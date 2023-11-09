«Карабах» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» – «Байер», который состоится 9 ноября 2023 года

«Карабах»

«Карабах» идёт на втором месте в чемпионате Азербайджана после двенадцати матчей. «Скакуны» показывают хорошую игру в этом сезоне, особенно в матчах во внутреннем чемпионате и встречах в еврокубках с командами, приблизительно их уровня. В предыдущем матче азербайджанской Премьер-лиги уверенно победили аутсайдера «Кяпаз» со счётом 7:1.

В третьем туре Лиги Европы на выезде уступили «Байеру»(1:5).

«Байер»

«Байер» — самая результативная команда среди всех европейских клубов на данный момент сезона. Такой результат помогает им лидировать в чемпионате Германии и также возглавлять группу Лиги Европы. В последнем матче Кубка Германии обыграли «Зандхаузен»(5:2).

В предыдущем туре немецкой Бундеслиги в гостях выиграли у «Хоффенхайма» со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 6.90

Ничья – 5.00

Победит «Байер» – 1.46

Победит «Байер» с форой -1.5 мячей – 2.17

Обе забьют — нет – 2.24

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.67

Статистика

«Карабах» побеждает в четырёх подряд матчах на домашнем поле.

«Байер» выигрывает в последних десяти матчах.

Любимый результат обеих команд в этом сезоне — тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Байера» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.17. Гости набрали такую форму, что не оставляют никаких шансов своим соперникам в немецкой Бундеслиге, а там, как мы знаем, команды находятся на более высоком уровне, чем действующий чемпион Азербайджана.