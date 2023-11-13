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Азербайджан – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:29
Азербайджан – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Швеция, который состоится 16 ноября 2023 года.

Азербайджан

С четырьмя очками после шести сыгранных туров сборная Азербайджана занимает четвёртое место в своей группе, потеряв даже теоретические шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. В седьмом туре добыли первую победу в группе, обыграв на выезде сборную Эстонии со счётом 2:0.

В последнем сыгранном туре проиграли дома австрийской сборной(0:1).

Швеция

Шведская сборная также не поедет на Чемпионат Европы в следующем году. Команда занимает третье место с семью очками после шести туров. В предыдущем матче на домашней арене уступили главному конкуренту, сборной Австрии, со счётом 1:3.

В восьмом туре сыграли в результативную вничью с лидером группы, сборной Бельгии(1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Азербайджана – 7.20
  • Ничья – 4.30
  • Победит сборная Швеции – 1.46
  • Победит сборная Швеции с форой -1.5 – 2.38
  • Обе забьют — нет – 1.67
  • Обе забьют — да – 2.13
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

  • Сборная Азербайджана только в одном матче из пяти последних сыграла на тотал больше 2.5 мячей.
  • Сборная Швеции забивает в четырёх матчах подряд.
  • Шведы никогда не теряли очки в матчах с азербайджанской сборной.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.13. Предстоящий матч не имеет никаких турнирных задач для обеих команд. Поэтому мы склоняемся к тому, что в данном матче будет открытая игра с большим количеством голевых моментов, которые будут завершены забитыми голами для команд.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:11
Азербайджан дома демонстрирует довольно засушливый футбол, пытаясь огорчить соперников на контратаке. Швеция также не сильна на выезде, но это против средних или сильных соперников. Ту же Эстонию гости на выезде разгромили 5:0, да и хозяев в первом круге с таким же счётом обыграли, правда дома. Короче говоря, у шведов сейчас не получается конкурировать с сильными соперниками, при этом с аутсайдерами игра идёт, в том числе и в обороне. Азербайджан и так забивает редко, а тут ещё и игра с более высококлассным соперником, которому хозяева ни разу в истории не забивали. И нет предпосылок для того, чтобы это случилось сейчас. Поэтому попробую заиграть ставку: Хозяева забьют - НЕТ за неплохой кф.
Гость
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