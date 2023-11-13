Израиль – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Израиль – Швейцария, который состоится 15 ноября 2023 года.
Израиль
Сборная Израиля за три тура до завершения отбора оставляет за собой теоретические шансы на выход в финальную часть Чемпионата Европы. Команда идёт на третьем месте в группе I с одиннадцатью очками на своём счету. В шестом туре израильская сборная обыграла белорусов со счётом 1:0.
В прошлом матче проиграли на выезде сборной Косово(0:1).
Швейцария
Швейцарская сборная не имеет поражений в текущем отборе на Евро-2024, что позволяет им занимать вторую позицию в группе с пятнадцатью очками после семи сыгранных туров. В шестом матче обыграли аутсайдера группы сборную Андорры со счётом 3:0.
В последнем сыгранном туре неожиданно сыграли вничью 3:3 с белорусской сборной, проигрывая до последних минут встречи 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Израиля – 6.10
- Ничья – 4.15
- Победит сборная Швейцарии – 1.61
- Победит сборная Швейцарии с форой -1.5 – 2.65
- Обе забьют — нет – 1.83
- Обе забьют — да – 1.99
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95
Статистика
- Сборная Израиля три последние встречи играет на тотал меньше 2.5 мячей.
- Сборная Швейцарии забивает в каждом матче этого календарного года.
- Предыдущий матч между командами завершился в пользу сборной Швейцарии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Швейцарии по коэффициенту 1.61. Швейцарская сборная показывает стабильную игру в данной группе, в отличии от их будущего соперника, который регулярно теряет очки. Победа сборной Швейцарии позволит им досрочно обеспечить выход на Евро-2024.