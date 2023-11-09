Захарян – в плей-офф ЛЧ, провалы «Барсы» и МЮ. 4-й тур подарил много эмоций

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вчера, 11:36

Закручивается интрига вокруг оставшихся путёвок.

Первые путёвки разыграны

А ведь хватило всего четырёх туров. С другой стороны, чего ещё ожидать от того же мадридского «Реала»? «Сливочным» даже не потребовалось выпускать своего главного бомбардира Джуда Беллингема, чтобы разделаться с «Брагой». При этом шанс у португальцев был – на первых минутах они заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Дальше включились Браим Диас, Винисиус и Родриго. Андрей Лунин оформил «сухарь», а «Реал» — выход в плей-офф. У них 12 очков и отрыв от той же «Браги» в 9 очков за 2 тура до финиша группового этапа.

Компанию «галактикос» в плей-офф уже сейчас составляют и другие топы. «Бавария» не без труда разобралась с «Галатасараем» — первый мяч мюнхенцы забили только на 80-й минуте, на 86-й увеличили отрыв, но пропустили в самой концовке. Ни турки, ни «Юнайтед» баварцев уже не догонят – отрыв в 8 баллов.

Если в их квартетах продолжается борьба за вторую путёвку, то интрига в группе D стёрта начисто – борьбу за трофей продолжат «Сосьедад» и «Интер». Баски сделали решающий шаг, обыграв «Бенфику» дома – Захарян вышел на 78-й минуте, но к этому моменту результат уже был сделан. «Бело-голубые» повели 3:1. «Нерадзурри» ограничились минимальной победой над «Ред Буллом».

Такая же ситуация – в квартете G, где «Ман Сити» и «Лейпциг» попросту «размазали» соперников. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» набрали очки лишь в очной встрече – сыграли вничью. «Горожане» не проиграли ни разу, немцы уступили только «Сити».

«Барса» и МЮ – разочарования

На сенсации можно смотреть по-разному, провал грандов – лишь один угол обзора. С другого открывается вид на упорных андердогов. Каталонцев без очков неожиданно оставил «Шахтёр». Очевидно, что «горняки» вряд ли могут рассчитывать на место в плей-офф ЛЧ . Всё же и «сине-гранатовые», и «Порту» находятся на принципиально ином уровне. Но и для последней строчки они слишком сильны – у «Антверпена» нет такого подбора игроков. Но с амбициями ничего не поделаешь – украинцы нет-нет, да и выдают сенсацию. В первом круге обошлось без них – после домашнего поражения от португальского гранда обыграли бельгийцев и уступили «Барсе» в гостях.

4-й тур для «Шахтёра» проходил в домашних стенах. Хозяева сразу отдали мяч гостям и ждали шанса на контратаках. Забить удалось на 40-й минуте – и этого «горнякам» оказалось достаточно для победы. Сам Хави признался, что каталонцы провели худший матч за последние годы.

Что касается МЮ , они с «Копенгагеном» показали футбольное сумасшествие в чистом виде. Манкунианцы владели тотальным преимуществом на первых порах. К 28-й минуте Расмус Хёйлунд оформил дубль. Вплоть до 41-й минуты всё шло по накатанной, вмешаться решил Маркус Рэшфорд своим необязательным удалением. Хозяева решили не откладывать голы на второй тайм и сравняли ещё до перерыва. «Юнайтед» ещё попытались забрать победу, реализовав пенальти, но датчане после этого забили ещё дважды. После матча тен Хаг раскритиковал работу судейства – только МЮ это никак не поможет. В группе А они последние.

Итальянцы и укрепляют позиции

Годом ранее открытием ЛЧ стали итальянские команды. «Наполи» цеплял ярким атакующим футболом, «Интер» и «Милан» смогли обратить итальянский прагматизм себе на пользу – все пробились в плей-офф, «Наполи» вылетел в четвертьфинале, миланские клубы сошлись в полуфинальном дерби, а «Интер» в итоге был соперником «Сити» по финалу.

Сейчас о тенденциях говорить рано. Ни на что не намекаем, но те же «Наполи» и «Интер» занимают 2-е места в своих группах, а третьим добавляется «Лацио».

«Нерадзурри» уже гарантировали себе путёвку в плей-офф, неаполитанцам достаточно победы над «Брагой» в заключительном туре (поражение от «Реала» не так страшно). Римлянам в равном квартете Е на порядок тяжелее – но нет ничего невозможного. Да и остаётся ещё «Милан» — в группе F «россонери» идут на третьем месте, но тут жесточайшая борьба с «Боруссией», ПСЖ и «Ньюкаслом». Банде Пиоли удалось сломить парижан дома, теперь отставание от них – 1 балл. И в следующем туре – домашняя игра с дортмундцами.

ПСВ закручивает интригу

Как и говорили ранее – ПСВ нельзя списывать со счетов. В третьем туре голландцы отобрали очки у «Ланса». Французы располагались на втором месте, но оно не давало никаких гарантий. Пока «канониры» добирали очки с «Севильей», за вторую строчку проходила ожесточённая борьба.

И по итогам четвёртого тура вперёд вырвался голландский гранд. Перед домашним зрителем ПСВ быстро повёл в счёте. «Ланс» побежал отыгрывать, играл довольно жёстко, поэтому к перерыву Мачадо, Данзо, Ваи и Сотока уже были на жёлтых карточках. Во втором тайме ничего не изменилось – французы снова фолили, а вышедший на замену Гилавоги получил две жёлтые, лишив команду шансов на победу.