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«Карабах» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:15
«Карабах» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» – «Байер», который состоится 9 ноября 2023 года

«Карабах»

«Карабах» идёт на втором месте в чемпионате Азербайджана после двенадцати матчей. «Скакуны» показывают хорошую игру в этом сезоне, особенно в матчах во внутреннем чемпионате и встречах в еврокубках с командами, приблизительно их уровня. В предыдущем матче азербайджанской Премьер-лиги уверенно победили аутсайдера «Кяпаз» со счётом 7:1.

В третьем туре Лиги Европы на выезде уступили «Байеру»(1:5).

«Байер»

«Байер» — самая результативная команда среди всех европейских клубов на данный момент сезона. Такой результат помогает им лидировать в чемпионате Германии и также возглавлять группу Лиги Европы. В последнем матче Кубка Германии обыграли «Зандхаузен»(5:2).

В предыдущем туре немецкой Бундеслиги в гостях выиграли у «Хоффенхайма» со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Карабах» – 6.90
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Байер» – 1.46
  • Победит «Байер» с форой -1.5 мячей – 2.17
  • Обе забьют — нет – 2.24
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.67

Статистика

  • «Карабах» побеждает в четырёх подряд матчах на домашнем поле.
  • «Байер» выигрывает в последних десяти матчах.
  • Любимый результат обеих команд в этом сезоне — тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Байера» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.17. Гости набрали такую форму, что не оставляют никаких шансов своим соперникам в немецкой Бундеслиге, а там, как мы знаем, команды находятся на более высоком уровне, чем действующий чемпион Азербайджана.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк байер
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:23
Если немцы не "будут валять дурака" то легко победят - Ф2(-1).
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