олусегун были свежими, но как только они устали, то пропала острота с левого фланга «Краснодара» без подключений латераля Оласы. Олусегун потерялся в решающий момент и был заменен.
Нападающие
Артём Дзюба («Локомотив»)
Дзюба вообще сыграл против «Ростова»? Один удар мимо ворот за весь матч – печальный итог попытки Артёма навредить давнему врагу Карпину. Дзюба, в отличие от Глушенкова, который хотя бы изображал активность последними пасами, не повел за собой молодую атаку «Локомотива». И это ошибка, ведь без активных открываний форварда Тикнизян, Глушенков и Пиняев не впечатлили.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Очень плохой поединок для Кордобы. Лучший снайпер «Краснодара» не только помешал коллеге по результативности Сперцяну забить со штрафного – подставился под удар напарника, но и не сумел опередить Мойсеса и Зделара, хотя оба даже не центральные защитники по изначальным амплуа. Кордоба проиграл обороне ЦСКА и не пробил Акинфеева после двух попыток.
Главный тренер
Гильермо Абаскаль («Спартак»)
Ивич мог не проиграть ЦСКА, моменты были. «Сочи», «Урал» и «Ахмат» не сыграли катастрофически плохо, хотя все работали в гостях. В этом туре с разницей в два мяча проиграл только Абаскаль. Причем «Спартак» потерял очки против «Факела» — боевитой, но скромной команды. Испанский тренер не угадал с выбором стартового состава, заменами, планом на игру и тактическими перестановками с учетом идей Ташуева и состояния поля. Провал, причем это ещё мягкая формулировка.
Судейская ошибка тура. Бобровский в матче «Рубина» и «Балтики»
В отличие от прошлого тура, богатого на судейские ошибки – в РФС признали почти все грубые ляпы, туманный 13-й игровой уикенд оказался тише. Но в самом первом матче Ян Бобровский назначил штрафной, после которого «Рубин» забил победный мяч. Есть основания полагать, что арбитр ошибся. «Балтика» направит протест с ЭСК РФС, хотя даже если эксперты будут на их стороне, очков в таблицу это не прибавит.