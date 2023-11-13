Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Форварды «Спартака» и защитник, огорчивший ЦСКА

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вчера, 12:42

А ещё солидная «сухая» серия у одной из команд.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин») – серия осени

У ворот Дюпина были моменты, но Юрий сыграл не хуже, чем Помазун против «Крыльев Советов». Его коллега пропустил трижды, а Дюпин снова ушел с поля непобежденным после четырех попыток соперника. «Рубин» не пропустил в пяти турах подряд. Это лучшая серия клуба со времен тренера Бердыева, который собрал семь «сухарей» подряд.

Защитники

Станислав Бессмертный («Динамо»)

Бессмертный заявил, что доживет до чемпионства «Динамо». Человеку с его фамилией легко так говорить. А если серьезно, то против «Сочи» Даса странно сыграл справа, а вот Бессмертный справился против «Оренбурга», хотя ему всего 19 лет. Был полезен в атаке, помогал Гладышеву по флангу. Также Станислав собрал много отборов и активно выносил мяч, чтобы «Оренбург» не забил ни разу.

Сергей Божин («Факел») – спаситель тура

У своих ворот Божин не успел закрыть шикарный удар Давилы из ЦСКА . Зато в штрафной площади Акинфеева защитник «Факела» развернулся. Создал момент передачей в падении через себя, а в добавленное время именно Сергей забил Игорю ответный мяч. В Воронеже фаворит потерял очки. Помимо гола, Божин также вместе с коллегами закрыл Чалова – у Федора ни одного удара за матч.

Нуралы Алип («Зенит») – старательность сезона

Ренан талантливее, а Чистяков равен Алипу по классу, но Дмитрий не сумел закрепиться в основе «Зенита», в отличие от казаха. Нуралы ошибается реже, чем серб Эракович, которого Семак бросал на разные позиции. Против «Краснодара» Алип был хорош, хотя выступал против опасной атаки и Кордобы, одного из лучших центральных форвардов сезона.

Руслан Безруков («Рубин») – активность тура

Левый латераль «Рубина» забил важный мяч в Сочи до перерыва. У него есть классная работа на втором этаже, отборы мяча, немало умных передач, которые помогли клубу из Казани контролировать один из флангов. Безруков зашел в основу недавно, но его появление совпало с «сухой» серией Дюпина в РПЛ . Латераль набрал отличную форму.

Полузащитники

Луис Чавес («Динамо») – «рыбка» тура

Забил головой в падении, оказавшись на свободном пространстве прямо перед воротами. За счет резкости действий Чавеса и Битело «Динамо» быстро переходило к атакам. Будь Нгамалё и Тюкавин меткими, «Оренбург» мог проиграть 4:0. Но и так получилось неплохо. Сразу несколько игроков «Динамо» сыграли на высоком уровне, настырный и резкий мексиканец среди них.

Антон Миранчук («Локомотив»)

У Миранчука был классный шанс забить, но попал в штангу, как позже Дзюба. Но Антон умеет играть не только на острие. Атакующий полузащитник «Локомотива» организовал победный мяч команды шикарным пасом в голевой атаке. Миранчук аккуратно работал с мячом, а его опыт сбалансировал рвение Глушенкова, Пиняева, а потом и вышедшего на замену Сулейманова – автора победного удара.

Никита Салтыков («Крылья Советов») – возвращение недели

Сработала перестановка. Гарре сыграл справа, а его юный коллега на позиции «десятки». Салтыков очаровал в первых турах, затем показал себя другой юниор – Файзуллаев из ЦСКА . Но атакующий хавбек из Самары вернулся в матче против «Урала». Заработал пенальти, опасно бил по воротам Помазуна. Сам Никита не забил, зато отдал голевую передачу на Шитова.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Немного авансом получил приз лучшему игроку октября, не все матчи провел здорово. Но гол Сперцяна в ворота «Зенита» делает его одним из героев ноября. Без этого мяча «Краснодар» уступил бы первое место после первого круга. Но Эдуард, которому не хватает в РПЛ ассистов, может похвастаться высокой результативностью. 3 из 5 ударов в створ Кержакова авторства Сперцяна.

Нападающие

Михаил Игнатов («Спартак») – перехват недели

Ура, Игнатов в сборной тура! Куда чаще Михаил попадает в другой состав – антисборную, ведь у него специфическая игра. Не король высокоинтенсивного футбола, но с места играет круто. Игнатов это Озил на минималках, и против «Ростова» он был «ложной девяткой» с Промесом. Сначала Михаил забил сам, а потом отдал голевую передачу на Промеса, организовал атаку за счет перехвата.

Квинси Промес («Спартак») – класс тура

Игра «Спартака» с «Ростовом» разбилась на отрезки. Но в дебюте матча два голевых действия голландца принесли москвичам победу. Промес вернулся после нескольких слабых матчей, когда появлялся на радарах на несколько секунд, а потом надолго исчезал. И против «Ростова» ветеран не выдал матч без осечек, но Квинси по футбольному номиналу выше коллег, что спасает «Спартак».

Главный тренер

Рашид Рахимов («Рубин») – прогресс сезона

Ивич и Семак неплохо поработали, «Краснодар» и «Зенит» выдали веселый второй тайм. Ташуеву подарили ничью против ЦСКА в дополнительное время, «Факел» был хорош. Но отметим Рахимова, успехи «Рубина» это не только сейвы Дюпина, но и планомерная работа тренера с командой в кризисе и без опыта игры в РПЛ . Наставник собрал 4 победы в 5 турах без поражений и пропущенных мячей, «Рубин» после первого круга на восьмом месте в двух очках от «Спартака» и «Локомотива».

Очарование уикенда. Игра без середины поля