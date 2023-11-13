Азербайджан – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Швеция, который состоится 16 ноября 2023 года.

Азербайджан

С четырьмя очками после шести сыгранных туров сборная Азербайджана занимает четвёртое место в своей группе, потеряв даже теоретические шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. В седьмом туре добыли первую победу в группе, обыграв на выезде сборную Эстонии со счётом 2:0.

В последнем сыгранном туре проиграли дома австрийской сборной(0:1).

Швеция

Шведская сборная также не поедет на Чемпионат Европы в следующем году. Команда занимает третье место с семью очками после шести туров. В предыдущем матче на домашней арене уступили главному конкуренту, сборной Австрии, со счётом 1:3.

В восьмом туре сыграли в результативную вничью с лидером группы, сборной Бельгии(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Азербайджана – 7.20

Ничья – 4.30

Победит сборная Швеции – 1.46

Победит сборная Швеции с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Сборная Азербайджана только в одном матче из пяти последних сыграла на тотал больше 2.5 мячей.

Сборная Швеции забивает в четырёх матчах подряд.

Шведы никогда не теряли очки в матчах с азербайджанской сборной.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.13. Предстоящий матч не имеет никаких турнирных задач для обеих команд. Поэтому мы склоняемся к тому, что в данном матче будет открытая игра с большим количеством голевых моментов, которые будут завершены забитыми голами для команд.