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«Лацио» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:41
«Лацио» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии А чемпионата Италии «Лацио» – «Рома», который состоится 12 ноября 2023 года

«Лацио»

«Лацио» постепенно подтягивается к зоне еврокубков, делая акцент на надежной игре в обороне. Такая модель игры позволяет команде занимать десятое место, отставая от пятой позиции всего на три очка. В последнем матче на своем поле в чемпионате они обыграли «Фиорентину» (1:0).

В одиннадцатом туре на выезде проиграли минимально «Болоньи» со счётом 0:1.

«Рома»

«Рома» после одиннадцати туров идёт на седьмом месте в Серии А. Подопечные Жозе Моуринью пожертвовали матчем еврокубков на этой неделе, проиграв на выезде чешской «Славии» со счётом 0:2, чтобы максимально подготовиться к предстоящему римскому дерби. В десятом туре чемпионата Италии команда уступила в гостях «Интеру» (0:1).

В домашней встрече последнего сыгранного тура обыграли «Лечче» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 3.00
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Рома» – 2.72
  • Победит «Рома» с форой -1.5 – 6.00
  • Обе забьют — нет – 1.69
  • Обе забьют — да – 2.18
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.64
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

  • «Лацио» на своём поле не проигрывает в шести матчах подряд.
  • «Рома» не забивает в последних двух выездных встречах.
  • «Лацио» имеет незначительное преимущество в последних матчах против «Ромы».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.18. Команды давно не радовали своих болельщиков результативной игрой, и это касается не только последних матчей в чемпионате, но и предыдущих встреч между собой. Поэтому в данном дерби, как мне кажется, команды порадуют нас результативными действиями.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк рома
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:58
Несмотря на статус римского дерби я не жду от игры большого количества голов. Стоит признать, что Лацио сейчас очень тяж тяжел в атаке, где с трудом тащит Иммобиле, тогда как Рома получила гораздо меньше времени на восстановление и вряд ли будет перечить римлянам в плане вязкости темпа. Для Моуриньо - вязкий футбол в дерби - будет удобен. Силенок после напряженного графика играть быстро и интенсивно командам хватить не должно, так что я в этом матче не удивлюсь и нулевой ничьей по исходу. В прошлом сезоне дважды победил Лацио в римском дерби 1-0 2 раза. да и сейчас не удивлюсь также, если всего один гол решит судьбу противостояния. Матч совсем не выглядит верховым потенциально.
Гость
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