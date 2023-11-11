«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 12 ноября 2023 года

«Брайтон»

«Брайтон», несмотря на последние неудачи в Премьер-лиге, всё ещё занимает шестое место. Там, где у команды нет проблем, так это в матчах еврокубков, где «чайки» после двух подряд побед находятся на втором месте в группе. В одиннадцатом туре команда сыграла вничью с «Эвертоном»(1:1).

В последней встрече на европейской арене «чайки» обыграли в гостях нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — главный аутсайдер чемпионата Англии после одиннадцати сыгранных туров. Команда только в прошлом матче добыла свою первую победу в сезоне. Подопечные Пола Хекингботтома обыграли дома на последних минутах встречи «Вулверхэмптон»(2:1), реализовав пенальти.

Последний матч, который был сыгран командой на выезде, был проигран «Арсеналу» со счётом 0:5.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.28

Ничья – 6.30

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 11.50

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 1.74

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.80

Статистика

«Брайтон» забивает в каждом матче текущего чемпионата Англии.

«Шеффилд Юнайтед» проиграл все выездные встречи этого сезона.

«Брайтон» никогда не обыгрывал «Шеффилд Юнайтед» на домашней арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Брайтона» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.74. Неудачная серия подопечных Роберто де Дзерби в английской Премьер-лиги явно затянулась, и матч с последней командой чемпионата хорошая возможность прервать серию без побед.