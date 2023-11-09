«Карабах» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» – «Байер», который состоится 9 ноября 2023 года
«Карабах»
«Карабах» идёт на втором месте в чемпионате Азербайджана после двенадцати матчей. «Скакуны» показывают хорошую игру в этом сезоне, особенно в матчах во внутреннем чемпионате и встречах в еврокубках с командами, приблизительно их уровня. В предыдущем матче азербайджанской Премьер-лиги уверенно победили аутсайдера «Кяпаз» со счётом 7:1.
В третьем туре Лиги Европы на выезде уступили «Байеру»(1:5).
«Байер»
«Байер» — самая результативная команда среди всех европейских клубов на данный момент сезона. Такой результат помогает им лидировать в чемпионате Германии и также возглавлять группу Лиги Европы. В последнем матче Кубка Германии обыграли «Зандхаузен»(5:2).
В предыдущем туре немецкой Бундеслиги в гостях выиграли у «Хоффенхайма» со счётом 3:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карабах» – 6.90
- Ничья – 5.00
- Победит «Байер» – 1.46
- Победит «Байер» с форой -1.5 мячей – 2.17
- Обе забьют — нет – 2.24
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.67
Статистика
- «Карабах» побеждает в четырёх подряд матчах на домашнем поле.
- «Байер» выигрывает в последних десяти матчах.
- Любимый результат обеих команд в этом сезоне — тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Байера» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.17. Гости набрали такую форму, что не оставляют никаких шансов своим соперникам в немецкой Бундеслиге, а там, как мы знаем, команды находятся на более высоком уровне, чем действующий чемпион Азербайджана.