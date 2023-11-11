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«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:46
«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 12 ноября 2023 года

«Брайтон»

«Брайтон», несмотря на последние неудачи в Премьер-лиге, всё ещё занимает шестое место. Там, где у команды нет проблем, так это в матчах еврокубков, где «чайки» после двух подряд побед находятся на втором месте в группе. В одиннадцатом туре команда сыграла вничью с «Эвертоном»(1:1).

В последней встрече на европейской арене «чайки» обыграли в гостях нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — главный аутсайдер чемпионата Англии после одиннадцати сыгранных туров. Команда только в прошлом матче добыла свою первую победу в сезоне. Подопечные Пола Хекингботтома обыграли дома на последних минутах встречи «Вулверхэмптон»(2:1), реализовав пенальти.

Последний матч, который был сыгран командой на выезде, был проигран «Арсеналу» со счётом 0:5.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» – 1.28
  • Ничья – 6.30
  • Победит «Шеффилд Юнайтед» – 11.50
  • Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 1.74
  • Обе забьют — нет – 1.95
  • Обе забьют — да – 1.86
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.46
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.80

Статистика

  • «Брайтон» забивает в каждом матче текущего чемпионата Англии.
  • «Шеффилд Юнайтед» проиграл все выездные встречи этого сезона.
  • «Брайтон» никогда не обыгрывал «Шеффилд Юнайтед» на домашней арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Брайтона» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.74. Неудачная серия подопечных Роберто де Дзерби в английской Премьер-лиги явно затянулась, и матч с последней командой чемпионата хорошая возможность прервать серию без побед.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Брайтон
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:21
Брайтон тоже имеет проблемы с травмированными игроками и хозяева вынуждены проводить ротацию из-за игр через каждые 2-3 дня. Шеффилд Юнайтед вылетел даже с кубка страны и гостям остается сосредотачиваться лишь на АПЛ. Они постепенно начинают находить хоть какую-то игру в обороне и забивать свои голы. Моя ставка - фора 2 (+2) на гостей. Вряд ли мы увидим разгром в исполнении хозяев после не самой простой игры против Аякса (тем более на выезде)
Гость
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