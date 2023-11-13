Азербайджан – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Швеция, который состоится 16 ноября 2023 года.
Азербайджан
С четырьмя очками после шести сыгранных туров сборная Азербайджана занимает четвёртое место в своей группе, потеряв даже теоретические шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. В седьмом туре добыли первую победу в группе, обыграв на выезде сборную Эстонии со счётом 2:0.
В последнем сыгранном туре проиграли дома австрийской сборной(0:1).
Швеция
Шведская сборная также не поедет на Чемпионат Европы в следующем году. Команда занимает третье место с семью очками после шести туров. В предыдущем матче на домашней арене уступили главному конкуренту, сборной Австрии, со счётом 1:3.
В восьмом туре сыграли в результативную вничью с лидером группы, сборной Бельгии(1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Азербайджана – 7.20
- Ничья – 4.30
- Победит сборная Швеции – 1.46
- Победит сборная Швеции с форой -1.5 – 2.38
- Обе забьют — нет – 1.67
- Обе забьют — да – 2.13
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- Сборная Азербайджана только в одном матче из пяти последних сыграла на тотал больше 2.5 мячей.
- Сборная Швеции забивает в четырёх матчах подряд.
- Шведы никогда не теряли очки в матчах с азербайджанской сборной.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.13. Предстоящий матч не имеет никаких турнирных задач для обеих команд. Поэтому мы склоняемся к тому, что в данном матче будет открытая игра с большим количеством голевых моментов, которые будут завершены забитыми голами для команд.