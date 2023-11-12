«Лацио» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии А чемпионата Италии «Лацио» – «Рома», который состоится 12 ноября 2023 года

«Лацио»

«Лацио» постепенно подтягивается к зоне еврокубков, делая акцент на надежной игре в обороне. Такая модель игры позволяет команде занимать десятое место, отставая от пятой позиции всего на три очка. В последнем матче на своем поле в чемпионате они обыграли «Фиорентину» (1:0).

В одиннадцатом туре на выезде проиграли минимально «Болоньи» со счётом 0:1.

«Рома»

«Рома» после одиннадцати туров идёт на седьмом месте в Серии А. Подопечные Жозе Моуринью пожертвовали матчем еврокубков на этой неделе, проиграв на выезде чешской «Славии» со счётом 0:2, чтобы максимально подготовиться к предстоящему римскому дерби. В десятом туре чемпионата Италии команда уступила в гостях «Интеру» (0:1).

В домашней встрече последнего сыгранного тура обыграли «Лечче» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.00

Ничья – 3.05

Победит «Рома» – 2.72

Победит «Рома» с форой -1.5 – 6.00

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

«Лацио» на своём поле не проигрывает в шести матчах подряд.

«Рома» не забивает в последних двух выездных встречах.

«Лацио» имеет незначительное преимущество в последних матчах против «Ромы».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.18. Команды давно не радовали своих болельщиков результативной игрой, и это касается не только последних матчей в чемпионате, но и предыдущих встреч между собой. Поэтому в данном дерби, как мне кажется, команды порадуют нас результативными действиями.