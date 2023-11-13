Израиль – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Израиль – Швейцария, который состоится 15 ноября 2023 года.

Израиль

Сборная Израиля за три тура до завершения отбора оставляет за собой теоретические шансы на выход в финальную часть Чемпионата Европы. Команда идёт на третьем месте в группе I с одиннадцатью очками на своём счету. В шестом туре израильская сборная обыграла белорусов со счётом 1:0.

В прошлом матче проиграли на выезде сборной Косово(0:1).

Швейцария

Швейцарская сборная не имеет поражений в текущем отборе на Евро-2024, что позволяет им занимать вторую позицию в группе с пятнадцатью очками после семи сыгранных туров. В шестом матче обыграли аутсайдера группы сборную Андорры со счётом 3:0.

В последнем сыгранном туре неожиданно сыграли вничью 3:3 с белорусской сборной, проигрывая до последних минут встречи 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Израиля – 6.10

Ничья – 4.15

Победит сборная Швейцарии – 1.61

Победит сборная Швейцарии с форой -1.5 – 2.65

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

Сборная Израиля три последние встречи играет на тотал меньше 2.5 мячей.

Сборная Швейцарии забивает в каждом матче этого календарного года.

Предыдущий матч между командами завершился в пользу сборной Швейцарии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Швейцарии по коэффициенту 1.61. Швейцарская сборная показывает стабильную игру в данной группе, в отличии от их будущего соперника, который регулярно теряет очки. Победа сборной Швейцарии позволит им досрочно обеспечить выход на Евро-2024.