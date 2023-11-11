«Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 12 ноября 2023 года
«Брайтон»
«Брайтон», несмотря на последние неудачи в Премьер-лиге, всё ещё занимает шестое место. Там, где у команды нет проблем, так это в матчах еврокубков, где «чайки» после двух подряд побед находятся на втором месте в группе. В одиннадцатом туре команда сыграла вничью с «Эвертоном»(1:1).
В последней встрече на европейской арене «чайки» обыграли в гостях нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — главный аутсайдер чемпионата Англии после одиннадцати сыгранных туров. Команда только в прошлом матче добыла свою первую победу в сезоне. Подопечные Пола Хекингботтома обыграли дома на последних минутах встречи «Вулверхэмптон»(2:1), реализовав пенальти.
Последний матч, который был сыгран командой на выезде, был проигран «Арсеналу» со счётом 0:5.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 1.28
- Ничья – 6.30
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 11.50
- Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 1.74
- Обе забьют — нет – 1.95
- Обе забьют — да – 1.86
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.46
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.80
Статистика
- «Брайтон» забивает в каждом матче текущего чемпионата Англии.
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл все выездные встречи этого сезона.
- «Брайтон» никогда не обыгрывал «Шеффилд Юнайтед» на домашней арене.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Брайтона» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.74. Неудачная серия подопечных Роберто де Дзерби в английской Премьер-лиги явно затянулась, и матч с последней командой чемпионата хорошая возможность прервать серию без побед.