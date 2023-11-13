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Израиль – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:21
Израиль – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Израиль – Швейцария, который состоится 15 ноября 2023 года.

Израиль

Сборная Израиля за три тура до завершения отбора оставляет за собой теоретические шансы на выход в финальную часть Чемпионата Европы. Команда идёт на третьем месте в группе I с одиннадцатью очками на своём счету. В шестом туре израильская сборная обыграла белорусов со счётом 1:0.

В прошлом матче проиграли на выезде сборной Косово(0:1).

Швейцария

Швейцарская сборная не имеет поражений в текущем отборе на Евро-2024, что позволяет им занимать вторую позицию в группе с пятнадцатью очками после семи сыгранных туров. В шестом матче обыграли аутсайдера группы сборную Андорры со счётом 3:0.

В последнем сыгранном туре неожиданно сыграли вничью 3:3 с белорусской сборной, проигрывая до последних минут встречи 1:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Израиля – 6.10
  • Ничья – 4.15
  • Победит сборная Швейцарии – 1.61
  • Победит сборная Швейцарии с форой -1.5 – 2.65
  • Обе забьют — нет – 1.83
  • Обе забьют — да – 1.99
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

  • Сборная Израиля три последние встречи играет на тотал меньше 2.5 мячей.
  • Сборная Швейцарии забивает в каждом матче этого календарного года.
  • Предыдущий матч между командами завершился в пользу сборной Швейцарии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Швейцарии по коэффициенту 1.61. Швейцарская сборная показывает стабильную игру в данной группе, в отличии от их будущего соперника, который регулярно теряет очки. Победа сборной Швейцарии позволит им досрочно обеспечить выход на Евро-2024.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Сборные уже пересекались друг с другом, и тогда Швейцария без каких-либо проблем переиграла Израиль (3:0). Хозяева и так не были сильным и стабильным коллективом, а теперь ещё скажется отсутствие игрового тонуса, чем швейцарцы должны воспользоваться. Тем более хозяевам хочется обеспечить себе досрочный выход на Евро, поэтому данный матч для них совсем не безразличен. Жду победу Швейцарии с минимальным счётом. П2
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