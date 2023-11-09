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Захарян – в плей-офф ЛЧ, провалы «Барсы» и МЮ. 4-й тур подарил много эмоций

вчера, 11:36
Магуайр

Закручивается интрига вокруг оставшихся путёвок.

Первые путёвки разыграны

А ведь хватило всего четырёх туров. С другой стороны, чего ещё ожидать от того же мадридского «Реала»? «Сливочным» даже не потребовалось выпускать своего главного бомбардира Джуда Беллингема, чтобы разделаться с «Брагой». При этом шанс у португальцев был – на первых минутах они заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Дальше включились Браим Диас, Винисиус и Родриго. Андрей Лунин оформил «сухарь», а «Реал» — выход в плей-офф. У них 12 очков и отрыв от той же «Браги» в 9 очков за 2 тура до финиша группового этапа.

Компанию «галактикос» в плей-офф уже сейчас составляют и другие топы. «Бавария» не без труда разобралась с «Галатасараем» — первый мяч мюнхенцы забили только на 80-й минуте, на 86-й увеличили отрыв, но пропустили в самой концовке. Ни турки, ни «Юнайтед» баварцев уже не догонят – отрыв в 8 баллов.

Если в их квартетах продолжается борьба за вторую путёвку, то интрига в группе D стёрта начисто – борьбу за трофей продолжат «Сосьедад» и «Интер». Баски сделали решающий шаг, обыграв «Бенфику» дома – Захарян вышел на 78-й минуте, но к этому моменту результат уже был сделан. «Бело-голубые» повели 3:1. «Нерадзурри» ограничились минимальной победой над «Ред Буллом».

Такая же ситуация – в квартете G, где «Ман Сити» и «Лейпциг» попросту «размазали» соперников. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» набрали очки лишь в очной встрече – сыграли вничью. «Горожане» не проиграли ни разу, немцы уступили только «Сити».

«Барса» и МЮ – разочарования

На сенсации можно смотреть по-разному, провал грандов – лишь один угол обзора. С другого открывается вид на упорных андердогов. Каталонцев без очков неожиданно оставил «Шахтёр». Очевидно, что «горняки» вряд ли могут рассчитывать на место в плей-офф ЛЧ. Всё же и «сине-гранатовые», и «Порту» находятся на принципиально ином уровне. Но и для последней строчки они слишком сильны – у «Антверпена» нет такого подбора игроков. Но с амбициями ничего не поделаешь – украинцы нет-нет, да и выдают сенсацию. В первом круге обошлось без них – после домашнего поражения от португальского гранда обыграли бельгийцев и уступили «Барсе» в гостях.

4-й тур для «Шахтёра» проходил в домашних стенах. Хозяева сразу отдали мяч гостям и ждали шанса на контратаках. Забить удалось на 40-й минуте – и этого «горнякам» оказалось достаточно для победы. Сам Хави признался, что каталонцы провели худший матч за последние годы.

Что касается МЮ, они с «Копенгагеном» показали футбольное сумасшествие в чистом виде. Манкунианцы владели тотальным преимуществом на первых порах. К 28-й минуте Расмус Хёйлунд оформил дубль. Вплоть до 41-й минуты всё шло по накатанной, вмешаться решил Маркус Рэшфорд своим необязательным удалением. Хозяева решили не откладывать голы на второй тайм и сравняли ещё до перерыва. «Юнайтед» ещё попытались забрать победу, реализовав пенальти, но датчане после этого забили ещё дважды. После матча тен Хаг раскритиковал работу судейства – только МЮ это никак не поможет. В группе А они последние.

Итальянцы и укрепляют позиции

Годом ранее открытием ЛЧ стали итальянские команды. «Наполи» цеплял ярким атакующим футболом, «Интер» и «Милан» смогли обратить итальянский прагматизм себе на пользу – все пробились в плей-офф, «Наполи» вылетел в четвертьфинале, миланские клубы сошлись в полуфинальном дерби, а «Интер» в итоге был соперником «Сити» по финалу.

Сейчас о тенденциях говорить рано. Ни на что не намекаем, но те же «Наполи» и «Интер» занимают 2-е места в своих группах, а третьим добавляется «Лацио».

«Нерадзурри» уже гарантировали себе путёвку в плей-офф, неаполитанцам достаточно победы над «Брагой» в заключительном туре (поражение от «Реала» не так страшно). Римлянам в равном квартете Е на порядок тяжелее – но нет ничего невозможного. Да и остаётся ещё «Милан» — в группе F «россонери» идут на третьем месте, но тут жесточайшая борьба с «Боруссией», ПСЖ и «Ньюкаслом». Банде Пиоли удалось сломить парижан дома, теперь отставание от них – 1 балл. И в следующем туре – домашняя игра с дортмундцами.

ПСВ закручивает интригу

Как и говорили ранее – ПСВ нельзя списывать со счетов. В третьем туре голландцы отобрали очки у «Ланса». Французы располагались на втором месте, но оно не давало никаких гарантий. Пока «канониры» добирали очки с «Севильей», за вторую строчку проходила ожесточённая борьба.

И по итогам четвёртого тура вперёд вырвался голландский гранд. Перед домашним зрителем ПСВ быстро повёл в счёте. «Ланс» побежал отыгрывать, играл довольно жёстко, поэтому к перерыву Мачадо, Данзо, Ваи и Сотока уже были на жёлтых карточках. Во втором тайме ничего не изменилось – французы снова фолили, а вышедший на замену Гилавоги получил две жёлтые, лишив команду шансов на победу.

Теперь отрыв лондонцев от второй строчки – уже 4 балла. Что интереснее, претендуют на неё сразу три команды. ПСВ и «Ланс» набрали по 5 баллов, но им ещё предстоят матчи с «Арсеналом». «Севилья» при 2 очках – но испанцы уже «отмучились» и готовы к очным встречам с конкурентами. В конце ноября «мингиянцы» дома сыграют с ПСВ, а в декабре отправятся на выезд к «Лансу». Параллельно будут молиться на мощь «канониров».

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Roger Young
Roger Young
вчера в 22:12
МЮ уже ничего не поможет. Ни смена игроков, ни смена тренера. Нужен новый владелец, но даже интерес катарцев ни к чему не привел. Так что остается только терпеть и плакать.
Ев17
Ев17 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:49
это за игнор Роналду в десятке лучших игроков МЮ )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Nety (раскрыть)
вчера в 17:24
Да, конечно, в наших условиях невозможно поддерживать такую же футбольную экономику, как в США, просто потому, что наши болельщики далеко не могут потратить такие деньги. Я уж не говорю, что у наших команд и таких целей не стоит часто, зачем им что-то оптимизировать, если их доходы идут от монополий или губернаторов и от болельщиков не зависят.

Но в принципе всё равно в фильме показаны правильные принципы (например то, что МЛС просто не позволит строить стадион, который не заполнится и не окупится).
Nety
Nety ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:32
У американцев денег много, сравните их выплаты за медиа и наши, плюс у них есть культура ходить на стадионы, у нас нет. Плюс атрибутика, у нас покупают подделки, а у них оригинал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:14
Американцы лучше и управляют, но в МЛС. Как раз есть хороший фильм на Youtube от популярных блогеров, почему при примерно равных бюджетах большинства клубов США и России там клубы приносят доходы.

Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:08
Бизнесмены каких стран в среднем лучше всего управляют футбольными клубами?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:17
Именно так и есть. Много раз писал, что американцы, получившие английские клубы за бесценок (корпоративным рейдерством) и сделавшие на этом состояние, просто не будут надрываться ради ненужных им выигрышей ЛЧ, который конкретно их состояние существенно уже не увеличит. Когда на вас с неба упала золотая гора, вы ради какого-то холмика уже не будете надрываться.

Сейчас для них самое важное - просто стоимость клубов, и, конечно, для них продать их за очень большие деньги - и есть цель, а не выигрывать там чего-то.
DXTK
DXTK
вчера в 13:22, ред.
У МС довольно слабая группа как и всегда, единственный раз когда они попали в сильную группу было после их первого чемпионства в сезоне 12/13 когда с ними в группе были Боруссия Клоппа, Реал Мадрид, а также Аякс итогом тогда для горожан было 4 место. Сегодня у них Янг Бойз, Лепциг, и Црвена Звезда, ну из такой группы можно хоть каждый сезон выходить без проблем, такие же группы подсовывают сегодня и Реалу.

МЮ мы до сих пор ставим в лидеры в кубках, потому что так привыкли, так приучил нас Фергюсон, а они давно уже не тянут уровень ЛЧ, даже ЛЕ не в состоянии покорить, плюс явно игроки не хотят играть под руководством тен Хага, сполошые провалы, вели 2-0 против дачан, и проиграли в итоге 3-4. Плюс голландец накупил слабых игроков за большие деньги, чего стоит один вратарь Онана, провал на лицо, честно не ожидал что они проиграют Копенгагену, но итог говорит сам за себя.
Но в отличиии от Барселоны, испанцам можно было проиграть, очков у них хватит чтобы выйти из группы, а вот манки себя поставили в трудную ситуацию, которая их лишает выхода в плейофф, и евровесны, игра МЮ напоминает в свое время уровень игры российских команд, будто мы видим Спартак, Зенит, ЦСКА которые не способны даже обыграть того кого следует можно вспомнить игру Зенита и Брюгге, ЦСКА и Виктории Плезень, чтобы решить хоть какие- то задачи, по выходу из группы.
Но у Юнайтед и в чемпионате ничего не получается, ладно если они в лиге шли в лидерах на месте условного Тоттенхэма, тогда можно было бы понять такой уровень игры в Европе, им бы пришлось ставить приоритет АПЛ или ЛЧ.

Арсеналу попалась довольно ровная группа с обоюдными шансами 50 на 50. Которая сопостовима по именам с уровнем ЛЕ, по этому шанс у них довольно высокий, чтобы выйти в 1/8, тем более Севилья сегодня снова нулевая, Ланс или ПСВ средние по уровню команды, а канониры явно сильнее своих опонентов.

Вот Ньюкасл попал в сложную группу с ПСЖ, Боруссией и Миланом, и то что они сейчас идут на 4 месте, даже обыграв классно ПСЖ 4-1, для меня это не секрет, я что-то подобное ожидал от них, но проиграли оба матча Боруссии это все же неожиданно можно было бы хоть раз в ничью сыграть, но они обе игры проиграли, еще можно вспомнить как они отбивались в игре 1 тура против Милана, где была просто отвратительный уровень не достойный игры в ЛЧ, плюс сегодня у них много ключевых игроков отсутствует и это первое появление на таком уровне, провал скажем ожидаем им еще бороться в АПЛ и кубке лиги, им нужно усилять состав.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:31, ред.
Есть ощущение, что МЮ прокляли по типу проклятия Белы Гуттманна и Бенфики. Сэр Алекс, интересно, крепко спит ночами...

Просто трудно объяснить и игру, и результаты команды, имея очень сильный состав. Какой год мучаются, перепробовали уже почти всё, включая топовых тренеров, а толка нет никакого.

Однако, если без шуток о проклятии, беда, скорее всего, во владельце. Очень напоминает наш Спартак подходом руководства к своему детищу. И лучшим выходом для клуба и его болельщиков будет как можно скорая продажа его в другие руки.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:04
Провал МЮ конечно сенсация, Тен Хааг может лишиться работы после таких результатов
Ну и Бенфика конечно подвела, особенно после яркой предыдущей ЛЧ
Остальное вполне себе ожидаемо и борьба только начинается
Гость
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